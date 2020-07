Historicus Starkey struikelt over zijn botte racisme

David Starkey, tv-historicus, staat bekend om zijn controversiële uitspraken. Na een racistische opmerking hebben werkgevers en opdrachtgevers de banden verbroken. Beeld Getty Images

Hij staat bekend als de televisie-historicus die de Britse natie jarenlang op geanimeerde wijze heeft bijgepraat over de geschiedenis van de monarchie, de Tudors voorop, maar na racistische uitlatingen is David Starkey een paria geworden. In een paar dagen tijd heeft de 75-jarige zijn uitgevers verloren, zijn posities op twee universiteiten en zijn bestuursfunctie bij het Mary Rose Museum. Geen omroep zal meer met hem in zee gaan en hij dreigt zelfs zijn titel Commander of the Most Excellent Order of the British Empire te verliezen.

Starkey staat bekend om zijn controversiële opmerkingen, of het nu gaat om Schotland, feminisme of de corona-lockdown. Hij balanceert vaak op het randje van het betamelijke en negen jaar geleden kwam hij al in grote problemen met zijn opmerking naar aanleiding van de Londense zomerrellen dat ‘de witten zwart waren geworden’: volgens hem hadden witte jongeren de zwarte cultuur overgenomen. Ook zijn visie op de rol van zwarte burgers in Tudor Engeland is omstreden. Dit alles viel in het niet bij hetgeen hij afgelopen week te melden had in een interview met Darren Grimes, het enfant terrible van conservatief Engeland.

‘Verdomde zwarten’

Gevraagd of slavernij kon worden aangemerkt als genocide, schoot de historicus, gezeten in de bibliotheek van zijn landhuis, uit zijn slof. ‘Slavernij was geen genocide, want anders waren er niet zoveel verdomde zwarten in Afrika en hier in Groot-Brittannië , of wel soms? Velen van hen hebben het overleefd.’ Grimes luisterde en wierp niets tegen. Na het interview noemde hij Starkey zijn held, op wie hij zo verliefd zou kunnen worden. Later beweerde Grimes dat het aan zijn onervarenheid als interviewer lag dat hij Starkey niet even had onderbroken.

De schok over dit onverbloemde racisme was groot. Oud-minister Sajid Javid, zoon van een Pakistaanse immigrant, tweette dat Groot-Brittannië de succesvolste multiraciale democratie ter wereld is, maar dat ‘de racistische opmerkingen van Starkey eraan herinneren dat weerzinwekkende standpunten nog steeds bestaan’. Eerder in het interview had Starkey beweerd dat Black Lives Matter geheel en al een product is van witte kolonisatie. ‘Jullie sterven binnen enkele seconden als jullie in zwart Afrika worden gedumpt’, verklaarde hij tegenover de knikkende Grimes.

Fitzwilliam College, de alma mater van Starkey, maakte onmiddellijk bekend alle banden met de bekende historicus te hebben verbroken, gevolgd door Christ Church University in Canterbury. HarperCollins en Hodder & Stoughton zullen geen boeken meer van hem uitgeven. Een oud-student van hem, Guardian-journalist Martin Belam, schreef dat Starkey uitmuntend was in het doceren van Tudor-geschiedenis. ‘En dat is precies wat hij had moeten blijven doen.’ Starkey was dit weekeinde niet voor een reactie bereikbaar.