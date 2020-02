Historisch Oscarsucces van Parasite wakkert het zelfvertrouwen aan bij de bescheiden Zuid-Koreanen

Bong Joon-ho met een van van de vier Oscars die zijn film, Parasite, zondagnacht won. In eigen land is hij een held geworden. Beeld EPA

‘Koreanen, wat vinden we ervan: moet regisseur Bong ook een standbeeld krijgen in het centrum van Seoul, naast die van koning Sejong?’ Een grapje van een twitteraar natuurlijk. Hoewel? Niets is meer uit te sluiten na de zegetocht van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho, die zondag geschiedenis schreef door voor het eerst met een niet-Engelstalige productie de Oscar voor beste film te winnen.

Bong, die ook de prijs kreeg voor beste regie, beste scenario en beste buitenlandse film, is ook nog eens de eerste Koreaan die een Oscar binnenhaalt. Zijn roem was in eigen land al groot, maar nu hij de belangrijkste filmprijs heeft gewonnen, is hij haast onsterfelijk. ‘Ik ben trots op regisseur Bong, de acteurs en de crew. Ze vullen ons met trots en moed in een moeilijke tijd’, zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die met het woord ‘moeilijke’ waarschijnlijk refereerde aan het coronavirus.

Om te zeggen dat Zuid-Koreanen trots zijn op het succes van Parasite − een zwarte komedie over een arm gezin in Seoul dat op slinkse wijze infiltreert in het leven van een rijke familie − is een understatement. ‘Ik ben zo blij dat ik de film heb gezien toen hij hier in de bioscoop draaide. Nu kan ik mijn kinderen later vertellen dat ik hem nog in de bioscoop heb gezien’, zegt studente Oh Haeryun (21) in het centrum van Seoul.

Erkenning

Oh laat op haar telefoon beelden zien van Bong, die haar vriendinnen hebben gedeeld op Instagram. Een van de filmpjes toont Bong die vol ongeloof naar het beeldje in zijn handen grijnst – een gevoel dat veel Zuid-Koreanen delen. Dat Parasite de prijs voor beste buitenlandse film zou pakken, dat was goed mogelijk, maar dit? ‘Kun je je voorstellen dat Parasite de Oscar voor beste film heeft gewonnen?’, kopte de Chosun Ilbo, de grootste krant van het land.

Anderen benadrukten dat de prijzenregen voor de film een belangrijke stap is in de erkenning van de Koreaanse – of Aziatische – cultuur, met name in de Verenigde Staten. ‘Als iemand die in de creatieve industrie werkt en die veel discriminatie heeft meegemaakt, ben ik dankbaar voor het werk van Bong en zijn team’, twitterde een Zuid-Koreaanse fotograaf. ‘Ze hebben de horizon verbreed voor ons allemaal.’

Filmliefhebbers gaan uit hun dak als ze live zien dat de Zuid-Koreaanse film Parasite de Oscar voor beste film wint. Beeld AP

Hoewel Zuid-Korea de elfde economie van de wereld is, K-pop (Koreaanse pop) steeds populairder wordt en de Koreaanse filmindustrie al jaren aan de weg timmert, zijn de Koreanen nog dikwijls bescheiden, of onzeker, over hun successen. Maar nu K-popband BTS de wereld verovert en een Zuid-Koreaanse regisseur de allergrootste filmprijs heeft gewonnen, overheerst even de trots. ‘Er is vanavond zoveel Koreaans gesproken op het podium van de Oscars. Je kunt me opvegen’, aldus een Koreaanse twitteraar.

Kim Dong-hun (31), die op de stadsluchthaven Gimpo met een mondkapje op wacht op zijn vriendin, hoopt dat het succes van Parasite andere goede filmmakers in staat stelt hun films ook aan een internationaal publiek te laten zien. ‘In het verleden ging het vaak mis bij de vertaling van het Koreaans naar het Engels. Als we beter gaan vertalen, krijgen onze andere regisseurs ook een kans.’

Parasite was in eigen land een groot succes. Meer dan 10 miljoen bezoekers zagen de film in de bioscoop, mede omdat het een gevoelig thema behandelt: de grote kloof tussen arm en rijk. ‘Onze economie is heel snel gegroeid, waardoor we niet genoeg tijd hebben gehad om die kloof te dichten’, zegt Kim Dong-hun, terwijl op een groot scherm achter hem beelden van de Oscaruitreiking worden getoond. ‘De huidige regering probeert dat nu wel, bijvoorbeeld door de verhoging van het minimumloon.’

Samsungtelgen

De Koreaanse economie wordt sinds de jaren vijftig gedomineerd door familieconglomeraten als Samsung en Hyundai, die groot werden met steun van de overheid en in Zuid-Korea nog altijd de dienst uitmaken. Ook het bedrijf dat het geld ophoestte voor de productie van Parasite, CJ Entertainment, is een voormalig Samsung-dochterbedrijf.

Dit bedrijf, dat koffiewinkels, muzieklabels en de grootste bioscoop van het land bestiert, staat onder leiding van de kleinzoon en -dochter van Samsung-oprichter Lee Byung-chul. Uitgerekend de kleindochter, CJ-vicedirecteur Lee Mi-kyung, sprak zondag het dankwoord uit nadat Parasite de Oscar voor beste film won.

Ook al was het succes van Parasite zonder CJ waarschijnlijk niet mogelijk geweest, de prominente rol van de Samsungtelg op het podium zorgde voor de nodige scepsis op Twitter. ‘De eigenaar van een conglomeraat die het dankwoord uitspreekt... Het is net het einde van Parasite’, aldus een twitteraar die veel bijval kreeg.

De meeste Koreanen laafden zich evenwel aan het succes van hun sterregisseur, die door zijn optreden in de zaal veel sympathie opwekte. ‘Ik ben klaar om het op een drinken te gaan zetten, tot morgenochtend aan toe’, zei Bong, tot hilariteit van het Amerikaanse publiek. Het zal de Koreanen, niet vies van een drankje meer of minder, nog trotser hebben gemaakt.