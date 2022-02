Historische glasfabrieken bij Venetië kunnen hun gasrekening niet meer betalen

Een meester-glasblazer van het bedrijf Nason&Moretti op het eiland Murano werkt aan een vaas. Beeld KONTROLAB/LightRocket via Getty

De glasovens branden normaal gesproken 24 uur per dag en zeven dagen per week op een temperatuur boven de 1000 graden Celsius. Logisch dus dat glasblazers de pijn van de geëxplodeerde gasprijzen harder voelen dan wie dan ook. De rekeningen zijn enorm. In oktober ontving een van de glasbedrijven een gasrekening van 170.000 euro, verklaart de voorzitter van de sectorvereniging tegenover Corriere della Sera.

Normaal gesproken laten bedrijven de ovens maar één keer, in augustus, afkoelen voor jaarlijkse onderhoud, omdat het weer op temperatuur krijgen van de ovens kostbaar is en tot wel twee weken duurt. Maar nadat de gasprijs in 2021 vier keer over de kop ging, besloten steeds meer producenten toch te kiezen voor een – vooralsnog tijdelijke – stop. Sommigen lieten hun werknemers een uitkering aanvragen, anderen legden hen verplicht een wekenlange kerstvakantie op.

Het kleine eiland Murano, net ten noorden van Venetië, staat wereldwijd bekend om de glasblaaskunst, die er al sinds de dertiende eeuw wordt beoefend. De industrie kwam er ooit terecht omdat de glasblazers verbannen werden uit het drukke middeleeuwse centrum van Venetië, waar het brandgevaar te groot was.

De historische productie van het gekleurde glas is nu in gevaar door de gascrisis, die de prijzen omhoog jaagt. De regio Venetië trok 3 miljoen euro steun uit. Volgens de bedrijven is dat genoeg om het tot februari of maart uit te zingen, maar dan zijn de problemen nog niet opgelost.

Zoveelste klap

Het gasprobleem is voor de economie op Murano een nieuwe klap, na een grote overstroming in 2019 en het stilgevallen toerisme door de pandemie. Omschakelen naar een andere brandstof zit er niet in. Van oudsher werkte de glasindustrie met houtovens, maar een terugkeer naar die tijden is vanwege milieuregels ook geen optie meer, en bovendien niet te vertalen naar de schaal van de huidige fabrieken, schrijft The Washington Post.

Bovendien is er nog een andere bedreiging voor de Venetiaanse glasblazers: de concurrentie van goedkoop glas uit China. En dat terwijl de industrie het tij sowieso al niet mee heeft in een tijd van vergroening: door de glasindustrie verbruikt Murano jaarlijks zo'n 13 miljoen kubieke meter gas. Dat is evenveel als nodig is voor verwarming van een stadje met 30.000 mensen, maar op het mini-eiland wonen slechts 5.000 mensen.

De glasbedrijven op Murano, die samen een omzet hebben van zo’n 165 miljoen euro, doen nu een beroep op de nationale overheid om te voorkomen dat het ambachtelijk erfgoed verloren gaat. Ze trekken in hun lobby samen op met de Italiaanse vloertegelindustrie, die soortgelijke problemen heeft, maar die met 6 miljard euro omzet een veel grotere economische waarde vertegenwoordigt.