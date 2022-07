Hittegolf beweegt zich naar het noorden: bosbranden nemen langzaam af, dodental stijgt

Bluswerkzaamheden nabij het dorpje Eiriz in Paços de Ferreira, in het noorden van Portugal. Beeld AFP / Patricia De Melo Moreira

Vooral aan de zuidwestelijke kust van Frankrijk woedden maandag nog steeds hevige branden. Volgens lokale autoriteiten moesten daar maandag opnieuw vijfduizend mensen worden geëvacueerd. Twee hevige branden in Gironde en Landes, ten zuidwesten van Bordeaux, waren maandag nog steeds niet onder controle.

Het vuur bewoog zich, opgejaagd door de wind, bij La Teste-de-Buch langs het strand naar het zuiden langs de populaire stranden van La Lagune, vlak bij het beroemde Dune de Pilat – de grootste duin van Europa. Door de harde wind kwam de zuidelijke wijk Les Miquelots van La Teste-de-Buch in de gevarenzone terecht, waardoor vijfduizend bewoners moesten vertrekken. Drieduizend mensen moesten ook Pyla-sur-Mer ontvluchten, niet alleen vanwege de vlammen, maar ook vanwege de giftige rook. De wind maakte het moeilijk voorspelbaar welke richting het vuur op zou gaan.

Bosbranden naderen het duingebied van Dune du Pilat bij La Teste-de-Buch, in het zuidwesten van Frankrijk. Beeld Gaizka Iroz / AFP

Tot maandag waren in dit gebied al 16 duizend mensen geëvacueerd – merendeels kampeerders – die werden ondergebracht in opvangcentra. De Franse overheid stuurde tweehonderd extra brandweerlieden naar het gebied, waar 1.500 manschappen al bijna een week het vuur bestrijden.

Een uitgebrande boomgaard in Deleitosa, Spanje. Beeld Ishmael Herrero / ANP / EPA

Spanje

De Spaanse minister-president Pedro Sánchez bezocht maandag enkele van de getroffen gebieden in zijn land. In Spanje zijn tot dusver 70 duizend hectaren afgebrand, onder meer in Castilië en Léon, Galicië en Extremadura. Maandag woedden er nog steeds dertig branden, maar die namen langzaam af in kracht. De branden in Mijas in de provincie Málaga werden grotendeels onder controle gebracht, zodat tweeduizend van de ruim drieduizend evacués in die streek maandag weer naar huis konden.

Een overweldigende meerderheid van wetenschappers ziet de toename van het aantal en de zwaarte van hittegolven – en de bijkomende branden – als een gevolg van de opwarming van het klimaat. Vergelijkingen worden gemaakt met onder meer 2003, toen de hitte in Europa aan 70 duizend mensen het leven kostte, destijds de ergste hittegolf in 70 jaar.

Een recente studie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature toont aan dat ‘aanhoudende perioden van ernstige hitte de laatste veertig jaar zijn toegenomen, zowel in frequentie als in intensiteit’ en dat die beweging zich zal voortzetten. De BBC sprak met Enrique Sánchez, de decaan van de faculteit milieustudies van de universiteit van Castilla-La Mancha, die voorspelde dat hittegolven in de toekomst normaal zullen zijn en dat mensen ermee moeten leren leven. ‘Het is onmogelijk dat de temperaturen niet zullen stijgen, dus hittegolven zullen meer en meer normaal worden in Europa.’

Apocalyps

Franse media citeerden meteoroloog François Gourand van Météo France die een ‘hitte-apocalyps’ voorspelde. Behalve de hitte en de branden begint, met name in de grote steden, ook de luchtkwaliteit een probleem te worden. In Spanje was het al tien dagen warmer dan 40 graden, terwijl het in de avond en nacht nauwelijks afkoelde.

Nachtelijke bosbranden nabij Dune de Pilat in La Teste-de-Buch, Frankrijk. Beeld Thibaud Moritz / AFP

Voor Frankrijk en ook het Verenigd Koninkrijk werden voor maandag nieuwe recordtemperaturen voorspeld van meer dan 40 graden. De hoogste temperaturen werden de afgelopen dagen gemeten in Spanje en in Portugal, waar het bijvoorbeeld in het plaatsje Pinhão 47 graden werd.

De bestrijding van de branden kostte aan zeker vier mensen het leven: in Portugal kwam een piloot om toen hij met zijn blusvliegtuig verongelukte, in Griekenland stierven twee bemanningsleden toen hun helikopter in het water stortte en in de Spaanse regio Zamora werd een 62-jarige brandweerman dood gevonden.

Een blushelikopter probeert het vuur te doven in de bergen van Sierra de Mijas in het Spaanse Málaga. Beeld Jorge Guerrero / AFP

Ook de hitte zelf maakte slachtoffers, vooral onder mensen die zich ondanks waarschuwingen in het volle zonlicht begaven. In het Spaanse Torrejón de Ardoz stierf een 50-jarige wandelaar aan een zonnesteek, in Madrid bezweek een 60-jarige straatveger tijdens zijn werk en in Zamora werd een 69-jarige schaapherder dood gevonden.

Volgens een schatting van het Spaanse Carlos III Gezondheidsinstituut kwamen er in Spanje meer dan 510 mensen om door de extreme temperaturen. In Portugal bedroeg de ‘oversterfte’ de afgelopen dagen 659, volgens de autoriteiten vermoedelijk allemaal hitteslachtoffers.