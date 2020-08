Hiphopplatform 101Barz verwijdert video’s van drillrapgroepen na steekpartij

101Barz-presentator Rotjoch (Angelo Diop), achter de schermen bij 101Barz, Mediapark, Hilversum. Beeld Els Zweerink

Bij dit incident werd een 19-jarige Rotterdammer met de bijnaam Chuchu dodelijk verwond met een mes. De twee formaties, respectievelijk afkomstig uit Rotterdam en Amsterdam, lagen al wekenlang met elkaar overhoop en waren volgens ingewijden in de drillscene – dat zich kenmerkt door uitbundig messenvertoon in videoclips – betrokken bij dit gewapende treffen.

Op Instagram verklaart 101Barz dat het graag een inkijkje wil geven in het leven van hiphopartiesten. Maar ‘als wij op het moment zelf of achteraf twijfelen over intenties die anders zijn dan het uitvoeren en overbrengen van hiphopmuziek, zenden wij de sessie niet langer uit’.

101Barz wordt beschouwd als een belangrijk Nederlands hiphopplatform, waar artiesten met ‘spitsessies’ – optredens waarin nieuw materiaal wordt gepresenteerd – een grote aanhang kunnen winnen. Sommige video’s op de YouTubepagina van 101Barz zijn miljoenen keren bekeken.

Qlas & Blacka en 73 de Pijp, die eerder dit jaar te gast waren bij 101Barz, daagden elkaar de afgelopen weken uit via Instagram en Snapchat en wisselden dreigementen uit. Afgelopen maandag troffen de drillrappers elkaar lijfelijk op de Scheveningse Pier en eindigde de confrontatie met één dode.

Verantwoording

‘101Barz wordt weer gevraagd verantwoording af te leggen dat niks te maken heeft met waar ons platform voor staat’, reageert het hiphopplatform korzelig op Instagram. Al vaker is 101Barz ervan beschuldigd rappers op het schild te hijsen die meer crimineel dan artiest zijn. Afgelopen april kwam 101Barz nog onder vuur te liggen omdat het een podium bood aan rappers zoals JoeyAk, een 23-jarige Amsterdammer die op het moment gevangen zit op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige ontvoering.

De Amsterdamse gemeente en politie zouden hierom 101Barz verzoeken om criminele rappers in de toekomst te weren. 101Barz sprak hierop in een verklaring over een poging tot ‘censuur’. ‘Wij willen het verhaal vertellen dat je niet hoort in andere media. Zijn we in Nederland niet trots op deze vrijheid van meningsuiting?’

Het verwijderen van de video’s van Qlas & Blacka en 73 de Pijp is voor zover bekend de eerste keer dat 101Barz zich publiekelijk distantieert van rappers die in crimineel vaarwater terecht zijn gekomen.

Southside Music Group, het platenlabel van 73 De Pijp, was niet bereikbaar voor commentaar. TopNotch, het platenlabel waar Qlas & Blacka onder contract staan, zegt de Volkskrant niet te woord te willen staan.