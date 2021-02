‘Historisch’: de eerste lading vaccins is aangekomen in Zuid-Afrika

Een verpleger loopt voorbij een apotheker in Alberton, nabij Johannesburg. In Zuid-Afrika zijn maandag de eerste dosis vaccins geleverd. Beeld AP

De geleverde doses zijn van het type dat is ontwikkeld door AstraZeneca, de Brits-Zweedse farmaceut die met de Europese Commissie in de clinch ligt over leveranties van in de EU vervaardigde voorraden. De vaccins voor Zuid-Afrika zijn echter geproduceerd in India, waar het Serum Institute – een grote medicijnenproducent – toestemming heeft om de technologie van AstraZeneca te gebruiken. Vanuit India werden de vaccins maandag naar Zuid-Afrika gevlogen.

Zuid-Afrika begint nu niet meteen met prikken, eerst moeten er nog wat logistieke hobbels worden gladgestreken. Dat duurt volgens de regering tien tot veertien dagen. Vervolgens kunnen artsen, verplegers en andere hulpverleners zich komen melden voor een inenting, zo is het plan. Tegen die tijd wordt er ook nog een tweede lading van de AstraZeneca-vaccins uit India verwacht, het gaat daarbij om een half miljoen doses.

Lichtpuntje

De leveranties aan Zuid-Afrika vormen een lichtpuntje in de mondiale race om het bemachtigen van vaccins, een race waarin met name Afrikaanse landen het voorlopig moeten afleggen. Zuid-Afrika is pas de eerste staat op het vasteland van Sub-Sahara Afrika die een wezenlijke hoeveelheid vaccins weet binnen te halen. In Noord-Afrika zijn Marokko en Egypte al bezig met vaccinatiecampagnes, en in de Indische Oceaan organiseren Mauritius en de Seychellen inentingen voor de bevolking.

Maar voor een echt effectieve campagne in Zuid-Afrika zijn meer vaccins nodig, en de vraag zal zijn of het land er in slaagt om deze doses binnen te slepen. President Cyril Ramaphosa zei vorige maand dat zijn regering 20 miljoen extra vaccins heeft veiliggesteld via rechtstreekse onderhandelingen met farmaceutische bedrijven. Veel details gaf Ramaphosa echter niet.

Ook zal moeten blijken hoe goed de vaccins het doen tegen de zogenoemde Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, een variant die besmettelijker lijkt dan het ‘oorspronkelijke’ virus. Tot nu toe hebben zeker 1,5 miljoen mensen in Zuid-Afrika het coronavirus opgelopen. Ruim 44.000 mensen zijn eraan overleden.