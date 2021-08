Historische brand in Californië legt bijna 200 duizend hectare in as

In Greenville, Californië is het straatnaambord een van de weinige objecten die de zware branden heeft doorstaan. Beeld Getty Images

‘We zien een vuur dat zelfs de veteranen onder onze brandweerlieden hun hele carrière niet eerder hebben gezien’, aldus een woordvoerder van de Californische brandweer tegen de Washington Post. De Dixie Fire, vernoemd naar de straat in Plumas County waar de brand op 13 juli is begonnen, heeft inmiddels bijna 198 duizend hectare in as gelegd.

Vijfduizend brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bedwingen. Drie raakten er gewond. Het gevaar is vooralsnog niet geweken. Volgens autoriteiten is ongeveer 21 procent van de brand onder controle. Mogelijk gaat het nog weken duren om het vuur volledig te doven.

Greenville ging afgelopen week bijna geheel in vlammen op. Beeld Getty Images

De afgelopen dagen ging het historische Greenville, dat in de negentiende eeuw is gesticht tijdens de Californische goldrush, vrijwel geheel in vlammen op. Voor zover bekend zijn er geen doden, al worden er nog drie inwoners vermist.

Het geïsoleerde plaatsje in Indian Valley ademde met zijn klassieke gebouwen de sfeer van een klassieke western, alsof de tijd er had stilgestaan. Bewoners leefden er hoofdzakelijk van de veeteelt. ‘Het is moeilijk om dit uit te leggen’, zei meneer Kelly uit het nabijgelegen Crescent Mills tegen The New York Times. ‘Het was een van de mooiste plaatsen die ik ooit heb gezien.’

Zondag begon de dikke rook in het bosrijke noorden van Californië op te klaren. Daardoor zal de temperatuur de komende dagen toenemen tot zo’n 38 graden Celsius. Er is kans dat het vuur dan weer verder oplaait. Tegelijkertijd zijn de hulpdiensten straks beter in staat vliegtuigen en helikopters in te zetten. ‘Zodra de lucht is opgeklaard, kunnen we weer vliegen’, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse bosbeheer U.S. Forest Service.

De brandweer in Greenville draait overuren. Beeld Getty Images

De oorzaak van de Dixie Fire is vooralsnog onbekend. Mogelijk is deze ontstoken nadat er een boom op een elektriciteitskabel viel. Door extreme droogte en harde wind kon deze zich vervolgens gemakkelijk verspreiden. In de staat woeden op dit moment ook nog tien andere bosbranden. ‘We moeten simpelweg toegeven dat de deze branden op gang worden gebracht door het veranderende klimaat’, zei de Californische gouverneur Gavin Newsom tegen CNN.

Volgens wetenschappers heeft de klimaatverwarming de regio veel warmer en droger gemaakt in de afgelopen dertig jaar. Vijf van de grootste bosbranden in Californië sinds het begin van de metingen in 1932 dateren uit de afgelopen vijf jaar. De heftigste was de zogeheten ‘August Complex Fire’ van vorig jaar. Die ontstond door een samensmelting van meer dan dertig brandjes na een blikseminslag.