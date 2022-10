Historische verkiezingswinst voor Keniaanse vrouwen: ‘Mensen vragen waar mijn man is’

De 'Nakuru Girls’ die binnenkort zitting hebben in het assemblee van Nakuru. Van links af: Rose Mutai, Virginia Gichanga, Leah Nganga, Hellen Megek, Grace Mwathi en Isabella Makori. Beeld Sven Torfinn

Het is druk op de markt in Nakuru, een grote stad in de Keniaanse Grote Riftvallei. Luid kletsend manoeuvreren Damaris en haar vriendin Ayaan zich door de menigte, die zich langs de marktkraampjes beweegt. De verkiezingen mogen dan alweer een paar weken geleden zijn gehouden, vanaf palen, muurtjes en zelfs bomen wordt het duo nog altijd toegelachen door gezichten van politici op verkiezingsposters. Wat direct opvalt: veel van hen zijn vrouw.

‘Dat zijn de Nakuru Girls’, zegt Damaris, zichtbaar trots op de vrouwen uit de regionale politiek waarop ook zij heeft gestemd. Nergens in Kenia zijn zoveel vrouwen verkozen als hier, in alle lagen van het district. ‘De man mag dan wel het hoofd van het gezin zijn’, zegt Damaris, ‘maar wij vrouwen zijn de nek. Wij gaan over de beweging van het hoofd. Ik denk dat vrouwen hun moederlijke kwaliteiten kunnen inzetten in de politiek.’

Volksvertegenwoordiging

In het restaurant van het ietwat gedateerde Merica Hotel, in het centrum van de stad, zijn zes van die ‘Nakuru Girls’, een door de media bedachte geuzennaam, bij elkaar gekomen. ‘Hoewel we verschillende politieke bewegingen vertegenwoordigen, trekken we samen op’, zegt Grace Mwathi.

Alle vrouwen aan tafel zijn MCA’s, volksvertegenwoordigers in de regionale assemblee van het Nakuru-district. Terwijl Mwathi, die deel uitmaakt van president William Ruto’s UDA-partij, in haar campagne pleitte voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs, maakt Virginia Gichanga zich hard voor de rechten van werknemers van bloemenboerderijen in Naivasha. ‘Wij kennen alle vrouwen in onze eigen districten’, zegt Gichinga, ‘en zorgen ervoor dat hun wensen worden meegenomen in onze wetgeving.’

Vrouwen, stelt Mwathi, durven niet altijd aan te kloppen bij mannelijke politici. ‘Zeker als zij geldzorgen hebben, zijn ze erg kwetsbaar. Daarom zijn er vrouwen nodig in de regionale politiek.’

Obstakels

Toch blijft het zo dat veel minder vrouwen dan mannen zichzelf verkiesbaar stellen. Een van de redenen is volgens verkiezingswaarnemers dat vrouwen veel moeilijker het geld voor een politieke campagne bij elkaar kunnen krijgen. Daarnaast worden vrouwelijke kandidaten op grote schaal geïntimideerd. Isabella Makori, een onafhankelijke MCA die zegt op te willen komen voor boeren in haar district, heeft slechte ervaringen. ‘Je wordt meteen een prostituee genoemd’, zegt ze. ‘Mensen vragen waar mijn man is. Ze zeggen dat ik thuis moet zijn om te koken voor mijn kinderen.’

Het blijft niet bij beledigingen, ziet politiek analist Nerima Wako. ‘Deze verkiezingsperiode zijn veel vrouwen fysiek en mentaal aangevallen. En hoewel er nog volop onderzoek plaatsvindt naar de omvang van de problemen, kan ik nu al zeggen dat veel vrouwen geen aangifte hebben gedaan. Dus wat de uitkomst van dat onderzoek ook is, de omvang van het probleem is nog veel groter.’

Vooruitgang

Toch ziet Wako dat er wel degelijk stappen zijn gezet – ook op landelijk niveau. Zo zijn nu dertig van de 349 direct gekozen parlementsleden vrouw, zeven meer dan voorheen. Inclusief de 47 voor vrouwen gereserveerde zetels zitten er nu in totaal 77 vrouwen in het parlement van Kenia. Ook het aantal vrouwelijke gouverneurs is gestegen van drie naar zeven, op een totaal van 47 gouverneurs op landelijk niveau. ‘Dat is enorme winst’, zegt Wako. ‘Het laat zien dat jonge vrouwen het ver kunnen schoppen.’

‘We zijn blij met de komst van meer vrouwelijke gouverneurs’, zegt politiek analist Steve Biko, ‘ook al zijn ze niet superieur aan mannen.’ Volgens Biko is er geen significante verbetering te zien in de districten die door vrouwen worden geleid. ‘Ook niet op het gebied van gezondheidszorg voor moeders en kinderen, of kindersterfte. Terwijl het de vrouwen zijn die voor de kinderen zorgen.’

Betere leiders

Het zestal vrouwen in het Merica Hotel weet echter zeker dat hun district onder vrouwelijk leiderschap zal floreren. ‘We zijn erachter gekomen dat we kunnen vechten voor onze plek’, legt Grace Mwathi uit, ‘en dat leiderschap niets met gender te maken heeft. Er is een gezegde: achter iedere man staat een sterke vrouw. Wij zijn die vrouwen!’ Ze lacht. ‘Als ik een man zie die er netjes uitziet, dan zie ik niet die man, maar zijn vrouw. Wij zijn degenen die hun overhemden strijken. Als ik hem kan managen, waarom niet het kiesdistrict?’

In de rest van het land worden de Nakuru Girls op de voet gevolgd, zegt politiek analist Nerima Wako. ‘Alleen als zij het goed gaan doen, zullen er bij de volgende verkiezingen meer vrouwen worden verkozen’, aldus Wako. Volksvertegenwoordiger Makori voelt die druk. ‘Wij vrouwen moeten twee of drie keer zo hard en slim te werk gaan. Op die manier kunnen we bewijzen dat vrouwen veel beter kunnen leidinggeven dan mannen.’