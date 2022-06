Historische wijziging in abortuswetgeving: vijf dagen bedenktijd vervalt

Corinne Ellemeet (GroenLinks), Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (Pvda) en Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bespreken in de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen. Beeld ANP

Het gaat om een initiatiefwetsvoorstel dat werd opgesteld door oud-D66 Kamerlid Pia Dijkstra. Na haar vertrek vorig jaar uit de Tweede Kamer werd de verdediging overgenomen door Jan Paternotte. PvdA, GroenLinks en VVD sloten zich bij de verdediging aan. In het regeerakkoord van Rutte IV is vastgelegd dat er geen blokkade wordt opgeworpen tegen dit wetsvoorstel noch tegen een ander voorstel om de abortuspil door de huisarts te laten verstrekken.

hier stemming senaat

In de Eerste Kamer stemden de fractie Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren, de fractie Otten, de VVD, 50 Plus en de fractie Frentrop collectief voor. Het CDA stemde deze keer verdeeld. Vier CDA’ers waren voor, vier tegen . Daarnaast waren de PVV, SGP, CU en Forum collectief tegen. De wetswijziging wordt waarschijnlijk per 1 januari 2023 van kracht.

Stemmen naar eigen inzicht

In de Tweede Kamer kreeg het voorstel een ruime meerderheid, 101 stemmen voor en 38 tegen. Omdat het om een medisch-ethische kwestie gaat, stemmen Kamerleden niet volgens de fractierichtlijn maar naar eigen inzicht. Tegen waren BBB, SGP, ChristenUnie, FVD, het CDA, zeven leden van de PVV, twee leden van de VVD, twee van JA21 en Kamerlid Pieter Omtzigt.

Het is de eerste grote wijziging van de Abortuswet die veertig jaar geleden van kracht werd. Tot die tijd was abortus formeel verboden, maar in de jaren zeventig werd de praktijk gedoogd in een aantal ziekenhuizen en abortusklinieken. Pogingen abortus te legaliseren, mislukten in de jaren zeventig. Dreigende sluiting van de abortuskliniek Bloemenhove leidde toen tot verhitte debatten.

VVD en CDA sloten begin jaren tachtig een compromis waarbij abortus werd toegestaan in klinieken en ziekenhuizen, mits de ongewenst zwangere vrouw een verplichte bedenktijd van vijf dagen in acht nam tussen het verzoek om abortus en de uitvoering.

Onnodig bevoogdend

Die bedenktijd werd door tegenstanders al bij de invoering als onnodig bevoogdend gezien: alsof een onbedoeld zwangere vrouw lichtzinnig om abortus zou vragen. Aanpassing van de wet werd niet overwogen door de paarse kabinetten in de jaren negentig onder premier Wim Kok (PvdA). Christelijke partijen als CDA en CU blokkeerden in de decennia daarna steeds de aanpassing als zij deelnamen aan een kabinet.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra diende een jaar geleden een initiatiefwetsvoorstel in om de verplichte bedenktijd te schrappen. Volgens de nieuwe wet vervalt de verplichte standaardbedenktijd van vijf dagen. In plaats daarvan komt een bedenktijd, in overleg tussen vrouw en arts, net zo lang als die door hen nodig wordt geacht om tot een weloverwogen en zorgvuldig besluit te komen.

VVD, PvdA en GroenLinks sloten zich aan bij het voorstel van Dijkstra. In het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU werd vastgelegd dat er geen blokkades worden opgeworpen tegen initiatiefwetsvoorstellen zoals dit voorstel over de bedenktermijn.

Dat geldt ook voor het voorstel over verstrekking van de ‘abortuspil’ door de huisarts aan ongewenst zwangere vrouwen in een vroeg stadium van de zwangerschap. Ook dat voorstel kreeg in de Tweede Kamer een meerderheid, 106 stemmen voor en 24 stemmen tegen van SGP, ChristenUnie, DENK, FVD, BBB, en negen van de PVV. De senaat behandelt dit voorstel na de zomer.