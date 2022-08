Hittegolf, en toch moet de airco in Spanje op 27 graden: ‘Iedereen loopt nu al op zijn tandvlees’

Een gemeentelijk medewerker verkoelt zijn hoofd onder een kraantje in Ronda. In Madrid werd de hitte een straatveger fataal. Beeld AFP

Dag Dion, in Spanje mag de airco vanaf vandaag niet lager dan 27 graden om gas te besparen. Wat vinden de Spanjaarden daarvan?

‘Er is uit verschillende hoeken flinke tegenstand. Aan de ene kant is er politieke kritiek, met name uit regio’s waar de rechts-conservatieve Partido Popular aan de macht is. Het grootste bolwerk van verzet is zoals wel vaker Madrid, waar de rechtse regiopresident Isabel Ayuso eigenlijk per definitie tegen alles is wat de linkse regering voorstelt. Zij heeft al gezegd dat ze het allemaal onzin vindt en ze de regels niet gaat handhaven.

‘Ook de horecasector stribbelt tegen. 27 graden is hartstikke warm als je daarin de hele dag terras moet lopen. Bij een kroeg bij mij in de buurt maakte ik laatst een praatje met de zoon van de eigenaar, die daar achter de bar stond. ‘Ze zijn van de pot gerukt, wij gaan die regels niet volgen’, zei hij.

‘De regering heeft vanwege die weerstand nu een uitzondering gemaakt. Op plekken waar werknemers constant in beweging zijn, zoals restaurants en discotheken, wordt de regel nu ‘flexibel’ toegepast. Dat betekent dat de airco op 25 graden mag.’

Ook dat is nog best hoog, denk je niet dat er gesjoemeld gaat worden?

‘Dat zit er dik in. Het is een heel specifieke maatregel die lastig is om te controleren. Je kan moeilijk politieagenten door het hele land winkels in sturen om te gaan controleren. En als verschillende regio’s al aangeven dat ze niet gaan handhaven, helpt dat ook niet.

‘De regering heeft daarom ook al gezegd dat ze coulant zal zijn voor kleinere zaken, en dat ze niet meteen met het bonnenboekje gaat wapperen. Ze rekent op de goede wil van de Spanjaarden.

‘In Madrid weet ik niet of dat gaat werken. Het is hier al vijf weken lang minimaal 37 graden. Iedereen loopt nu al op zijn tandvlees en heeft het hartstikke warm. En dan wil de regering de airco omhoog hebben: logisch dat dat niet goed valt.’

Juli was de heetste maand ooit gemeten in Spanje, en de derde hittegolf van deze zomer is aanstaande. Is het überhaupt nog wel lekker om naar Spanje te gaan in de zomer?

‘Jawel, er zijn genoeg plekken waar het nog goed toeven is, zoals aan de kust. In Barcelona is het nu bijvoorbeeld 32 graden. In Spanje heb je wel garantie op een blauwe hemel in de zomer, dat blijft aantrekkelijk. Maar ik zou niemand een vakantie naar Madrid in augustus aanraden. Naast de hitte heb je hier ook nog dat een groot deel van de horeca dicht is, omdat de Madrilenen zelf op vakantie gaan. Je kan nu dus helemaal niks hier.’

Tot overmaat van ramp zijn er nu ook al geen ijsblokjes meer te krijgen in Spanje. Hoe komt dat?

‘In de supermarkt kun je ze nog wel krijgen, maar er is zeker schaarste. Bij sommige supermarkten mag je bijvoorbeeld nog maar vijf zakken kopen. Dat lijkt veel, maar er kwamen blijkbaar mensen van restaurants langs die twintig zakken mee wilden nemen. Met name die restaurants en bars hebben het moeilijk en betalen de hoofdprijs voor ijsblokjes. Dat rekenen ze dan weer door aan gasten, die klagen dat ze ineens op het bonnetje zien dat ze tien of twintig cent betalen voor het ijsblokje in hun glas.

‘Die schaarste is een gevolg van de hoge energieprijzen. Normaal gesproken vullen de ijsblokjesfabrikanten in de winter en het voorjaar hun opslag, maar dit jaar stelden ze dat uit in de hoop dat de energieprijzen zouden dalen. Bovendien wisten ze in het voorjaar nog niet zeker of er deze zomer wel weer toeristen naar Spanje zouden kunnen komen, dus het was ook een risico om een voorraad aan te leggen.

‘Maar de energieprijzen zijn nu nog steeds hoog, en er is dus geen voorraad opgebouwd. Daarnaast is er juist extra veel vraag naar ijsblokjes door de aanhoudende hitte. Het is niet het ergste van de wereld, maar ook niet fijn in zo’n zomer. Het blijft de gemoederen in ieder geval bezighouden hier. Je zou denken dat er genoeg crises zijn om ons druk over te maken, maar het gaat hier al een week over de ijscrisis.’