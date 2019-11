Hij wordt gezien als de ‘godfather’ van Brabant, wie is toch Martien R.?

Met een ongekend grote actie is de politie al anderhalve week bezig het veronderstelde misdaadnetwerk van de Brabantse drugscrimineel Martien R. bloot te leggen en te ontrafelen. Wie is R., die ook wel de godfather van Brabant wordt genoemd?

Martien R. (48) zelf werd op de eerste actiedag in zijn auto door een arrestatieteam klemgereden bij een woonwagenkamp in Oss, waar later ook zijn broer Toon (55) en zoon Anton (26) werden gearresteerd.

Het woonwagenkamp in Oss werd drie dagen lang hermetisch afgesloten en uitgekamd, waarbij grote hoeveelheden drugs, wapens en geld werden gevonden. Onder de noemer Operatie Alfa vonden daarna ook doorzoekingen plaats in de buurdorpen Berghem, Macharen en Oijen. Eind vorige week was een woonwagenkamp in Lith aan de beurt. Dat werd twee dagen lang ondersteboven gekeerd, evenals twee panden in Oss en een chalet op een vakantiepark in Friesland. Maandag werden opnieuw vier mannen aangehouden, volgens de politie ‘kopstukken’. Op vijf plaatsen in Brabant en België werden huiszoekingen gedaan.

De opbrengst tot dusver: een arsenaal aan zware wapens in verborgen ruimtes onder de grond, beveiligd door camera's. In en bij het kamp in Oss werden acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun, zes vuistvuurwapens, grote hoeveelheden munitie en een explosief gevonden. Net als honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs, honderdduizenden pillen en zo'n honderd kilo mdma-kristallen.

Op het kamp in Lith: acht handgranaten en een vuurwapen in een verborgen ruimte boven het dashboardkastje van een gepantserde auto. Bij een woning en een bedrijfspand in Oss werden meerdere auto's in beslag genomen, waarvan een aantal gestolen bleek te zijn – de politie vermoedt dat de wagens er omgekat werden (een gestolen motorvoertuig krijgt een andere identiteit). In het chalet in Friesland: een vuurwapen. In een woning in Oss: veel geld. In Berghem: harddrugs en chemicaliën.

Godfather

‘De kopstukken van deze criminele familie houden zich op grote schaal bezig met drugshandel, waarbij ernstig geweld en intimidatie niet worden geschuwd’, aldus de politie. Operatie Alfa blijft actief, maar het onderzoeksteam wil niet kwijt of dat ook deze week zal leiden tot nieuwe acties.

Wie is Martien R., die ook wel de godfather van Oost-Brabant wordt genoemd?

De politie ziet hem als leider van een criminele organisatie die zich bezighoudt met de grootschalige import van cocaïne, vuurwapenhandel en productie van synthetische drugs. R. zelf wordt concreet verdacht van de invoer van ‘in ieder geval één maal ruim 1.500 en één maal ruim 300 kilo cocaïne’, aldus de politie. Zijn zoon zou betrokken zijn bij het vervoer van bijna 100 kilo mdma en de diefstal van een vrachtwagen met oplegger en container. Zijn broer zou verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van vuurwapens en harddrugs.

Maar dat zijn nog slechts de concrete verdenkingen op basis waarvan de drie kopstukken uit deze ‘criminele familie uit Oss’ zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris die vervolgens besliste dat het drietal de komende tijd in de cel moet blijven. Politie en justitie hebben R. al jaren in het vizier, en brengen hem ook in verband met meerdere aanslagen, liquidaties en pogingen tot liquidatie.

Zo werd hij in 2009 al eens opgepakt, samen met zijn neef, voor de liquidatie van de crimineel Hans van G. op de snelweg A73, die in een ware kogelregen om het leven kwam. De rechter veroordeelde hem in 2010 tot liefst 23 jaar celstraf. Maar het gerechtshof sprak hem in 2012 vrij bij gebrek aan bewijs. Het tweetal had weliswaar een zender gekocht om de auto van Van G. te volgen en er was munitie gevonden, maar het hof vond het niet wettig en overtuigend bewezen dat ze ook zelf aanwezig waren bij de wildwestschietpartij op de snelweg. Bovendien werd een belastende verklaring van een getuige ongeldig verklaard omdat die was veroordeeld voor oplichting.

Hetze

Toen R. weer vrijkwam, hoorde hij vrij snel dat hij zelf ook op een ‘dodenlijst’ stond. ‘Er is 25 duizend euro geboden om mij uit mijn schoenen te schieten’, zei hij vorig jaar in een interview met het Brabants Dagblad. Hij verhuisde van een villa in Oijen naar een van kogelwerend glas voorziene woning in Herpen. Ook kocht hij een gepantserde BMW, liep hij rond met een kogelwerend vest en sliep hij op verschillende adressen. In 2014 mishandelde hij een man in Wijchen, waarvoor hij begin vorig jaar door het gerechtshof werd veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. Dat kwam hem niet eens zo slecht uit, zei hij: ‘Binnen ben ik veilig.’

R. is in 1970 geboren in het grote woonwagenkamp langs de snelweg bij Oss, dat tot aan de ontmanteling in de jaren negentig werd gezien als een broeinest van criminaliteit. De familie R. staat al jaren bekend als crimineel. Zijn neef Koos was de rechterhand van de beruchte drugscrimineel Johan V., alias De Hakkelaar. R. zit formeel in de autohandel, net als die andere Brabantse topcrimineel aan de andere kant van de provincie: Klaas O. uit Bergen op Zoom, eveneens van het woonwagenkamp, die vorig jaar tot zes jaar cel is veroordeeld.

In diverse rechtszaken heeft hij geklaagd dat politie en justitie een hetze tegen hem voeren en er alles aan doen om hem achter de tralies te krijgen. ‘Ik begrijp best dat ze gefrustreerd zijn, maar als ze mijn naam horen, schieten ze gelijk in een tunnelvisie’, zei hij vorig jaar in het kranteninterview. ‘De terrorist van Oss, zo zien ze me.’