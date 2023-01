Historische inflatie in 2022, hoogste in bijna vijftig jaar

De hoge inflatie betekent voor veel Nederlanders een flink verlies aan koopkracht. Voedsel werd in 2022 aanzienlijk duurder. Beeld ANP / Richard Brocken

Ook al namen de prijzen van elektriciteit, gas en stadsverwarming de laatste maanden minder snel toe, nog altijd betalen consumenten fors meer voor hun energie dan een jaar eerder. Gemiddeld waren nieuwe energiecontracten het afgelopen jaar ruim twee keer zo duur als in 2021, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook brandstof (18,1 procent) en voedsel (10,8 procent) werden afgelopen jaar aanzienlijk duurder. Bij brandstof was die prijsstijging in 2021 al op gang gekomen: toen zagen consumenten de prijs aan de pomp al met een soortgelijk percentage oplopen. Bij voedsel bleven de prijzen dat jaar juist nog nagenoeg gelijk. In 2022 kwam daar verandering in: met name vlees, zuivel, brood en groente werden flink duurder.

De hoge inflatie betekent voor veel Nederlanders een flink verlies aan koopkracht: van hun salaris, pensioen of uitkering kunnen zij minder kopen dan voorheen. De cao-lonen namen in 2022 weliswaar ook iets toe (3,2 procent), maar die stijging weegt niet op tegen de inflatie. Volgens het CBS liepen de prijs- en loonstijging niet eerder zo met elkaar uit de pas.

Dat de prijsstijging over 2022 de hoogste uit de afgelopen decennia is, zal inmiddels niemand meer verbazen. De afgelopen tien jaar schommelde de inflatie steevast tussen de 0,3 en 2,7 procent. In 1975, toen de Nederlandse economie kampte met de naweeën van de oliecrisis, viel voor het laatst een inflatie van boven de 10,0 procent te noteren.

Inflatie op haar retour

De laatste maanden is de inflatie in Nederland enigszins op haar retour. Na het hoogtepunt in september (14,5 procent) vlakten de prijsstijgingen langzaamaan af. Toch wordt het leven nog altijd met de maand duurder: in december lag de inflatie volgens het CBS op 9,6 procent.

Europees gezien ligt de inflatie in Nederland aan de hoge kant. Alleen de Baltische landen en Slowakije zagen de prijzen in 2022 nog harder stijgen. In de buurlanden België en Duitsland lag de inflatie iets lager dan hier. In Frankrijk was de prijsstijging het laagst: daar deed de overheid veel om huishoudens te compenseren, bijvoorbeeld via een maximumprijs op gas en energie.