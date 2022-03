Historici kraken in rapport het onderzoek dat verrader Anne Frank aanwees: ‘wankel kaartenhuis’

Anne Frank in mei 1942. Beeld Getty Images

Het coldcaseonderzoek is volgens hen gebaseerd op een opeenstapeling van foutieve aannames en onzorgvuldig bronnengebruik. Ze roepen op de beschuldiging aan het adres van de notaris in te trekken.

Een team van (inter)nationale experts bracht twee maanden geleden de conclusies naar buiten van een jarenlang onderzoek naar het nooit opgeloste verraad in augustus 1944. Een telefoontje naar de Duitse Sicherheitsdienst in Amsterdam leidde in dat jaar tot de arrestatie van de onderduikers. Alleen Otto Frank keerde na de oorlog terug.

In het boek Het verraad van Anne Frank, geschreven door de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan, wordt notaris Van den Bergh aangewezen als de meest waarschijnlijke verdachte. Hij zou, als lid van de Joodse Raad, de beschikking kunnen hebben gehad over lijsten van onderduikers en zou die, om zijn gezin te redden, hebben doorgespeeld aan de Duitsers.

Op dat onderzoek, dat prominent in tal van binnen- en buitenlandse media verscheen, kwam al snel veel kritiek. Zes historici besloten om de belangrijkste argumenten van het coldcaseteam tegen het licht te houden. Ze laten in hun 70 pagina’s tellende rapport weinig heel van de conclusie van het coldcaseteam dat Van den Bergh de enige was met de kennis, het motief en de gelegenheid om het verraad te plegen.

Anoniem briefje

Startpunt van de zoektocht van het coldcaseteam was een afschrift van een door Otto Frank overgetypt anoniem briefje, dat vlak na de bevrijding bij hem in de bus was gegooid. Daarin werd Van den Bergh als verrader genoemd. ‘Knap speurwerk’, vinden de historici, maar geen sterk bewijs. ‘Direct na de oorlog wemelde het van de verdachtmakingen.’

Dat de Joodse Raad lijsten van onderduikers bijhield is een ‘onverantwoorde’ en ‘uit de lucht gegrepen’ beschuldiging, schrijven ze. Het coldcaseteam baseert zich onder meer op een getuige, maar die was partijdig, zo valt in het rapport te lezen, en had zijn verhaal bovendien alleen van horen zeggen. De lijst met namen die bij een inval van een Joodse Raad-medewerker werd gevonden, was niet afkomstig van de Raad. Het was een kaartenbak met adressen waar de man als illegaal werker contact mee had.

De notaris wendde geen hooggeplaatste nazicontacten aan om zichzelf en zijn gezin te redden, concluderen de historici, want die had hij helemaal niet. Het gezin overleefde met hulp van het verzet. De drie dochters zaten vanaf eind 1943 ondergedoken, Van den Bergh en zijn vrouw zouden zich uiteindelijk bij de twee jongsten hebben gevoegd, in Laren.

Dat wordt bevestigd door dagboekaantekeningen van de buurman, uit maart 1945: ‘De familie is ondergedoken geweest, maar is nu in het bezit van valsche persoonsbewijzen’, noteert hij. Daarmee ontbreekt ook het motief voor het verraad, aldus de historici. Wanneer de notaris precies in Laren terechtkwam, maakt het rapport alleen niet duidelijk.

Het coldcaseteam schrijft op de website over nieuwe dagboekaantekeningen te beschikken. Daaruit zou blijken dat een van de dochters van Van den Bergh begin 1945 opeens in de keuken stond bij een bevriende familie in Amsterdam, vlak bij haar ouderlijk huis. Volgens het team zou dat erop kunnen duiden dat de vader ook in Amsterdam was. Pieter van Twisk, hoofd onderzoek van het coldcaseteam, zegt in een reactie op het nieuwe onderzoek dat het team de theorie over Van den Bergh nog altijd ‘de meest plausibele’ vindt van alle onderzochte verklaringen. ‘Als er argumenten zijn die aantoonbaar onze theorie ondermijnen zullen we zonder meer onze mening bijstellen. Vooralsnog is dat niet het geval.’

Kleindochter van de notaris Mirjam de Gorter, een kleindochter van Arnold van den Bergh voelt zich door het coldcaseteam op het verkeerde been gezet. Dat zei ze dit weekend in een interview met Trouw. Ze werkte mee aan het onderzoek in de veronderstelling dat het team meerdere scenario’s over het verraad onderzocht. Twee dagen voordat het boek uitkwam, werd ze vanuit de Verenigde Staten gebeld door oud-FBI agent en teamleider Vince Pankoke. Die deelde haar mee dat haar opa in het boek als de meest waarschijnlijke verdachte zou worden neergezet, vertelt ze in het interview. De Gorter ervaart het onderzoek van de historici als steun in de rug. In Trouw zei ze dat ze niet was voorbereid op het enorme mediaoffensief en dat de publiciteit rond het boek veel schade heeft aangericht. ‘Het voelde echt alsof er een oorlogsmachine over ons heen kwam, omdat de hele wereld de naam van mijn grootvader herhaalde.’ De Gorter wil dat Harper Collins, de Amerikaanse uitgever van het boek, het boek uit de handel neemt. Ambo Anthos, de Nederlandse uitgever, heeft excuses aangeboden aan iedereen die zich door het boek gegriefd voelt.