Hij stond (mede) aan de wieg van het team bij The New York Times dat de beelden uit Boetsja analyseerde

Christiaan Triebert (1991) is een Nederlandse onderzoeksjournalist werkzaam voor The New York Times. Beeld Ivo van der Bent

In het Oekraïense dorpje Makariv, iets ten westen van Kyiv, zegt een Russische soldaat met de codenaam Lampas dat zijn legereenheid de Oekraïense ‘bastard motherfuckers’ in ‘fucking’ stukken zal opblazen. Er vallen meer grote woorden aan Russische kant. ‘We gaan het hele woongebied met artillerie bestoken’, zegt ene Yug-95.

Het is 28 februari, de oorlog in Oekraïne is net begonnen en Russische militairen bespreken via de radio wat ze van plan zijn. Uren aan gesprekken gaan vrijwel ongecodeerd de ether in en komen via het programma WebSDR op het internet. Over de hele wereld luisteren honderden radiohobbyisten en burgerjournalisten mee, sommige maken opnamen en zetten die weer online.

Het Visual Investigations team van The New York Times (NYT) koppelt de audio-opnamen aan videobeelden uit Makariv die onder andere via sociale media zijn verspreid. Het resultaat is een filmpje dat nauwkeurig verslag doet van de verliezen die de Russen in Makariv en omstreken meteen al tijdens de eerste oorlogsdagen lijden. ‘We hebben er wekenlang aan gewerkt om dit aan elkaar te linken’, zegt de Nederlander Christiaan Triebert, een van de betrokken journalisten.

Het beeld dat uit het filmpje opstijgt: binnen twaalf uur is er niets over van de Russische bravoure. Lampas valt niet meer te bereiken en Yug-95 begint steeds paniekeriger te schreeuwen dat Buran-30, een andere strijdmakker, om ‘fucking’ luchtsteun moet vragen. Tevergeefs. Half-huilend zegt Buran-30 dat hij onder vuur wordt genomen. Andere Russische militairen vragen dringend om brandstof, water en voedsel.

Triebert (31) - ‘in Nederland geboren uit een Javaanse vader en een Friese moeder’, meldt zijn biografie op de site van de NYT - zit in café Z in hartje Leeuwarden. In januari is hij halsoverkop uit New York teruggevlogen, nadat onverwacht zijn vader overleed. Sindsdien is hij veel bij familie in Leeuwarden, omdat hij wacht op een nieuw visum voor de Verenigde Staten. Aan het begin van de middag is hij net wakker. Hij werkt voor de krant in het Amerikaanse ritme, wat inhoudt dat hij ’s nachts soms lang doorgaat.

Wat zegt de Russische paniek waarvan we getuige zijn in dat filmpje over Makariv? Was dit een incident of is het een patroon?

‘We hebben ons in ons onderzoek gericht op één plek, Makariv, omdat we simpelweg niet alle beschikbare audio-opnamen konden verifiëren. Horen we dat er op andere plekken hetzelfde is gebeurd als in Makariv? Zeker, maar alleen publiceren we niet voordat we het hebben onderzocht.’

Samen met jouw team van The New York Times heb je aangetoond dat de Russen in mei 2019 binnen twaalf uur vier ziekenhuizen in Syrië hebben gebombardeerd. Nu zijn in Oekraïne ook weer ziekenhuizen verwoest, is dit Russische tactiek?

‘Wij houden een lijst bij van ziekenhuizen die in Oekraïne geraakt zouden zijn en dat zijn er al aardig wat. Maar we hebben geen aanwijzingen dat de Russen dit doelbewust hebben gedaan. Met alle informatie die we nu hebben, kunnen we wel zeggen: ze bombarderen van alles in Oekraïne en geven geen fuck om wat het is.’

Ze proberen dus ook niet te voorkomen dat ze een ziekenhuis raken.

‘Het lijkt erop dat de Russische troepen geen ontzag hebben voor welke burger dan ook.’

Wat kun je intussen zeggen over de situatie in Oekraïne?

‘Als je kijkt naar de kleinere plaatsen rondom Kyiv, zoals Makariv: delen ervan zijn echt met de grond gelijk gemaakt. Die kleine dorpjes krijgen nauwelijks aandacht, maar daar heeft een enorme strijd gewoed. Dan denk je: wow, de schaal van vernietiging is enorm, door het hele land heen.’

Een paar dagen na dit gesprek klinken zijn woorden nog droeviger, als bekend wordt dat de straten van Boetsja, niet ver van Makariv, na het vertrek van de Russen bezaaid zijn met lijken. Triebert meldt per whatsapp dat het Visual Investigations team van de NYT er meteen op duikt: wat is daar gebeurd? Rusland reageert woest op beschuldigingen dat het Russische leger achter de slachtpartij zit. Op 4 april komt de NYT met een analyse van satellietbeelden. Dan blijkt dat de dode lichamen al weken geleden op straat lagen, toen de Russen nog controle over Boetsja hadden.

Triebert heeft niet aan deze productie meegewerkt, maar opnieuw is duidelijk wat de werkwijze van het Visual Investigations team oplevert. Het team, waarvan hij deel uitmaakt sinds hij in 2018 in dienst kwam bij de NYT, past een relatief nieuwe onderzoeksmethode toe: OSINT, ofwel open source intelligence. Het betekent dat hij en zijn zestien collega’s openbaar toegankelijke online-informatie opduiken, verifiëren en aan elkaar koppelen, zodat er een waarheidsgetrouw beeld ontstaat. Juist in tijden van oorlog, als er nauwelijks verslaggevers ter plekke kunnen zijn, is OSINT van waarde.

Triebert begon met deze manier van werken nog voor OSINT goed en wel bestond. Tijdens zijn bachelorstudies International Relations en filosofie in Groningen wilde hij nog in de traditionele journalistiek terechtkomen. Maar toen hij in 2015 op (onbetaalde) reportage voor de Leeuwarder Courant naar Irak ging, dacht hij: wat voeg ik eigenlijk toe? Hij kon vooral sfeer beschrijven, feiten een stuk minder.

Via Facebook en Twitter begon hij mee te doen aan spelletjes waarbij iemand een foto plaatste en vroeg: waar ben ik? Al gauw kon hij goed de locatie van beeldmateriaal uitvogelen, aan de hand van zaken als skylines, tegelpaadjes en verkeersborden. Zelfs een non-descript watertje in een dor landschap kon hij via Google Earth herleiden tot precies de juiste sloot in de Oostvaarderplassen.

Zo kwam hij in contact met Twitteraars met dezelfde interesse, onder wie de Brit Eliot Higgins die in 2014 onderzoekscollectief Bellingcat oprichtte. Bellingcat deed (en doet) niets anders dan de OSINT-methode toepassen, wat onder andere leidde tot onthullingen over Russische betrokkenheid bij de aanslag op de MH17 in de zomer van 2014.

In 2015, Triebert was nog bezig met zijn master Conflict, Security en Development aan het King’s College in Londen, vroeg Higgins hem erbij. In 2016 maakte Triebert voor Bellingcat een minutieuze reconstructie van de Turkse staatsgreep, waarmee hij in 2017 de European Press Prize won. Een jaar later vroeg The New York Times of hij wilde toetreden tot het nieuwe Visual Investigations team.

‘De krant heeft een risico genomen’, zegt Triebert. Niemand van het team kwam uit de traditionele, schrijvende journalistiek. Iedereen was goed in iets anders, video-editen of satellietbeelden analyseren, en vooral: het internet binnenstebuiten keren en onderlinge verbanden leggen. Maar de eerste Pulitzer Prijs is binnen (voor de productie over Russische bombardementen op Syrische ziekenhuizen) en de eerste Oscar-nominatie ook (voor Day of Rage, een reconstructie van de Capitool-bestorming).

Eliot Higgins zegt in de documentaire Bellingcat, Truth in a Post-Truth World dat jij op ‘bovennatuurlijke wijze’ foto’s en filmpjes kunt lokaliseren. Hoe doe je dat?

‘Dat is te veel lof.’

Het is toch wel een gave?

‘Ik weet niet of het een gave is. Je moet wilskracht en tijd hebben om ervoor te gaan zitten: waar is deze sloot in Nederland?’

Dat je een skyline herkent, valt nog te snappen, maar hoe spoor je een of andere sloot op?

‘Het is de context. Ik dacht: de man die deze foto heeft geplaatst, gaat met de trein van Leeuwarden naar Amsterdam. Waar kom je dan in hemelsnaam zo’n dor landschap tegen? Dat moet wel de polder zijn. Dan ga je op Google Earth kijken waar de trein langs een slootje gaat met een bepaalde bocht, een boompje en wat zand ernaast. Precies zo ga ik te werk met dat filmpje over Makariv. Maar heel vaak zit ik ook mis, hoor. Dan zit ik een uur te kijken en vind ik niks.’

Je hebt voor je werk heel veel conflicten onderzocht, in Syrië, Irak, Jemen...

‘In Afghanistan, Nigeria, Mozambique...’

Voor Bellingcat en The New York Times?

‘Ja. In de Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Egypte, Armenië-Azerbeidzjan, Colombia.’

Waarom richt je je zo op conflicten?

‘Ik heb altijd interesse gehad in de wereld. Ik ben geboren in Leeuwarden, mijn moeder is Fries, mijn vader Indisch. Vroeger zeiden mensen wel eens tegen mij: ben je van de melkboer of zo? Als kind doet je dat pijn, dan denk je: wie ben jij om dit te zeggen? Op latere leeftijd besef je dat sommige mensen het moeilijk vinden om een gemixte familie te begrijpen.’

Jij bent blond, je broers en zus zien er meer Indisch uit?

‘Ja, mijn hele familie is gemixt en ik ben opgegroeid met een cultuur die anders is dan wat ik om me heen zag in Leeuwarden. We waren heel gastvrij, eten stond centraal, muziek was belangrijk. Mijn opa en oma zijn hier in 1949 gekomen, mijn vader was toen 1 jaar. Het was voor hem niet altijd makkelijk om op te groeien in Friesland. Ik hoorde als kind wel eens grappige verhalen, over mijn ooms die met boerenjongens vochten, later bleek dat ze aangevallen en uitgescholden werden. ‘Pinda’ en ‘poepchinees’ kregen ze te horen, mijn vader ook. ’

Wat heeft deze geschiedenis met jouw interesse in conflict te maken?

‘Ik merk dat mijn achtergrond grote invloed op mij heeft gehad. Ik had ook een reislustige moeder, hè? Mijn ouders scheidden toen ik 4 jaar was en ze ging toch vaak met haar vier kinderen op pad. Ik ben zelf ook veel gaan reizen. De eerste keer dat ik met een vriend met de trein dwars door Europa naar Turkije ging, merkte ik meteen hoe mensen over elkaar praten. In Duitsland zeiden ze: die Tsjechen, uitkijken hoor. In Bulgarije: pas op voor de Roemenen. De Turken: de Irakezen zijn niet te vertrouwen. En als je er bent? Je ontvangt alleen maar liefde. Ik dacht: waarom hebben we dan zoveel problemen met elkaar?’

Je hebt veel gelift. Heb je nooit vervelende dingen meegemaakt?

‘Wel eens, maar verwaarloosbaar. Begrijp me goed, als witte man met een Nederlands paspoort is de wereld ook redelijk makkelijk te bereizen, maar ik heb gelift door Iran, Irak en Syrië, veel door Rusland, een keer door Centraal-Azië, ik ben naar Kaapstad gelift, en overal had ik dezelfde ervaring. Er is veel haat en nijd, en toch is iedereen in de kern vriendelijk. Dan denk je: hoe kan dat toch? Ik wilde er meer over begrijpen.’

Het zit hem dus in het beeld dat we over anderen hebben, mensen die niet op ons lijken?

‘Het is onwetendheid.’

En machtswellustelingen als Poetin maken daar misbruik van.

‘Absoluut.’

De bedoeling van OSINT, heeft Eliot Higgins van Bellingcat gezegd, is om autoriteiten te confronteren met feiten. Heb je het idee dat ze zich er ook maar iets van aantrekken?

‘Het is de taak van de journalistiek om licht te schijnen op wandaden, maar Syrië toont wel aan: Rusland kan doen wat het wil. In de VN Veiligheidsraad confronteerde de Duitse vertegenwoordiging Rusland met ons onderzoek naar bombardementen op Syrische ziekenhuizen en vroeg hoe het zat. Een paar weken later bombardeerde Rusland een van die ziekenhuizen gewoon opnieuw.’

De Volkskrant publiceerde appjes van Hugo de Jonge waarin hij zich bemoeide met de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Lange tijd was zijn reactie dat hij er niets over ging zeggen. Wat als autoriteiten zich geen bal van feiten aantrekken?

‘Ik ben toch wel hoopvol over de impact die we hebben. Ik heb eens een Amerikaans bombardement op een moskee in Syrië onderzocht. De VS ontkenden dat ze dat hadden gedaan, maar uiteindelijk, na maanden, gaven ze het toe. Later gaf ik een workshop waarin iemand van het Pentagon zat en die zei: ‘Toen jij over dat bombardement begon te tweeten, dacht ik meteen: fuck, het Pentagon kon wel eens fout zitten.’’

Je kunt als journalist dus op zijn minst paniek achter de schermen veroorzaken.

‘Ja, en intussen geven de VS het sneller toe als ze fout zaten. Ik zal je nog iets interessants vertellen. Er zijn aanwijzingen dat bij de trainingen en workshops van Bellingcat mogelijk iemand was die met de Russische militaire inlichtingendienst werkt. Ik heb hem ook wel eens getroffen.’

Met andere woorden: de Russen zijn wel degelijk geïnteresseerd in wat jullie doen.

‘Ik weet niet waar het om ging, maar ik weet wel dat hij meerdere keren heeft geprobeerd bij mensen zoals ik in de buurt te komen.’

Als je je hebt verdiept in zoveel conflicten, hoe vind je dan dat wij in Nederland omgaan met de oorlog in Oekraïne?

‘Wat je hier veel hoort: dit is Europa, deze mensen lijken op ons. Er is zoveel minder interesse in vluchtelingen uit Afghanistan of Syrië. Hartverwarmend dat Oekraïense vluchtelingen zo goed worden opgevangen, maar ik had graag gezien dat er net zoveel aandacht was voor de anderen.’

In de talkshow Op1 zei een oud-militair expliciet dat die Oekraïense kinderen zijn kleinkinderen konden zijn. Dat hakte er erg in bij hem.

‘O, dus als ze niet wit zijn, kunnen het zijn kleinkinderen niet zijn? Kijk eens om je heen hoe Nederland eruitziet, er zijn zoveel gemixte families. Doe alsjeblieft je oogkleppen af.’

Hij klapt zijn laptop open. Sinds zijn vaders dood is, is hij meer met zijn familiegeschiedenis bezig en hij laat de stamboom zien die hij heeft uitgezocht. Zijn verre voorouders waren Frans, Pools, Joods, Indonesisch (al heette dat toen nog niet zo) en Fries. Een dna-test wees uit dat al die mensen inderdaad hun sporen in hem achterlieten, sterker: zijn dna bleek nóg gevarieerder, met Scandinavische, Zuid-Europese en Chinese invloeden. ‘Uiteindelijk is iedereen gemixt en al die nationale trots, wat een bullshit’, zegt hij.

Zijn vader Edwin werd 73. Hij woonde alleen in een nieuwbouwwijk in Leeuwarden en werd gevonden door een bezorger van Picnic en de buurvrouw. Hij lag in de gang op de grond, zijn arm richting het hart. Hij had een hartstilstand gehad. Triebert werd gebeld door zijn zus. Meteen liet hij een verhaal over Russische troepenopbouw rondom Oekraïne uit zijn handen vallen en binnen drie uur stond hij op het vliegveld.

Sinds juli 2020 was Triebert niet meer in Nederland geweest. Hij had zijn familie graag eerder willen bezoeken, maar het kon niet. The New York Times had voor hem een Green Card aangevraagd en hij mocht het land niet uit totdat hij die had, anders moest de hele procedure opnieuw. Een aantal keren stond hij op het punt toch te gaan. ‘Het verlangen was héél groot, héél sterk. Ik miste mijn familie zo.’ Het was zijn vader die hem elke keer van een reis naar Nederland weerhield. ‘Het is een groot risico, Chris’, waarschuwde hij. Eind 2021 besloot Triebert nog te wachten tot februari van dit jaar, zijn verjaardag. Drie weken ervoor overleed zijn vader.

Ondanks het grote verdriet was er een klein geluk: zolang hij vastzat in de Verenigde Staten had hij wekelijks uitvoerig met zijn vader gesproken. Papa Talks, noemde hij de gesprekken. Zijn vader stuurde hem notities ter voorbereiding en zelf maakte hij tijdens het gesprek aantekeningen, waardoor hij nu een uitgebreid mapje ‘Papa Talks’ heeft. Ze behandelden onderwerpen die te maken hadden met zijn werk, persoonlijke ontwikkeling, de liefde, spiritualiteit.

Hoe kwamen jullie op het idee van de Papa Talks?

‘New York is een fantastische stad, maar ik dacht: ik heb vijf jaar een relatie gehad en daarna altijd maar vluchtige dingen. Ik zei: ‘Pap, ik moet met jou spreken. Ik ben wel eens verliefd, maar hoe moet ik weten: nu ga ik voor iemand?’ Ik wilde praten over mijn werk én hoe ik mijn persoonlijke leven moest inrichten. En ook: hoe verbeter ik mij als mens?’

Wat mooi.

‘Ja. Op de dag dat hij overleed zouden we Papa Talks hebben.’

Waar zou het over gaan?

Hij begint te lachen. ‘Over een terugkerend thema bij mij: de liefde. En weet je wat zo bijzonder was? De avond voor hij overleed, hadden we toch nog even gebeld, als voorbereiding op de Papa Talks. Toen ik later zijn huis in Leeuwarden binnenkwam, vond ik op de lessenaar op zijn tafel een papiertje met een verslag van het laatste gesprek dat we hadden.’

Hij pakt zijn mobiel en zoekt een foto die hij ervan maakte. Zijn vader schreef op dat ze hadden gepraat over spiritualiteit, reïncarnatie en Ibn Arabi, een 12de-eeuwse soefist voor wie Triebert zich interesseert. ‘Voelt diepe connectie met anderen die diep geraakt kunnen worden in het leven’, schreef zijn vader over hem, zijn zoon.

Edwin Triebert werd gecremeerd. Tijdens de Papa Talks had hij gezegd: ‘Als je begraven wordt, houden de nabestaanden vast aan het lichamelijke en dat is niet belangrijk. Het is belangrijker om je af te vragen: wat wil ik van de overledene in mijn eigen leven integreren?’ Christiaan Triebert weet het wel. Zijn vader was veel bezig met mystiek, waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En: hoe kunnen we er tussenin iets moois van maken. ‘Zijn liefdevolle blik op de wereld, die wil ik me eigen maken.’