Historische handdruk tussen leiders Israël en Emiraten, die allerlei samenwerkingen aankondigen

Premier Naftali Bennett schudt de hand van kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Beeld EPA

Precies een halfjaar nadat Bennett premier Netanyahu – de langstzittende premier van Israël – heeft opgevolgd, schrijft hij opnieuw geschiedenis. Decennialang was het ondenkbaar dat een Arabische leider publiekelijk de handen van een Israëlische leider zou schudden, maar maandag deed kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan het met een grote glimlach. Hij ontving Bennett in zijn privépaleis in hoofdstad Abu Dhabi, nadat die zondagavond in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) was geland.

De historische ontmoeting tussen de twee leiders duurde vier uur, twee uur langer dan gepland. Volgens de Israëlische premier zijn er verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten ‘op gebied van handel, onderzoek, cyberveiligheid, gezondheid, onderwijs, luchtvaart en meer’. Beide leiders blikten terug op een vruchtbare ontmoeting, zo meldt het staatspersbureau van de Emiraten. ‘Ik kijk uit naar de verdere ontwikkeling en consolidering van onze betrekkingen’, zei Bennett. Al Nahyan sprak zijn hoop uit voor ‘stabiliteit in het Midden-Oosten’.

Israël-Palestina-conflict

De toenadering tussen Israël en de VAE is nog jong omdat het Israël-Palestina-conflict als een muur tussen de twee landen in stond. Decennialang had, afgezien van Egypte en Jordanië, geen enkel Arabisch land een formele relatie met Israël vanwege de bezetting van de Palestijnse gebieden. In augustus 2020 kondigden de Emiraten en Israël plotseling aan dat zij hun relatie zouden normaliseren. Korte tijd later volgden Bahrein, Soedan en Marokko het voorbeeld, iets wat de Palestijnse leiders beschouwden als groot verraad.

Beeld AFP

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump en voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu wisten deze ommezwaai te bewerkstelligen. Dat het nu tot een daadwerkelijke ontmoeting komt tussen de opvolger van Netanyahu en de kroonprins, laat zien dat de nieuwe relaties tussen Israël en verschillende islamitische landen in de regio een blijvertje zijn. Volgens analisten toont het bovendien dat de mogelijke nucleaire dreiging van Iran, de aartsvijand van Israël, inmiddels een hogere prioriteit is voor Arabische leiders dan het Israël-Palestina-conflict.

Voor Bennett is de ontmoeting dan ook een groot politiek succes. De Israëlische premier sprak met trots over zijn bezoek en ‘een nieuwe realiteit voor de regio, waarin we samenwerken aan een betere toekomst voor onze kinderen’. Voormalig premier Netanyahu had heel graag zelf op de historische foto gestaan waarop hij de handen van de Emirati leider zou schudden. Vorige winter moest Netanyahu het geplande bezoek drie keer op rij afzeggen omdat het coronavirus en diplomatieke hindernissen roet in het eten gooiden.

De VAE is de afgelopen twintig jaar door de inzet van oliegeld een steeds grotere speler geworden in de regio. De huidige regering is druk bezig om haar economie te versterken en internationale handelsrelaties aan te knopen. In juni bracht de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid al een tweedaags bezoek aan het verbond van Golfstaten. Hij ontmoette zijn Emiraatse collega en opende een gloednieuwe Israëlische ambassade in Abu Dhabi en een consulaat in Dubai, de grootste stad van de VAE.