Historische veroordeling van oud-medewerker geheime dienst Assad

De rechtbank in Koblenz oordeelde dat Eyad A., een van de honderdduizenden Syrische vluchtelingen in Duitsland, betrokken was geweest bij de arrestatie van zeker dertig demonstranten in 2011. Zij betoogden toen tegen het bewind van president Bashar al-Assad. De rechtbank achtte bewezen dat de man de demonstranten stuurde naar een onderdeel van de geheime dienst, waarvan hij wist dat er werd gemarteld.

De uitspraak geeft hoop aan de slachtoffers van Assads inlichtingendiensten onder de meer dan 800 duizend Syriërs die zijn toegelaten tot Duitsland. Pogingen om de zaken van deze slachtoffers van marteling te behandelen door een internationaal tribunaal, zijn de afgelopen jaren steeds op niets uitgelopen.

‘Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het proces van verantwoording afleggen voor het systematische gebruik door de Syrische regering van foltering tegen burgers’, reageerde Steve Kostas, een advocaat van een ngo die Syrische slachtoffers in Duitsland bijstaat.

‘Historisch’

Eyad A. ontkent de beschuldigingen. Volgens zijn advocaten had hij de arrestaties in Damascus verricht onder dwang van zijn meerderen. De rechtbank doet binnenkort uitspraak in een andere zaak, tegen Anwar R. Deze voormalige inlichtingenofficier, die wordt beschouwd als een grote vis, is betrokkenheid bij 58 moorden ten laste gelegd in een gevangenis in Damascus. Volgens het OM werden hier in 2011 en 2012 zeker vierduizend activisten van de oppositie gemarteld.

De Syrische mensenrechtenadvocaat Anwar al-Bunni zei dat de veroordeling van Eyad A. zal helpen om andere verdachten van marteling die naar Europa zijn gevlucht aan te klagen. ‘Er is geschiedenis geschreven’, aldus al-Bunni. ‘Het eerste vonnis tegen een lid van de martel- en moordmachine van het Syrische regime, is een vonnis tegen het hele regime, niet alleen tegen een individu. Het geeft hoop dat gerechtigheid mogelijk is.’

De 44-jarige Eyad A. belandde, na vijf jaar omzwervingen in Turkije en Griekenland, met zijn gezin in het plaatsje Zweibrücken in de deelstaat Rheinland-Pfalz. Nadat hij in 2018 tegen de lamp liep, vertelde hij aan de autoriteiten dat hij was gevlucht voor de geheime dienst. Hij werkte sinds 1994 voor Assads inlichtingenapparaat. Na het uitbreken van de burgeroorlog zou hij zijn overgeplaatst naar een eenheid die mensen moest arresteren bij demonstraties, onder leiding van een neef van Bashar al Assad.