Hij was betrokken bij moord en ging ‘best wel ver’ in cocaïne - rol kroongetuige Nabil B. groter dan gedacht

Nabil B., kroongetuige in de zaak tegen de criminele organisatie van Ridouan T. en Saïd R., blijkt kennis te hebben van dertien moorden en pogingen daartoe. Hij was zelf degene die beoogde slachtoffers achtervolgde.

Het is laat op de avond, 22 juni 2016, als twee jongens – zwarte kleding, bivakmutsen – op een scooter over de Kretadreef in Utrecht rijden. De bijrijder richt een automatisch wapen op een man, Ranko Scekic, die voor zijn huis staat te praten. Hij valt neer. Er wordt nog een keer op hem geschoten. Van dichterbij dit keer, met een handvuurwapen. De man overlijdt.

Nabil B. ziet het voor zijn ogen gebeuren.

Nog geen drie maanden later wil Abdelkarim A. zijn auto parkeren op de Pearsonhof in Utrecht. Naast hem duikt een man op met een bivakmuts op en een mitrailleur. A. rijdt op hem in en scheurt ervandoor. A. wordt klemgereden, ramt de andere auto en komt even later, op de Trumanlaan, tot stilstand. Bij de politie durft hij later niet te zeggen wie het op zijn leven heeft voorzien. Nabil B. wist dat ook deze aanslag ging plaatsvinden.

Spotter

B. was de ‘spotter’ – hij volgde de slachtoffers al weken. Informatie over hun huisadres, auto, waar ze op welk moment verbleven en zelfgemaakte foto’s van Abdelkarim A. speelde hij door aan Saïd R., die de informatie weer doorgaf aan Ridouan T. T. regelde de schutters en stuurde B. een berichtje: ‘Top, top, bedankt.’

Weer drie maanden later wordt Nederland opgeschrikt door een ‘vergismoord’. Hakim Changachi wordt in de portiek van zijn flat doodgeschoten. Het is een stomme fout; de schutters hadden het voorzien op Khalid H., die in dezelfde flat woonde. Ook bij de voorbereidingen van deze moord is Nabil B. betrokken.

De ‘vergisdode’ is een vriend van hem. B. krijgt spijt en loopt over naar de politie. Als kroongetuige verklaart hij over de vele liquidaties van de afgelopen jaren in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereldvete. Het Openbaar Ministerie is blij met hem: op de 1.500 pagina’s die de weerslag vormen van zijn verhoren, licht Nabil B. uitgebreid toe hoe de criminele organisatie te werk gaat – met gestolen auto’s, spotters, schutters, en zware wapens – wie eraan deelnemen en wie de opdrachten verstrekt.

Kroongetuige

Dat heeft tot dusver geleid tot zestien verdachten onder wie de kroongetuige zelf. Zijn rol is groter dan aanvankelijk gedacht: de 32-jarige Nabil B. blijkt kennis te hebben van dertien moorden en pogingen daartoe. Zelf wordt hij verdacht van actieve deelname aan de voorbereidingen voor de moord op Ranko Scekic, de vergismoord op zijn vriend Hakim Changachi, de moordpogingen op Ebrahim B. alias ‘de slager’, de broers El M. (ook wel de ‘Chino’s’ genoemd) en Abdelkarim A.. Bij A. wist hij dat de foto’s die hij van hem maakte voor de schutters waren bedoeld. In ruil voor zijn getuigenis zal het Openbaar Ministerie de helft van zijn straf eisen: geen 24, maar 12 jaar cel.

Nog geen week nadat het OM de getuigendeal met bekendmaakte – vermoedelijk om een andere verdachte Mohamed R. langer in voorarrest te kunnen houden – werd Nabil B.’s broer in Amsterdam geliquideerd. Het was een vergelding: deze broer, Reduan, was directeur van een beletteringsbedrijf en had niets met de criminaliteit te maken.

‘Gezellig uit eten’

Nabil B. was erg goed bevriend met kopstukken uit de criminele organisatie die nu terechtstaan. Donderdag bleek uit zijn verhoor dat hij persoonlijk contact had met de voortvluchtige Ridouan T. en Saïd R., voor wie justitie elk 100 duizend euro heeft uitgeloofd voor de tip die leidt naar hun verblijfplaats. Samen met Saïds broer Mohamed, die ook in dit proces terechtstaat, ging hij ‘gezellig drinken, samen uit eten, we hadden samen hobby’s en gingen samen op vakantie’.

De kroongetuige verdiende zijn geld met ‘handel, drugs, hasj’ en ging ‘best wel ver’ in cocaïne. De vraag of hij ook cocaïne naar Nederland importeerde, weigerde hij te beantwoorden. Dat doet vermoeden dat dit inderdaad het geval is. De vraag kwam van advocaat Nico Meijering, die B.’s voormalige boezemvriend Mohamed R. vertegenwoordigt.

R. zat als verdachte naast de advocaat. Toen Nabil B. ontkende dat hij zijn eigen vader wilde vermoorden, greep R. de microfoon van zijn advocaat en schreeuwde: ‘Vuile kankerleugenaar, je liegt!’ naar de getuigencabine. ‘Hij is een manipulator, geloof hem niet!’ Onaangename verrassing

Tijdens het verhoor kwam nog een onaangename verrassing voor het OM, dat zijn handtekening onder de kroongetuige-overeenkomst heeft gezet: Nabil B. had tijdens zijn detentie maar liefst drie maanden de beschikking over een Blackberry waarmee hij vanuit zijn cel communiceerde met de kopstukken uit zijn criminele organisatie. Hij wilde niet publiekelijk zeggen hoe en van wie hij het toestel had gekregen, noch waar het nu is. Als de berichten die hij daarmee uitwisselde bekend zouden worden, zei B. donderdag in de rechtszaal, ‘zou ik nog veel meer familieleden verliezen dan alleen mijn broer’.

De politie heeft het toestel inmiddels in beslag genomen voor nader onderzoek. De berichten daarop komen bovenop de meer dan een miljoen ontsleutelde PGP-berichten waarmee vooral criminelen met elkaar communiceerden, en waaronder ‘een flink aantal berichten zit die van belang zijn voor dit onderzoek’, aldus de officier van justitie. Daarmee is de kans dat het aantal moorden en verdachten in deze zaak nog zal toenemen, erg groot.