Historische ommekeer Duitsland: wapens naar Oekraïne, 100 miljard euro extra voor Bundeswehr

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kondigt zondag tijdens een buitengewone zitting van de Bundestag in Berlijn onder meer aan dat er zware Duitse wapens naar Oekraïne zullen gaan. Beeld Odd Andersen / AFP

Na maanden van binnen- en buitenlandse druk op de weifelende Duitse regering heeft Berlijn dit weekend besloten tot de grootste wijziging in zijn buitenlandbeleid sinds de Koude Oorlog. De eerste berichten daarover kwamen zaterdagavond, plotseling en rap achter elkaar, als het openingssalvo van een veldslag.

17.35 uur: Duitsland staat Nederland toe om oorspronkelijk Duitse granaatwerpers aan Oekraïne te leveren, vijftig stuks plus vierhonderd granaten. Estland mag na een eerdere blokkade van Berlijn toch artillerie uit de DDR-tijd aan Oekraïne geven. 19.01 uur: Duitsland geeft duizend antitankraketten en vijfhonderd vanaf de schouder af te vuren Stinger-luchtdoelraketten aan Oekraïne. 23.09: Berlijn steunt gerichte uitsluiting van Russische banken van het betalingssysteem Swift.

‘Een nieuw tijdperk is aangebroken’

Zondagochtend maakte bondskanselier Olaf Scholz tijdens een speech in de Duitse Bondsdag duidelijk dat er wat Duitsland betreft een nieuw tijdperk is aangebroken. ‘Poetins oorlog’, zoals de bondskanselier de Russische aanval op Oekraïne consequent noemde, ‘betekent een cesuur in onze buitenlandpolitiek.’

Behalve wapens en andere militaire steun voor Oekraïne heeft Duitsland besloten tot omvangrijke investeringen in zijn militaire capaciteiten. De regering maakt eenmalig 100 miljard euro extra vrij voor onder meer gevechtsvliegtuigen, oorlogsschepen en cybercapaciteit. Duitsland gaat kijken naar de aanschaf van de Joint Strike Fighter (F-35). Scholz noemde daarbij expliciet de nuclear sharing agreement met de VS: Duitse JSF’s zullen ook in de toekomst in staat blijven om Amerikaanse nucleaire wapens af te werpen, terwijl de huidige Duitse gevechtsvliegtuigen daar niet op toegerust zijn.

Vanaf 2024 besteedt Duitsland ‘jaar na jaar’ minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie. Dat is de zogeheten Navo-norm, het minimum dat van lidstaten wordt verwacht, maar dat veel Europese landen niet halen. Duitsland schaft ook bewapende drones aan, een vurige wens van de Duitse strijdkrachten die tot nu toe op politiek verzet stuitte.

‘Het doel is een zeer moderne Bundeswehr die in staat is om te handelen, en dat doel is bereikbaar voor een land van onze omvang en betekenis in Europa,’ aldus Scholz. Zijn beloften zullen als muziek in de oren klinken van militaire bevelhebbers: Duitse regeringen kregen de afgelopen jaren juist veel kritiek omdat de strijdkrachten slecht gefinancierd en uitgerust zijn. In zijn speech beloofde Scholz dat Duitsland elk lid van de Navo zou verdedigen zoals het land zichzelf verdedigt.

Vechten voor vrijheid

Berlijn levert vrijwel nooit wapens aan crisisgebieden (in 2015 hielp Duitsland wel de Koerdische peshmerga in hun strijd tegen Islamitische Staat, red.). Buitenlandminister Annalena Baerbock benadrukte vorige maand nog de ‘historische redenen’ die Duitsland ertoe dwingen terughoudend te zijn bij het voorzien van brandstof aan conflicten. Berlijn wordt daarbij nogal eens hypocrisie verweten, aangezien Duitsland na Frankrijk de grootste wapenexporteur in de EU is. Het conflict in Oekraïne ligt extra gevoelig: het gaat om Duitse wapens die gebruikt zullen worden om Russen te doden.

‘Maar met de aanval op Oekraïne heeft Poetin voor een nieuw tijdperk gezorgd’, aldus Scholz. ‘In Odessa en Kiev vechten mensen voor hun thuis en voor hun vrijheid. Als democraten en Europeanen staan wij aan hun zijde, de juiste zijde van de geschiedenis.’

De Duitse regeringsleider, vaak bekritiseerd om zijn omfloerste taalgebruik, koos voor een frontale aanval op Poetin. ‘Deze oorlog is Poetins oorlog,’ zei Scholz. ‘Niet die van Rusland. Ik vind het belangrijk om dat verschil te maken. De verzoening met het Russische volk na de Tweede Wereldoorlog blijft een belangrijk hoofdstuk in onze gezamenlijke geschiedenis. In vele Russische steden demonstreren burgers tegen Poetin en nemen vervolging op de koop toe. Tegen Russen die tegen Poetin zijn, wil ik zeggen: wij weten dat u met velen bent. Geef niet op.’

Scholz besprak ook de achilleshiel van Duitsland, en van vele andere Europese landen: de afhankelijkheid van Russisch gas moet verminderd worden. Daartoe wil Duitsland op korte termijn de kolen- en gasreserves aanzienlijk vergroten. Ook bouwt het land twee terminals voor liquified natural gas, kortweg lng. Dat is een kostbaar en omstreden alternatief voor aardgas, dat onder meer de VS en Qatar kunnen leveren. Op de lange termijn, benadrukte de bondskanselier, blijft volledig hernieuwbare energie nodig voor energie-onafhankelijkheid. Vorige week schortte de Duitse regering al de ingebruikname op van de omstreden Russische pijpleiding Nord Stream 2.

Ostpolitik

De Duitse beleidswijzigingen en de speech van Scholz betekenen een draai van 180 graden weg van Rusland, een voorlopig einde aan de speciale Duits-Russische relatie, en een breuk met de Ostpolitik die deze relatie al een halve eeuw mede definieert. De gedachte achter deze strategie is dat de Duitse veiligheid het meest gebaat is bij immer nauwere (economische) samenwerking met Rusland. Hoewel dat ook destijds gepaard ging met militaire afschrikking – al in de jaren zeventig werden er Amerikaanse kernwapens op Duitse bodem gestationeerd – overheerst in Duitse politieke kringen het vertrouwen in dialoog, niet wapengekletter.

‘Blijvende veiligheid kan alleen worden bereikt met Rusland, niet zonder’, zei Scholz twee weken geleden nog na een gesprek met Poetin in Moskou. Nu zegt Scholz: ‘Wij zullen gesprekken met Rusland niet weigeren. Maar voor echte dialoog is bereidheid aan beide kanten nodig.’