Hinke Visser (100 jaar): ‘Tegen jongeren zeg ik: tob niet over de toekomst, het loopt toch anders dan je denkt’

Hinke Visser-Oostra in haar huis in Marsum. Op schoot haar autobiografie, geschreven in het Fries. Beeld Aurélie Geurts

De woonkamer van Hinke Visser heeft veel weg van een gemeubileerde plantenkas. Al het groen, hier en daar bloeiend of stekelig, staat er pico bello bij. De 100-jarige wijst op een pakweg 80 centimeter lange cactus: ‘Die heb ik voor 25 cent als een piepklein bolletje gekocht, net na de oorlog. Mijn man en ik hadden bijna geen geld, maar wilden zo graag iets leuks kopen.’ Al 68 jaar woont ze in haar sfeervolle huis in het Friese dorp Marsum. De jongste van haar vier kinderen zag er het levenslicht en ze zorgde er jaren voor haar dementerende man.

Hinke Visser lijkt onverwoestbaar. Tien jaar geleden is ze borstkanker te boven gekomen, één borst werd geamputeerd, vertelt ze vrijuit. De behandeling voor botkanker, waarvoor ze nu regelmatig naar het ziekenhuis moet, slaat goed aan. ‘Mijn arts was verrast over de gunstige uitkomst van het laatste bloedonderzoek. Brandnetelthee, verklaarde ik. Daar wilde hij niets van weten’, klinkt het verontwaardigd. De theepot waaruit haar oudste zoon ‘en beste vriend’ Rinze (78) schenkt, is goed gevuld met de kruidendrank.

In wat voor omstandigheden bent u opgegroeid?

‘In een gezin waar niet werd gesproken over doorleren, dat was alleen voor rijke kinderen. Ik was een nakomertje. Mijn moeder wilde mij niet. Ze duwde mij vaak aan de kant. ‘Donder op, ga jij maar in de schuur spelen’, zei ze dan. Als ze zo tegen mij deed, kwam onze herdershond naar mij toe. Samen wachtten we in de schuur tot mijn moeder was uitgeschreeuwd.

‘Ik was 8 jaar toen ze mij naar familieleden stuurde die geen kinderen konden krijgen en geld zat hadden. Ik ben er maar een paar weken gebleven, want wilde terug naar huis. Kort daarna stuurde mijn moeder mij naar een andere oom en tante.’

Heeft u een idee waarom uw moeder u zo behandelde?

‘Pas later, toen ik kinderen kreeg, ben ik mij gaan afvragen waarom ze zich zo gedroeg tegen mij. Eenmaal zelf moeder, deed het nog meer pijn. Mijn moeder heeft drie kinderen verloren. Eerst een tweeling, die dood werd geboren. Daarna kreeg ze nog zes kinderen, onder wie opnieuw een tweeling. Ook een van die twee stierf. En na een tijd kwam ik daar nog achteraan. Mijn moeder had haar bekomst van kinderen krijgen en was uitgeput. Ze had er niet nóg een gewild. Daarom kon ze mij waarschijnlijk niet verdragen.

‘Toen ze mij weg wilde hebben was het crisistijd, dus achteraf kan ik de keuze mij bij familie onder te brengen wel begrijpen. In 1930 moesten mijn ouders hun boerenbedrijf op een terp in Driesum verkopen omdat ze failliet waren gegaan. Mijn moeder werd kastelein in de plaatselijke herberg. Dat vond ze vreselijk. Op de boerderij had ze bedienden, nu moest ze ineens een slaaf zijn van de klanten in die herberg.’

En uw vader, wat deed hij?

‘Mijn vader was erg bij de tijd. Terwijl mijn moeder in de herberg stond, ging hij verzekeringen en loten verkopen. Mijn ouders waren harde werkers. Mijn vader was gelukkig wel blij met mij. Ik mocht na de lagere school doorleren, dat had ik aan hem te danken. De hoofdonderwijzer had gezegd dat ik te goed was om niet verder te gaan, en naar de mulo moest. Ik was pienter, vlugger dan andere kinderen en kreeg extra rekensommen. Mijn vader kocht een fiets met fietstassen, een bosatlas, schriften en pennen voor mij. Dat was een grote uitgave. Ik heb altijd profijt gehad van de jaren op de mulo, want ik leerde er Frans en Engels.’

Heeft u ooit met uw moeder over uw kinderjaren kunnen praten?

‘Ik heb er nooit over gezeurd tegen haar. Ik dacht: toe maar, je bent ook maar een mens. Later, toen mijn moeder oud was, konden we goed met elkaar opschieten en zei ze op een dag: ‘Wat kan een mens zich vergissen, je bent het beste kind van allemaal.’ Ik dacht: hèhè, wijsheid komt met de jaren.’

In welke zin heeft de relatie met uw moeder u gevormd?

‘Ik heb erop gelet dat ik mijn eigen kinderen gelijk behandelde. En ik heb altijd extra mijn best gedaan met alles om te laten zien dat ik er mocht zijn.’

Wat heeft u allemaal gedaan om dat te bewijzen?

‘Ik heb mij kapot gewerkt in mijn leven, pakte alles aan wat op mijn weg kwam. Vanaf mijn 17de heb ik een paar jaar het huishouden gedaan en voor kinderen gezorgd. Eerst bij mijn oudste zus, die door de mobilisatie van haar man in 1939 hun boerderij alleen moest runnen. Nadat haar man was teruggekeerd, ging ik werken in het gezin van een andere zus en daarna bij een terminaal zieke nicht. In 1944 leerde ik op het kerkkoor Sipke kennen. Hetzelfde jaar zijn we getrouwd en kregen ons eerste kind. We zijn arm begonnen. Bliksems, wat hebben we een honger gehad. Net na afloop van de oorlog liepen we allebei schurft op. We moesten ons van top tot teen insmeren met een vies bruin smeersel uit Amerika, en ons beddengoed en de kleding die we aanhadden, verbranden. Huilend stond we naar het vuur te kijken, we hadden al zo weinig.

In 1944 leerde Hinke Oostra op het kerkkoor Sipke Visser kennen. Hetzelfde jaar zijn ze getrouwd en kregen ze hun eerste kind. Beeld Aurélie Geurts

‘Sipke werkte als melkcontroleur in een zuivelfabriek en verdiende 22 gulden per week. Daarvan waren we er 5 kwijt aan huur, dus bleven er maar 17 over om van rond te komen. Dat was niet veel. Zoals veel vrouwen in mijn omgeving werkte ik ook. Als de kinderen op school zaten en sliepen, naaide ik kleding voor klanten, ik werkte vaak tot diep in de nacht. Ik was goed in jurken en mantels maken. Ik kon ook wat verdienen in het theater en later in de muziek. 25 jaar lang speelde ik in het theatergezelschap Aldtsjerk, waarmee we door het land trokken, en ik zong in vier koren. Op een dag in 1958 was de dirigent van een koor ziek. De koorleden zeiden: doe jij het, Hinke? Ze dachten dat ik het wel zou kunnen. Noten lezen kon ik niet, dus vroeg ik een andere dirigent hoe het zit met de kruizen en de mollen. Ik was pienter genoeg om het snel te leren. En zo werd ik koordirigent, uiteindelijk van vier koren hier in Friesland. Op een gegeven moment verdiende ik meer dan mijn man.’

Vond hij dat vervelend?

‘Oh nee, Sipke was een goede vent. Hij was blij dat we meer armslag kregen met mijn inkomsten erbij. Het betekende dat we beddengoed en dekens konden kopen, spullen die we broodnodig hadden. Vooral toen ik anderhalf jaar beroepsartiest was, verdiende ik goed, wel 25 gulden per avond. De jongste van onze kinderen was 4 jaar toen ik een rol kreeg aangeboden in de Nederlandstalige versie van De tiit hâldt gjin skoft (‘De tijd staat niet stil’, MB), een revuevoorstelling van het toneelgezelschap Selskip Tetman en Jarich. Je moest goed sentimenteel kunnen zingen voor dit stuk’, vertelt ze en zet in: ‘De tijd staat niet stil, de lichte en donkere dagen die het leven geeft te dragen. Ze komen, ze gaan, de tijd staat niet stil.’

‘Ik besprak altijd alles open met mijn gezin, dus ook wat het betekende dat ik zes avonden in de week ging optreden, in het hele land, dus vaak in het begin van de middag van huis ging en in de nacht terugkwam. ‘Jullie krijgen allemaal een taak in het huishouden’, zei ik. Mijn man nam veel op zich, en we konden die periode een hulp betalen. Onderweg in de bus naar het theater had ik brei- en naaiwerk.’

U was geheelonthouder, hield u dat vol op tournee?

‘De drankjes die ik kreeg aangeboden, gaf ik aan een ander. Ik drink en schenk geen alcohol. Zonder kun je ook plezier hebben. In de jaren dat mijn moeder kastelein was, zag ik zo veel dronken mensen. Eén man, vader van zeven kinderen, kwam elke week zijn loonzakje verzuipen. Dan werd mijn moeder woest: ‘Je laat je gezin barsten’, riep ze. Ze bracht zijn vrouw vaak een pot eten. Elke week hoorde ik mijn moeder zeggen: ‘Oeh, daar komt die rotzak weer aan.’ Ik kon die dronken mannen niet aanzien, egoïsten vond ik ze, en besloot geheelonthouder te worden.

‘Sipke was nog fanatieker dan ik; hij weigerde zelfs een rumboon te eten. We waren actief in de geheelonthoudersbeweging, haalden geld op, wierven leden en zongen in het geheelonthouderskoor Hâld Moed. De beweging is langzaam doodgebloed.’

Hoe kijkt u terug op uw leven?

‘Ik heb een afwisselend leven geleid, heb altijd klaargestaan voor wie mijn hulp nodig had en een hele hoop geleerd.’

Hoe vindt u het om 100 jaar te zijn?

‘De kinderen en kleinkinderen zijn geweldig goed voor mij, elke dag komt er een langs. De schaduwkant is dat ik al mijn vrienden kwijt bent. Ik mis mijn leeftijdgenoten. Mensen van mijn generatie staan anders in het leven. Jongeren hebben alles en zuipen veel, dat vind ik erg jammer. Door alcohol gaan mensen zich anders gedragen.’

Wat zou u zeggen tegen jongeren die somber zijn over de toekomst?

‘Niet tobben, het loopt toch altijd anders dan je denkt. Het kan een heel end meevallen. Als het leven moeilijk wordt, sla je je erdoorheen, als het prachtig is, geniet er dan van.’