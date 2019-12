Hillary Clinton geeft met één woord rivaal Donald Trump alle munitie

Hillary Clinton tijdens haar gewraakte speech op het LGBT-for-Hillary-gala. Beeld Getty Images

Het is duidelijk voor wie Hillary Clinton op 9 september 2016 komt spreken: haar eigen parochie. Ze staat achter een spreekgestoelte in de Cipriani Club, een sjiek restaurant in New York, in de monumentale zaal die tot de jaren zestig de handelsvloer van de National City Bank is geweest, een van de iconen van het kapitalisme, met een marmeren vloer binnen en een zuilenrij buiten, en nog in Wall Street ook.

Voor zich ziet Clinton de tafels met de resten van het diner – verfrommelde servetten en hele carillons met halfgevulde glazen wijn – en daaromheen op goudkleurige stoelen bijna duizend mannen en vrouwen van middelbare leeftijd in pakken en jurken, die ergens tussen de 1.200 en 250.000 dollar hebben betaald om haar op dit LGBT-for-Hillary-gala te kunnen aanhoren.

Een zaal in het financiële hart van Amerika, een zaal vol New Yorkers met geld en sympathie voor diverse seksuele geaardheden: dit is in alle opzichten een thuiswedstrijd voor de kandidaat van de Democraten, die, al is haar voorsprong die weken teruggelopen, tot die avond nog steeds de gedoodverfde nieuwe president van de Verenigde Staten is.

Barbra Streisand is er ook, ze zal later wat liedjes zingen over Donald Trump, de Republikeinse tegenstrever.

‘Is hij wel zo rijk, is hij arm misschien - we zullen het nooit weten, tot we zijn belastingaangiften zien’, zingt ze. ‘Zelfs als hij ooit in de hemel komt opdagen, zal hij daar faillissement aanvragen. Deze droevige, vulgaire clown - je ligt eruit, jij clown.’

Maar eerst is daar dus Clinton. Ze krijgt om te beginnen een steunbetuiging van de transseksuele, zwarte actrice Laverne Cox, die een speech houdt over transseksuelen en zwarten. Het is het thema van de avond: de discriminatie die minderheden in de VS nog steeds ondervinden, en volgens Clinton door Trump wordt versterkt.

‘Weet je dat zijn running mate een wet heeft getekend die bedrijven zou hebben toegestaan LGBT-Amerikanen te discrimineren?’, zegt Clinton. ‘En er is zo veel in deze campagne dat ik betreurenswaardig vind…’

Daar was het woord voor het eerst, die avond. Betreurenswaardig. Deplorable.

‘De manier waarop hij aanschurkt tegen witte suprematiedenkers, hoe hij racistische aanvallen pleegt, vrouwen varkens noemt, mensen met handicaps bespot – je verzint het niet. Hij wil 16 miljoen mensen deporteren. Elke dag zegt hij weer iets dat ik niet alleen persoonlijk beledigend vind, maar ook gevaarlijk.’

Dat heeft Clinton al vaker gedaan, die zomer: Trump portretteren als een extremist, een haatprater met een twijfelachtig temperament. Het is het werk van speechschrijver Megan Rooney, die, tot genoegen van het Democratische establishment, op die manier de waarden van Clinton tegen de non-valeur Trump wil zetten. Eind augustus is dat al een keer uitgemond in een speech over alt-right, waarvan Trumps campagneleider Steve Bannon het boegbeeld is. Nu gaat Clinton opnieuw die kant op. Het idee is dat Clinton niet alleen de Democratische kiezers aan zich zal binden, maar zelfs gematigde Republikeinen die zich kunnen afkeren van Trump.

Dat Clinton intussen het contact met een boos wit deel van het electoraat kwijt is, ontgaat haar – zelfs al maakt haar man Bill zich daarover zorgen. Ze ziet hen gewoon niet, zeker niet onder de toehoorders in de Cipriani Club, die enthousiast haar naam scanderen. Ook al staat haar leus ‘Samen Sterker’ op de lessenaar: die eenheid geldt niet voor iedereen.

‘Weet je, om maar eens even grof te generaliseren: je kunt de helft van Trumps aanhangers in een mandje stoppen met wat ik de sneue types noem’, zegt ze.

Gelach en applaus, voor de opmerking waarmee Clinton mogelijk de wereldgeschiedenis verandert. Twee maanden later verliest ze de verkiezingen, met dank aan de sneue types in staten als Michigan en Wisconsin, die normaal altijd naar de Democraten gaan.

Waar komt het vandaan? Ze heeft het een dag eerder ook al gezegd, maar dan nog voor de Israëlische tv, en dat is onopgemerkt gebleven. Nu zegt ze het in een zaal waar Amerikaanse televisie aanwezig is. Clinton verklaart niet alleen Trump zelf ongeschikt, maar ook 50 procent van zijn stemmers. Sterker nog: iedereen die zich sneu voelt, wordt met deze opmerking vanzelf naar dat mandje van Trump gestuurd.

Een slechter woord heeft ze niet kunnen kiezen. Clinton, zo blijkt uit de volgende zin van haar speech, bedoelt eigenlijk de racisten, de seksisten, de homofoben, de xenofoben, de islamofoben, en ja, die zijn er, onder Trump-stemmers. Maar waarom dan dat woord, betreurenswaardig? Er zijn zo veel mensen in het land die daadwerkelijk betreurenswaardig zijn - de werklozen, de verslaafden aan pijnstillers, de alleenstaande vrouwen, de mannen met een minimumloon, iedereen die zijn ziekenhuisrekening of studieschuld of huis niet meer kan betalen – en die worden op deze manier ook allemaal weggezet als Trump-stemmer. Niet alleen beledigt Clinton deze deerniswekkende Amerikanen, maar ze zegt ook tegen hen: aan mij hebben jullie niets.

Diezelfde avond wordt #basketofdeplorables al gebruikt als geuzennaam.

De volgende dag probeert Clinton het vergeefs af te zwakken. ‘Gisteravond generaliseerde ik grof, en dat is altijd onverstandig’, zegt ze. Ze zegt ook dat ze spijt heeft dat ze ‘de helft’ in dat mandje heeft gestopt. Maar het woord blijft staan.

En dus kun je het nu aantreffen op petjes en t-shirts en in speeches van Republikeinen die willen bewijzen dat de Democraten niets op hebben met het gewone volk. Het is een banier geworden waarmee het volk ten strijde wordt geroepen, zoals afgelopen maand tijdens het impeachmentdebat in het Huis van Afgevaardigden. ‘Dit is waar de Democraten bang voor zijn’, zegt Clay Higgings, volksvertegenwoordiger uit Louisiana, terwijl hij wijst op een overvloedig rood gekleurde kaart van de Verenigde Staten. ‘Ze noemen dit de Republikeinse kaart. Ze noemen het fly-overcountry, ze noemen ons deplorables. Ze zijn bang voor ons geloof, onze kracht, onze eenheid.’

In haar analyse van haar verlies, Wat is er Gebeurd, schrijft Clinton dat het haar spijt dat ze ‘Trump een politiek geschenk heeft gegeven met mijn deplorables-opmerking’. Aan de andere kant vindt ze dat te veel Trump-aanhangers bedenkelijke ideeën hebben. ‘En dat vind ik – en daar is geen ander woord voor – betreurenswaardig.’

Clinton blijkt dus het verschil niet te kennen tussen betreurenswaardige mensen en betreurenswaardige ideeën. Op die avond, in september 2016, giet zij het politieke misverstand van het decennium in één woord. Deplorable.