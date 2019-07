Hitteblog – Smogalarm: luchtkwaliteit ‘zeer slecht’

Waterpret tijdens een watergevecht op het Malieveld in Den Haag. Beeld ANP

25 juli - 12.35 uur

Smogalarm: luchtkwaliteit ‘zeer slecht’

Het RIVM heeft een ‘smogalarm’ gegeven voor delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De luchtkwaliteit wordt donderdag in delen van deze provincies “zeer slecht” als gevolg van de vorming van ozon in de lucht.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan iedereen last krijgen van de luchtverontreiniging. Het gezondheidsinstituut adviseert mensen die klachten hebben om binnen te blijven, zolang het daar koel genoeg is. Zware lichamelijke inspanningen zouden beperkt moeten worden.

Smog door ozon kan hoesten, kortademigheid, verergering van astmaklachten en een verslechtering van de longfunctie veroorzaken. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

Op vrijdag is er opnieuw kans op smog, maar de concentraties zullen naar verwachting lager zijn.

Het wegdek van de T.A. Musschengabrug wordt gekoeld. Beeld ANP

25 juli - 12.05 uur

Warmste 25 juli ooit gemeten

Voor de derde dag op rij sneuvelt een officieel dagrecord in De Bilt. Aan het eind van de ochtend uur werd het daar 31,8 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het oude record van 31,6 graden, gemeten in 2006, uit de boeken. In het zuidoosten en oosten van het land is het nog veel warmer. De hoogste temperatuur tot dusver is gemeten in Hupsel in de Achterhoek met 34,6 graden.

Donderdagmiddag warmt het nog veel verder op met tot aan de westkust maxima van 36 tot 38 graden en in het zuidoosten 39 à 40 graden. Daarmee wordt het kersverse absolute warmterecord van Nederland mogelijk na één dag al gebroken. Het record staat sinds gisteren op 39,3 graden en werd gemeten in Eindhoven.

De Bilt telt dit jaar al tien datum-warmterecords. In februari werden er vier genoteerd, in juni drie en in juli tot dusver ook drie (23, 24 en 25 juli). Daarnaast werd op 18 februari nog het datum-warmterecord geëvenaard.

Kouderecords zijn dit jaar nog niet voorgekomen. Op 23 september 2018 konden we voor het laatst een datum-kouderecord noteren. Een warmterecord op zich zegt niets over klimaatverandering, laat Weeronline weten, maar de verhouding tussen kouderecords en warmterecords zegt des te meer. In deze eeuw staan tot dusver tegenover elk kouderecord acht warmterecords.

Luchtfoto van zwembad de Meent in Breukelen, waar mensen verkoeling zoeken op het water. Beeld ANP

24 juli 2019

Eindhoven neemt hitterecord – voor even – over: 39,3 graden

Niet Gilze-Rijen, mag zich – in ieder geval voor even – de heetste plek van Nederland noemen, maar Eindhoven. Vanmiddag is daar een temperatuur van 39,3 graden gemeten. Ook op andere plekken in het zuiden van Nederland wordt woensdagmiddag het record van 1944 – 38,6 graden Celsius – ruimschoots ingehaald.

De records buitelen over elkaar heen. Nadat eerder het Brabantse Gilze-Rijen het record met 39,2 graden pakte, kwam het kwik ook in het Limburgse Ell op dezelfde temperatuur uit. Maar de Limburgers moesten de eerste plaats op de lijst al snel laten gaan, naar Eindhoven dus. Hoelang men daar het hitterecord weet te behouden, is de vraag. Morgen belooft ook een hete dag te worden.

Onze verslaggever is op de heetste plek van Nederland

Nederland heeft na bijna 75 jaar een nieuw hitterecord: in het Brabantse Gilze-Rijen ging het kwik over de 38,6 graden Celsius heen. Verslaggever Rik Kuiper is ter plaatse in het dorp dat zich vanaf vandaag met (nu al) 39,1 graden de ‘heetste plek’ van Nederland mag noemen. De inwoners lijken daarvan nog niet echt onder de indruk.

‘In het plaatselijke winkelcentrum, waar de mensen wat verkoeling zoeken, loopt iedereen stoïcijns verder. Niemand lijkt het echt door te hebben. De serveerster bij een terras in de buurt van de vliegbasis Gilze-Rijen – waar het weerstation staat – liet nog wel ontvallen dat het dorp Gilze niet de beste plek is om te verblijven tijdens de warmte. De mensen ontvluchten het dorp. De lokale supermarkt is volgens haar eigenlijk de enige koele plek.

‘Tot nu toe hebben we nog maar één reactie ter plaatse binnen. De medewerkster achter de sigarettenbalie vindt het ‘prachtig’. Ze houdt van extremen, dus ze had -20 ook mooi gevonden. Ik ga nu zelf ook wat verkoeling zoeken. Bij het vriesvak.’

Hitterecord verbroken

Het was officieel nog nooit zo warm in Nederland als nu. In Gilze-Rijen is een hitterecord gevestigd van 38,8 graden, dat meldt het KNMI. Het oude record was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld.

Terrasbezoekers aan de Nassaukade in Amsterdam. Beeld ANP

Hitterecord verbroken in België

In het dorp Kleine-Brogel is het Belgische hitterecord verbroken dat al sinds 1947 standhield. Het is op dit moment 38,9 graden in het Belgisch-Limburgse plaatsje, 23 kilometer ten zuidwesten van Weert. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

FC Utrecht waarschuwt supporters voor hitte

Donderdag speelt FC Utrecht in een bloedhete Galgenwaard de Europa Leaguewedstrijd tegen HSK Zrinjski Mostar. In verband met de hitte wordt het cateringassortiment aangepast, zo zullen er ook waterijsjes beschikbaar zijn, en laat de club toe dat toeschouwers een stoeltje in de schaduw opzoeken.

Tot slot raadt de club supporters aan zich goed in te smeren, luchtige kleding te dragen en uiteraard de consumptie van alcoholische dranken te matigen.

Boeren moeten overleggen als ze willen sproeien

Boeren die hun land willen besproeien, moeten dat op een aantal plaatsen in het land eerst overleggen met het waterschap. De maatregel geldt zolang er nog voldoende water in sloten, rivieren en kanalen zit. Als dat niet meer zo is, komt er alsnog een sproeiverbod.

In het zuiden en oosten, het droogste gebied van Nederland, geldt wel een sproeiverbod. In delen van de Achterhoek en Twente is ook het gebruik van grondwater verboden, omdat het daar extreem droog is. Wie betrapt wordt op beregenen, krijgt een fikse boete.

In het noorden van het land is het minder droog, maar ook daar dreigt een watertekort. Omdat boeren grote schade lijden door een sproeiverbod, proberen de schappen zo’n verbod anders dan vorig jaar te voorkomen, aldus Wetterskip Fryslân. Als niet iedereen tegelijk de beregeningsinstallatie aanzet, kan het schap er met wateraanvoer uit het IJsselmeer voor zorgen dat het waterpeil in sloten en vaarten niet te veel zakt.

De hoge zandgronden en Zeeland zijn helemaal afhankelijk van regen, omdat ze geen water kunnen tappen uit de grote rivieren. Nu het voor het tweede jaar op rij zo droog is, lopen natuurgebieden grote schade op. Planten en dieren sterven uit, omdat er geen water in beken, vennen en poelen staat. Zoogdieren krijgen minder of geen jongen omdat er niet voldoende voedsel te vinden is. Natuurmonumenten vreest dat de beschermde kamsalamander verdwenen is van de Sallandse Heuvelrug. (ANP)

Tussenstand: Gilze-Rijen heeft de beste papieren

Wordt het hitterecord van 38,6 graden vandaag nog gebroken? Het gaat erom spannen. Het kwik op KNMI-station op vliegbasis Gilze-Rijen is om 1 uur vanmiddag naar 37,3 graden gestegen. Nog anderhalve graad te gaan. Bekijk hieronder de situatie bij alle KNMI-stations in Nederland.

Deze uv-apps en -gadgets manen je tot insmeren

Vergeten we niet te smeren, lieve mensen? De eenvoudigste én goedkoopste manier om je daaraan te herinneren is natuurlijk door gewoon een wekker te zetten. De op één na makkelijkste manier is het installeren van een uv-app. Onze techredacteuren testten er een aantal. Lees hier welke wel en niet geschikt zijn.

Afkoelen met RTV Oost

Voor wat psychologische koeling kunt u bij RTV Oost terecht. De regionale omroep zendt archiefbeelden uit van een besneeuwd Overijssel.

Nationaal Hitteplan voor landbouwhuisdieren

Hijgende kippen, uitgeputte koeien en gestresste varkens: hitte manifesteert zich op tal van manieren bij oververhit vee. De verwachte toename van het aantal extreem hete dagen is dan ook reden voor Wakker Dier om te pleiten voor een heus Nationaal Hitteplan voor landbouwhuisdieren. ‘Zeugen kunnen bijvoorbeeld hun warmte niet goed reguleren tijdens de toch al stressvolle bevalling en lopen bij hitte een verhoogd risico op een hartstilstand.’

Schapen staan onder een parasol in de wei. Beeld Marcel van den Bergh

Hier werd 75 jaar geleden het warmterecord gemeten

Op 23 augustus 1944 liep dorpsdokter Jan Thate tegen zeven uur ’s avonds naar zijn weerstationnetje in de diepe tuin achter de statige witte dokterswoning in Warnsveld. Hij pakte de thermometer en noteerde in zijn schrift: 38,6 graden. Dat het een nationaal record was, had Thate toen nog niet door. Het delen van weersgegevens was tijdens de bezetting door de Duitsers verboden. Pas na de oorlog, toen het KNMI de oorlogsachterstanden inliep, kreeg Warnsveld het hitterecord toegekend.

Verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel bezocht vorig jaar de zoon van Jan Thate. ‘Hij was een fanatiek baasje, die naast zijn praktijk en apotheek dus ook een enorme feeling had met weer.

Henk Thate, de zoon van warmterecordmeter Jan Thate. Beeld ANP

Terrastip: in Zwolle meer waar voor je geld

Wie deze warme dagen verkoeling wil zoeken op een terras, kan dat het voordeligst doen in Zwolle. Dit blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners, dat terrassen in 21 Nederlandse steden met elkaar vergeleek.

Een rondje geven in Amsterdam is het duurst. Daar kost een rondje van twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé gemiddeld 27,05 euro. Dat is gemiddeld 3,40 euro per drankje. Daarmee is Amsterdam voor het vijfde jaar op rij het duurst. De prijzen liggen er 16 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Volgens het adviesbureau is dat niet verrassend, omdat de vastgoed- en huurprijzen in Amsterdam ook fors hoger zijn dan elders. Eenzelfde rondje kost in Zwolle 21,88 euro.

Na Amsterdam is Den Haag de duurste terrasstad, gevolgd door Haarlem, Den Bosch en Zoetermeer. Landelijk steeg de prijs voor een rondje gemiddeld met 3,1 procent naar 23,35 euro, mede als gevolg van de verhoging van het btw-tarief. Volgens de onderzoekers valt dat mee in vergelijking met bijvoorbeeld de prijzen in supermarkten, die met 3,8 procent zijn gestegen.

Het adviesbureau berekende ook de ‘terraskoopkracht’ per stad: hoeveel rondjes kunnen de inwoners geven van het gemiddeld besteedbaar inkomen in de stad? Daar scoort Breda het best. Een gemiddelde Bredanaar kan 25 rondjes geven, tegen 20 voor de gemiddelde Amsterdammer.

Tropennacht in Vlissingen

Warm? Warm! Ook in de nacht van dinsdag of woensdag zakte de temperatuur op sommige plaatsen in het zuiden en westen niet onder de 20 graden. Daarmee was de eerste regionale tropennacht van deze hete periode een feit.

In Vlissingen bleef het het warmst, met een minimumtemperatuur van 22,1 graden. In Maastricht werd het niet kouder dan 21,5 graden. Op hoofdstation De Bilt koelde het af tot 16,6 graden, waardoor nog geen sprake was van een officiële tropennacht.

Na de warme nacht stijgt de temperatuur woensdagochtend snel. Rond 11 uur is het bijna overal al tropisch warm, voorspelt Weeronline, met temperaturen tussen de 28 en 32 graden. Ook in de middag blijft het zonnig en heet en wordt het in het binnenland tussen de 36 en 38 graden.

Limburg krijgt vermoedelijk te maken met de hoogste temperaturen. Daar kan het kwik oplopen tot 39 graden, dat zou een nationaal record betekenen. Op 23 augustus 1944 registreerde huisarts Jan Thate een temperatuur van 38,6 graden in zijn achtertuin in Warnsveld bij Zutphen.

Voor 24 juli staat het warmterecord in De Bilt op 34,1 graden. In Gilze-Rijen, vlak bij Tilburg, steeg het kwik op deze datum al eens tot 35,5 graden.

23 juli 2019

Rode Kruis: ‘Let op invloed hitte op werking medicijnen’

Hitte kan effect hebben op de werking van medicatie. Tachtig procent van de ouderen die medicijnen gebruiken zijn zich hiervan niet bewust, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

Sommige medicijnen kunnen in combinatie met warme weersomstandigheden de temperatuur van het lichaam beïnvloeden, aldus de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes. Volgens het onderzoek neemt slechts 5 procent van de ondervraagde ouderen bij hitte maatregelen, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij de huisarts of apotheek.

Voedselbank Alphen dicht vanwege extreme hitte

De voedselbank in Alphen aan de Rijn deelt donderdag voor het eerst in zes jaar tijd geen voedselpakketten uit vanwege de hitte. Dat meldt Omroep West dinsdag. Voorzitter Dirk van Kampen vindt het niet verantwoord de vrijwilligers in het warme gebouw te laten werken.

‘Het Rode Kruis adviseert kwetsbare groepen tussen 12.00 en 16.00 uur niet naar buiten te gaan’, zegt Van Kampen. ‘Onze vrijwilligers zijn vooral zestigplussers en in ons gebouw loopt de temperatuur op naar ongekende hoogtes.’ Ook wil hij niet dat klanten met de zware voedselpakketten over straat gaan.

In Alphen halen wekelijks ongeveer 180 gezinnen hun boodschappen bij de voedselbank. Van Kampen vindt de tijdelijke sluiting de moeilijkste beslissing die hij de afgelopen zes jaar heeft moeten nemen.

Strooiwagens de weg op om het asfalt te koelen

Noordenveld in Drenthe, Beek (Limburg) en Arnhem sturen de komende dagen strooiwagens de weg op. Strooizout zorgt ervoor dat het asfalt wat afkoelt. Dat voorkomt dat het asfalt gaat plakken en beschadigt.

In Noordenveld wordt gestrooid op wegen die onlangs zijn voorzien van nieuw asfalt en een slijtlaag. ‘Die zijn altijd wat gevoeliger voor warmte. In pekelwater zit zout en dat onttrekt de warmte aan het wegdek’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Arnhem houdt de temperatuur van de wegen met sensors in de gaten. Bij tropische hitte kan het asfalt warmer dan 50 graden worden. Dat is het moment dat de gemeente gaat strooien. Beek pakt wegen zonder schaduw aan. Vorig jaar werd in allerlei plaatsen gestrooid tegen de hitte.

In juli 2015 rukte de gemeente Ede uit om het asfalt te beschermen. Beeld Marcel van den Bergh

Niet de warmste juli

We mogen dan een zeer hete week voor de boeg hebben, als we kijken naar de warmste julimaanden sinds het begin van de metingen, dan komt juli 2019 - volgens de voorspellingen - niet verder dan een tiende plaats. Dat komt doordat de afgelopen weken ook relatief veel dagen telden waarop de temperatuur iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar lag. Vorig jaar beleefden we de op twee na warmste julimaand. Er werden toen wel twee records verbroken: het was zowel de zonnigste als de droogste juli.

Er hangt iets vies in de lucht: zomersmog

Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht woensdag slecht zal zijn als gevolg van smog. Mensen die hier gevoelig voor zijn kunnen maar beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanningen beperken.

Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De extreme hitte draagt hier aan bij. Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

Wat is het weer in uw regio? Op deze kaart worden de lokale temperaturen bijgewerkt.

177 kilometer fietsen door de Franse zon? Zo bereiden de Tour-renners zich voor

Het is warm op de route van de Tour de France, heel warm. Bij Sunweb gaat een hitteprotocol in werking en ook andere ploegen nemen maatregelen om hun renners te beschermen. Onze verslaggever zette de verkoelingswapens van de renners op een rij.

Leest u dit op het strand? Staar niet naar uw smartphone, maar let op uw kind

Met deze hitte lijkt het een prima plan om naar het strand te gaan en een frisse duik in zee te nemen. Maar, zo luidde vorig jaar een waarschuwing van de reddingsbrigade aan jonge ouders, kijk niet te veel op je telefoon. Voor je het weet is je peuter ervandoor. ‘Kinderen moet je nooit alleen laten. Pas als ze een jaar of 16 zijn, snappen ze de gevaren van de zee.’

Beeld ANP

Code oranje afgekondigd: aanhoudende extreme hitte

Het KNMI heeft voor bijna heel Nederland code oranje afgekondigd. Alleen in het Waddengebied geldt code geel. Vandaag liggen de maximumtemperaturen in een groot deel van het land tussen de 30 en 34°C, schrijft het meteorologisch instituut op zijn site. Morgen liggen de maxima tussen 32 en 38°C, donderdag tussen 33 en 39°C. Ook in de nachten koelt het maar moeizaam af, de minimumtemperaturen liggen rond de 20°C. Ook vrijdag volgt nog een tropische dag.

Hitteplan van kracht

En ja hoor. Zoals verwacht is het ‘hitteplan’ afgekondigd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM roept op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Ook waarschuwt het voor de hoge zonkracht. Het advies van het RIVM op een rij:

- Drink voldoende;

- Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

- Zoek de schaduw op;

- Smeer de huid in met zonnebrandcrème;

- Beperk lichamelijke inspanning in de middag;

- Houd de woning koel door tijdig zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken;

- Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Hitteplan redde duizenden levens

Het hitteplan werkt echt, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De talloze hittemaatregelen, -plannen en -protocollen hebben in ons land honderden, zo niet duizenden levens uitgespaard. Er zijn zelfs aanwijzingen dat ouderen tegenwoordig soms veiliger zijn tijdens hittegolven, dan wanneer er géén hittegolf is.

In het Gelderse Toldijk bouwden jongeren met een aantal containers, landbouwplastic en een eigen filtersysteem een eigen zwembad in een weiland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het weerbericht: Zinderende hitte

Het kan weleens een gedenkwaardige week worden. De weermodellen laten in de loop van de week zeer hoge temperaturen zien en er zullen ongetwijfeld temperatuurrecords worden gebroken. Het is niet uitgesloten dat donderdag het record van hoogst gemeten temperatuur in Nederland eraan gaat. Dat record stamt uit 1944. In Warnsveld, dat toen een KNMI-meetpunt was, werd het op 23 augustus 38,6 graden.

Dinsdag wordt het al zeer warm. In vrijwel het hele land geeft de thermometer in de middag een tropische temperatuur aan: 30 tot 34 graden. In de kustgebieden steekt ’s middags een zeewind op die voor enige verkoeling gaat zorgen. Het weerbeeld is zonnig.

Woensdag en donderdag wordt het zeer heet. Het is zonovergoten en met een zwakke tot matige zuidoostenwind loopt de temperatuur snel op. Woensdag wordt het 32 tot 37 graden, donderdag 34 tot 38 graden. Langs de zuidgrens wordt het donderdag mogelijk nog wat warmer.

Ook vrijdag kan het nog heet worden, maar dan is er kans op forse regen- en onweersbuien. In het weekend wordt de extreme hitte verdreven en wordt het rond 25 graden. (Raymond Klaassen)

22 juli 2019

Onze weerman over de hittegolf: ‘Record kan verbroken worden’

Het wordt heet, heel heet. Donderdag kan zelfs een warmterecord dat al bijna 75 jaar staat, worden verbroken. Hoe moeten we deze hitte duiden? We bellen met meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza, het weerbureau dat onder andere de weerberichten voor de Volkskrant schrijft.

Schaatsen met een hittegolf op komst: ‘Gek, maar wel erg leuk’

Omdat de commerciële schaatsploegen zoveel mogelijk willen trainen, ligt er hartje zomer in Thialf een spiegelgladde ijsvloer. Al loeien de koelmachines op vol vermogen en is enige ‘schaatsschaamte’ misschien op zijn plek. Lees hier onze reportage uit Heerenveen.

Vader en zoon De Putter zijn overgekomen uit Oeganda en schaatsen in Thialf op het zomerijs. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Tips & adviezen

Warm weer kan de gezondheid bedreigen van ouderen, kinderen, huisdieren en van uzelf. We zetten alle adviezen op een rij: waar moet u op letten bij hitte?

En wat moet je drinken met dit warme weer? Water natuurlijk, liefst zo koud mogelijk. Of juist niet? Lees hier wat je beter wel en niet kan inschenken om uitdroging en oververhitting tegen te gaan, plus tips voor de lekkerste dorstlessers.

Voor wie vooral problemen heeft met slapen in de hitte, vertelt slaapexpert Barbara Mulder hoe je het best kunt omgaan met tropische nachten.

En speciaal voor de mannen: warm weer vraagt om een zomerse outfit, maar een korte broek op de werkvloer, dat kan toch écht niet? Goed nieuws van onze verslaggever: het kan best. Een modeflater is echter wel gauw begaan, dus lees hier hoe je het moet aanpakken.