Hij verbleef zelf als Syriër in Heumensoord, nu zet hij zijn ervaringen in om Afghanen te helpen

Ruim zes jaar nadat opvangkamp Heumensoord werd gesloten, wordt in allerijl weer een groep vluchtelingen ondergebracht in noodvoorzieningen bij Nijmegen. Ook de Syrische Younes Younes (37) is terug. Hij verbleef er destijds als vluchteling, nu staat hij met zijn Yalla Foundation de Afghanen bij.

Hoe is het om terug in Heumensoord te zijn?

‘Toen ik er afgelopen weekend voor het eerst weer was, kreeg ik een déjà vu. In die tijd was alles nog zo onzeker. Je komt als vluchteling in een nieuwe wereld terecht. Ik wist niet eens hoe ik Nijmegen moest uitspreken. Het feit dat we dicht bij de grens met Duitsland zaten, voedde de geruchtenstroom. Die eerste dagen gingen er onder vluchtelingen verhalen rond dat we binnenkort getransporteerd zouden worden.’

Zijn er lessen getrokken uit de opvang in 2015?

‘In die tijd waren er drieduizend vluchtelingen in het kamp. De meesten kwamen uit Syrië, maar er zaten ook andere nationaliteiten tussen, zoals Irakezen. Onderling waren er veel spanningen. Niet zozeer vanwege de culturele verschillen, maar omdat we met zo’n grote groep dicht op elkaar zaten.

‘Ik verbleef in een tent die was opgesplitst in twaalf kamers. In elke kamer sliepen acht mensen. De tenten zijn nu kleiner en er is een betere ondergrond, zodat het geen grote modderpoel wordt. Er is ruimte voor maximaal duizend vluchtelingen. Het zal dus een stuk rustiger zijn. Organisaties zijn nu ook beter voorbereid op de komst van de Afghanen.’

Voelde je je als vluchteling welkom in Nijmegen?

‘Absoluut. Ik herinner me nog goed dat ik samen met een vriend door een Nijmegenaar was uitgenodigd om een kop koffie in de stad te drinken. Het was de eerste keer dat we ons buiten het kamp begaven en dat was zó fijn. Je wordt even weggehaald uit de harde werkelijkheid in het kamp, waar je als vluchteling continu in onzekerheid verkeert. Over de procedures, over je toekomst. Door zo’n uitje vang je een glimp op van het normale leven.’

Nu wil je hetzelfde terugdoen voor Afghanen die dinsdag in Heumensoord zijn aangekomen.

‘In 2015 heb ik vanuit het kamp een platform op Facebook opgezet om Nijmegenaren en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen. Daar is uiteindelijk de Yalla Foundation uit ontstaan. We helpen vluchtelingen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving.

‘De belangrijkste les die ik in mijn tijd in Heumensoord leerde, is dat vluchtelingen vooral behoefte hebben om eropuit te trekken. Om nieuwe mensen te ontmoeten, de stad te zien, een kop koffie te drinken of een wandeling te maken.

‘Dus nu roepen we mensen via een helpdesk, die ik heb opgericht met drie Nijmegenaren, op om niet alleen spullen te doneren, maar vooral een beetje van hun tijd. De respons is overweldigend: we hebben al zo’n vijfhonderd reacties.’

Waarom is het zo belangrijk voor vluchtelingen om eropuit te trekken?

‘Het geeft ze perspectief. De eerste vragen die je als vluchteling aan een Nederlander stelt zijn: hoe kan ik hier studeren? Hoe kan ik participeren op de arbeidsmarkt? Hoe kan ik Nederlands leren? Het draagt bij aan het creëren van een toekomstbeeld, en van daaruit aan een succesvolle integratie.

‘Je moet je voorstellen dat vluchtelingen bij aankomst helemaal niets weten. Ze weten niet bij welke organisaties ze moeten aankloppen voor hulp, het wantrouwen is groot. Neem een organisatie als het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.): in het Arabisch refereert ‘COA’ aan strijdkrachten, wat voor nogal wat vertwijfeling zorgde onder Syriërs.

‘Onze helpdesk is een informeel initiatief. We zijn onafhankelijk en doen dit werk belangeloos. Dat helpt bij het winnen van vertrouwen. Ik hoop dat we, met behulp van Afghaanse vertalers, een brug kunnen slaan tussen de vluchtelingen en de instanties in Nederland.

‘Met de kennis die we hebben over hun culturele achtergrond, zullen we organisaties als het COA en de GGD kunnen helpen te communiceren met deze groep. Het is heel belangrijk om Afghanen niet als kleuters te behandelen. Het zijn over het algemeen goed opgeleide mensen. Daag ze uit, haal ze uit hun comfortzone. De rest volgt vanzelf.’