Hij moest auto’s blussen tijdens de Rotterdamse rellen: ‘Ze stonden daar als een muur voor ons. Al schietend’

Brandweerman Pepijn Krikke dacht dat hij wel iets gewend was in Rotterdam. Dan komt hij op 19 november terecht in de frontlinie van de rellen rond de Coolsingel. ‘Mannen, we gaan hier nú weg, schreeuwde de bevelvoerder. Alles laten liggen.’

Op vrijdagavond buigen zes brandweermannen zich in de Rotterdamse Baan-kazerne met zijn allen over het scherm van een telefoontje. Een van de brandweerlieden heeft buiten vuurwerk gehoord en is op Facebook gaan kijken wat er aan de hand is. Op het scherm is via een livestream te volgen wat er zich op dat moment in het centrum van hun stad afspeelt. Een paar straten van hun kazerne af branden scooters. Ze zien mensen met zwaar vuurwerk gooien. Verkeersborden uit de grond rukken. Politieauto’s slopen. De stad verkeert in chaos.

Even later zien ze live een politieauto in brand gaan. De vlammen slaan eruit.

Dit is Rotterdam en ze zijn hier heus wel wat gewend. En toch kijken ze steeds verbaasder naar de beelden. Hè?, denkt brandweerman Pepijn Krikke. Normaal zouden ze allang een alarm van de meldkamer hebben gehad.

Maar in de kazerne is het stil.

‘Dat gaat niet goed’, zegt een van de mannen.

Niemand zegt het hardop, maar ze weten het allemaal: het alarm gaat niet af, omdat het niet veilig is in de stad. De politie heeft gezegd dat ze hun veiligheid niet kunnen garanderen. De meldkamer, die via camera’s kan zien hoe het er in het centrum aan toegaat, durft hen niet weg te sturen. Even daarvoor hebben ze een telefoontje gehad dat de sfeer in de stad zeer grimmig is.

Tijdens de rellen in het centrum van Rotterdam werden er brandjes gesticht op straat. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Beeld ANP

Met stijgende verbazing blijven de zes brandweermannen naar het telefoonschermpje staren. De brandende politieauto staat vervaarlijk dicht tegen een hoge flat van twaalf verdiepingen aan. ‘Elke brandweerman’, vertelt Krikke achteraf, ‘weet dat dat vuur elk moment in dat gebouw kan slaan.’

De minuten kruipen voorbij. De mannen zeggen niet veel.

Dan komt het alarm alsnog. Het is twee minuten voor negen als het geloei door de kazerne klinkt.

Zes man staan op.

In de frontlinie

Pepijn Krikke (34) is een van de brandweerlieden die op vrijdag 19 november samen met vijf collega’s terechtkwam in de frontlinie van de Rotterdamse rellen. Een demonstratie tegen de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod ontaardde die avond in een veldslag tegen de politie – de gewelddadigste sinds het begin van de coronacrisis. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kwalificeerde de gebeurtenissen als een ‘orgie van geweld’.

Door de politie werd vrijdagavond op meerdere momenten geschoten, en soms zelfs gericht – iets wat zelden gebeurt bij rellen. De laatste keer was twaalf jaar geleden, bij de strandrellen in Hoek van Holland. Zeker zeven mensen raakten gewond. Ook onder politiemensen vielen gewonden. Vijf mensen zouden zijn geraakt door kogels – of dat allemaal politiekogels waren, wordt nog onderzocht. In totaal werden 49 mensen aangehouden, onder wie ook minderjarigen.

Aan de keukentafel, met op de achtergrond een foto van een Nepalese berg die hij ooit beklom, vertelt Krikke vanachter zijn espresso wat er volgens hem die avond gebeurde. Hij is geen type dat snel onder de indruk is. Sportief, goedlachs, hij houdt van het avontuur. En toch vergat hij in het weekend na de rellen ineens van alles. Brak hij per ongeluk allerlei glazen. Hij was er met zijn hoofd niet bij.

Beeld Linelle Deunk

Al vierenhalf jaar is hij brandweerman op de Baan-kazerne in het hart van Rotterdam – een van de drukste kazernes van Nederland. Hij draait er 24-uursdiensten. Als ze geen ‘uitruk’ hebben, hangen ze met zijn allen rond op de kazerne, wachtend op een brand of andere rampen. Ze slapen, eten en sporten er. In zijn vrije tijd zit hij bij de vrijwillige brandweer in Muiden.

Zijn vrijdag begon heel gewoon, zegt hij. Die middag sprong hij in de gracht om een verwarde man te redden die dreigde te verdrinken. Vanaf een trapje viste hij de onderkoelde man samen met zijn team uit het ijskoude water. Ook losten ze een gaslek op en werden ze bij twee reanimaties geroepen.

Ze hadden op de kazerne net de Surinaamse bami achter de kiezen, toen de eerste vuurwerkbommen ontploften.

Brand

Pepijn Krikke en zijn vijf collega’s voelen de adrenaline als ze zich na het alarm in hun pakken hijsen en zich half aangekleed de wagen in haasten. De centrale heeft hun gezegd om niet via de Coolsingel te rijden: daar staan te veel relschoppers. Onderweg horen ze hoe hun bevelvoerder via de portofoon informatie krijgt over de brandende politieauto. Het vuur dreigt over te slaan op het pand.

‘Jongens’, zegt de man van de alarmcentrale nadrukkelijk. ‘Hou het veilig.’

Even spitsen ze hun oren. Het is een boodschap die ze niet vaak horen. Ze hebben geen idee wat hun te wachten staat. Onderweg rijden ze langs drie bekogelde politiewagens waar de ramen uit liggen. Het is donker. Buiten knallen de vuurwerkbommen. Overal gillen brandalarmen. Ze controleren hun kleding, zorgen dat alles goed dichtzit tegen vuurwerk. Voordat de deuren opengaan, zetten ze hun helmen op.

Om twee minuten over negen rijden ze de Bulgersteyn in, een straat die uitkomt op de Coolsingel. De brandende politieauto staat aan het einde, ongeveer een meter van de flat af. Boven op de wagen liggen verkeersborden. Tafelpoten. Allerhande rotzooi. ‘Er stonden vlammen op van een paar meter’, zegt Krikke. De gevel van het pand is zwartgeblakerd.

Helemaal aan het einde van de straat staan zo’n zes ME’ers, vertelt hij. Ze schermen de brandweermannen af van de menigte op de Coolsingel.

Krikke en zijn collega rennen de wagen uit en beginnen met blussen. Normaal is een autobrand iets eenvoudigs. Maar op hetzelfde moment ziet hij iets op zich afvliegen. Bakstenen. Relschoppers hebben ze uit de straat getrokken. Het worden er steeds meer. Ook wordt er met vuurwerk naar hen gegooid.

Brandweer en andere hulpdiensten zijn uitgerukt in het centrum van Rotterdam, 19 november. Beeld GinoPress

Hij focust zich op de auto. De brand moet uit. Dat is zijn enige gedachte. ‘Ik had mensen zien lopen boven in dat gebouw’, zegt Krikke. In het pand zijn volgens verhuurder Fame Offices op dat moment zo’n vijf tot tien mensen aanwezig.

Maar het loopt anders.

Vanuit zijn ooghoeken ziet hij ineens dat relschoppers zich vanaf de Coolsingel naar hen toe bewegen. ‘De voorste mensen hadden bivakmutsen op’, zegt hij. Steeds dichterbij komen ze, terwijl de ME’ers achteruitdeinzen.

Nog tien meter. Vijf meter. Drie.

Hij hoort schoten. Waarschuwingsschoten. De droge knallen klinken boven het vuurwerk uit. ‘Ik realiseerde me direct dat het schoten waren’, zegt hij. ‘En dat het de politie was die schoot. Ik keek opzij en zag een van hen met getrokken wapen staan. Als je me nu zou vragen wat ik zou doen, zou ik zeggen: weglopen. Maar op dat moment was ik gericht op die brand.’

Hij blijft staan. En hij blust.

Ineens staat de bevelvoerder naast hen. ‘Mannen’, schreeuwt hij. ‘We gaan hier nú weg. Alles laten liggen.’

Op dat moment zien ze de ME’ers hetzelfde doen. ‘Ik zag de politie terugrennen’, zegt Krikke. ‘Ze konden het niet meer houden. Nou, dan twijfel je niet meer over wat je moet doen. Het was duidelijk.’

Ze laten hun slangen los. Met hun blik gericht op de relschoppers rennen ze achterwaarts door de straat.

Eerst gaan ze achter hun eigen brandweerwagen staan, maar al snel besluiten ze om zich nog verder terug te trekken. ‘Gekkenwerk’, schreeuwen ze tegen elkaar. Veel meer kunnen ze niet uitbrengen. Overdonderd kijken ze naar de veelal in het zwart geklede relschoppers die zich telkens weer naar voren gooien.

Het is iets na 21.05 uur als de bevelvoerder op de noodknop drukt, zegt Krikke. ‘Die wordt alleen gebruikt als onze eigen mensen gewond raken of dreigen te raken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we die nodig hadden. De bevelvoerder krijgt dan een open verbinding met de alarmcentrale.’

Ze doen iets wat een brandweerman eigenlijk nooit doet: ze laten hun wagen achter. Met alle zware voorwerpen die daarin liggen: breekijzers, koevoeten, scharen, een kettingzaag. In allerijl zet de chauffeur de motor uit en pakt de autosleutels. Ze willen niet dat relschoppers ermee gaan rijden.

Terwijl de menigte dichterbij komt, kijken ze van een afstand machteloos naar hun voertuig.

‘Die gaat eraan’, zeggen ze tegen elkaar.

Bang voelt Krikke zich niet. Eigenlijk voelt hij op dat moment vrijwel niets, zegt hij achteraf. Op een filmpje is te zien hoe relschoppers brullen, schreeuwen, joelen, lachen. ‘Rotterdam, hooligans’, roepen ze. ‘Dit is wat er gebeurt als je de stadions sluit.’ En: ‘Welkom in de hel van Rotterdam.’

Achteraan in de straat staat de politieauto nog altijd in lichterlaaie. In het begin van de straat gaat het team van Krikke bij een tweede brandweerauto staan die inmiddels is gearriveerd. Het zijn de collega’s van de Bosland-kazerne. Ze spreken af dat ze gezamenlijk in hun wagen zullen springen ‘als de boel uit de klauwen loopt’. Het is 21.11 uur als Krikke voor het eerst tijd heeft om zijn telefoon tevoorschijn te halen. ‘Schat, het loopt hier echt uit de hand’, appt hij naar zijn vriendin.

Een muur van ME’ers

Ze hebben zich allemaal achter in de straat verzameld: de politie, de brandweer. Inmiddels is er bij de politie versterking gekomen, al is het nog niet veel.

Ineens komt er een boomlange ME’er op hen aflopen. Hij kijkt de bevelvoerder aan. ‘We gaan ervoor zorgen’, zegt de ME’er, ‘dat jullie hier veilig kunnen werken.’

Zonder het te zeggen weet iedereen dat de politieauto zo snel mogelijk geblust moest worden, zegt Krikke. Vanwege de flat. Omdat ze er mensen hebben zien lopen, weten ze dat het serieus is. ‘Als die flat eenmaal zou gaan, dan zou de ellende niet te overzien zijn geweest. Dan waren er bovendien nog veel meer brandweerwagens nodig geweest.’

Ongeveer twaalf ME’ers verzamelen zich, schat Krikke. ‘Met getrokken wapens gingen ze naar voren. Ze dreven de menigte terug.’ Volgens hem worden daarbij ‘tientallen schoten’ gelost. Op filmpjes, gemaakt door betogers, zijn de schoten te horen. Daarbij wordt mogelijk ook gericht geschoten: voorzitter Jan Struijs van de Politiebond zegt later tegen de NOS dat de politie op dit moment ‘gericht op benen’ schiet.

‘Ze stonden daar echt als een muur voor ons’, zegt Krikke. ‘Al schietend. En wij gingen weer terug die wagen blussen.’

In de straat Bulgersteyn ging een politieauto in brand. Het vuur dreigde over te slaan naar een nabijgelegen flat. Pepijn Krikke en zijn collega’s moesten dat voorkomen, maar konden hun werk aanvankelijk niet veilig doen. Beeld GinoPress BV

Om 21.18 uur staan ze er weer. Rond dat tijdstip zien ze ook dat er iemand naar achteren wordt gesleept. ‘De gewonde werd in een zak – zo’n snelle noodbrancard – weggehaald door de ME. Met zijn vieren kwamen ze langsrennen. Mijn collega zag dat de gewonde nog steeds aan het filmen was met zijn telefoon.’

Dan is de auto eindelijk geblust. ‘Eén raam van de flat bleek al gesprongen’, zegt Krikke. ‘Daar had het vuur naar binnen kunnen slaan.’ Ze verzamelen zich bij de wagen en wachten of ze nog kunnen nablussen. Maar dat geven ze op.

Krikke stuurt een appje naar zijn moeder. ‘Ik weet niet wat jullie op dit moment op tv zien’, schrijft hij haar. ‘Maar wij staan hier veilig achter de ME.’

‘Heb ik iets gemist?’, appt zijn moeder terug.

‘Ja’, appt Krikke. ‘Oorlog in Rotterdam.’

Om vijf voor tien in de avond keren ze terug naar de kazerne. Het voelt als een veilig thuis. ‘We waren opgelucht. Blij’, zegt Krikke. ‘Pas toen we daar waren, beseften we waar we vandaan kwamen.’

De twee centralisten van de meldkamer komen langs, een ongebruikelijke stap. ‘Ze voelden zich schuldig: zij hadden op de knop gedrukt waardoor wij moesten gaan rijden. Zij hadden op hun schermen alle beelden gezien en ze hadden daar niet lekker gezeten. Ze wilden uitleggen waarom ze ons gestuurd hadden. Maar we namen hun niets kwalijk. Voor de mensen in die flat was er geen andere keuze mogelijk geweest.’

Ze maken zich op voor een lange nacht. Eigenlijk verwachten ze dat ze opnieuw de stad in zullen moeten, dat de onrust nog wel even aan zal houden. Maar er komt geen enkele nieuwe oproep meer. ‘De ME heeft die avond veel brandjes zelf geblust’, zegt hij. ‘Ze hebben een eigen waterkanon.’

‘Bedankt voor je inzet’

Het is alweer licht als Pepijn Krikke de volgende ochtend in zijn grijze Volkswagen naar huis rijdt. Hij denkt aan zijn vriendin, die al die tijd zo rustig is gebleven. De beelden van de nacht schieten door zijn hoofd. Hij denkt aan het gevaar, dat niet van de brand kwam, maar van de mens. Aan de risico’s die ze hebben gelopen. Aan de schoten die net zo goed van de andere kant hadden kunnen komen, want ja: het blijft toch Rotterdam.

Ineens ziet hij de ME’er voor zich die het besluit nam om tóch terug naar voren te gaan. En dan overvalt het hem alsnog.

Die ME’ers, denkt hij. ‘Die hebben daar lopen schieten om ons werk mogelijk te maken. Dat was voor óns.’

Afgelopen donderdagavond, bijna een week na de rellen, hebben ze elkaar opnieuw ontmoet. Meer dan vijftien ME’ers zijn die avond naar de kazerne gekomen. De boomlange ME’er, die er vanaf de eerste seconde bij is geweest, heeft hun namens het hele team herdenkingsplaatjes uitgereikt. ‘Bedankt voor je inzet’, staat erop. ‘Eenheid Rotterdam.’ Met tranen in zijn ogen heeft hij hen bedankt voor het feit dat ze daar die avond zijn blijven staan.

‘We kenden elkaars namen niet’, zegt Krikke. ‘We hadden elkaar nog nooit gesproken, elkaar nog nooit in de ogen gekeken. Maar door het uniform dat we aanhadden, besloten we op dat moment om voor elkaar te gaan. Om onze levens voor elkaar te wagen.’