Hij leidt de persoonsbeveiliging bij de politie: ‘Uiteindelijk is het een politiek-bestuurlijk besluit: wil je dat risico nemen?’

Willem Woelders: 'Als de dreiging groot is en de waarschijnlijkheid redelijk groot, heb je als Te Beveiligen Persoon inderdaad niet veel keuze.' Beeld Kiki Groot

Hij kan wel tegen een stootje. Maar Willem Woelders (63) wil best toegeven dat het zwaar was om beveiligd te worden door collega’s van de politie. Vooral vanwege het effect op zijn gezin.

Het is hem tweemaal overkomen. ‘Om veiligheidsredenen kan ik alleen iets zeggen over de eerste keer. Dat was 28 jaar geleden, toen ik politiechef in Amsterdam was. Toen werd ik bedreigd door de criminele organisatie rond Charles Z., tegen wie een onderzoek liep wegens hasjsmokkel en witwassen van drugsgeld. Op Goede Vrijdag stonden enkele hoofdverdachten bij me thuis voor mijn deur, om me onder druk te zetten. Toen is de beveiliging opgevoerd.’

Woelders vond het ‘heftig’ dat hij op een gegeven moment op de basisschool van zijn kinderen, die toen 5 á 6 jaar waren, moest uitleggen dat zij mogelijk gevaar liepen. ‘Ik zei tegen hun leerkrachten: ‘Let op, als u gekke dingen ziet, bel dan dit telefoonnummer.’ Toen liep ik echt tegen grenzen aan, in mijn privéleven. Meer wil ik daar niet over kwijt, dat is persoonlijk.’

U bent nu directeur bewaken en beveiligen bij de politie. Wat heeft u geleerd van deze periode, waarin u dit zelf meemaakte?

‘Zelf ben ik niet zo snel bang. Mijn grootste zorg zat bij mijn familie. Zo’n situatie doet iets met mensen, weet ik uit ervaring. Mede daarom zijn er altijd psychologen beschikbaar. Wat ook opviel is dat niet iedereen in mijn omgeving waardeerde wat er gebeurde. Sommige mensen in onze wijk zeiden: ‘Kun je niet een tijdje in een boerderij gaan wonen, ver weg? Dan hebben we geen last van je.’ Aan de andere kant vond ik het heel fijn dat over mij en mijn gezin werd gewaakt door professionals.’

In 1993, net voordat Woelders werd bedreigd, werd de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging opgericht. Tot de moord op Pim Fortuyn in 2002 was het een vrij klein team. Sindsdien is de DKDB behoorlijk gegroeid.

Bewaking en beveiliging kregen nog meer prioriteit na een serie moorden die in verband wordt gebracht met het Marengoproces, tegen onder anderen Ridouan T. De slachtoffers kwamen uit de omgeving van kroongetuige Nabil B: zijn broer Reduan, in 2018, daarna advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Volgens critici zijn in deze zaken risico’s verkeerd ingeschat. Op vragen daarover wil de directeur van het programma bewaken en beveiligen niet ingaan, omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog bezig is te achterhalen wat er is misgegaan.

‘Ik kan daar niet op vooruitlopen. Wel wil ik benadrukken dat we sinds 2018 niet hebben stilgezeten. Tot de moord op de broer van de kroongetuige stelden we standaard de vraag: is het voorspelbaar dat iemand iets wordt aangedaan? Nu gaan we al aan de slag als het ‘voorstelbaar’ is. Die ene letter maakt in de praktijk een heel groot verschil.’

Mede daarom wordt opnieuw geïnvesteerd in beveiliging, als het kabinet eerdere toezeggingen nakomt. ‘Er komt een nieuw team met 200 tot 250 politiemensen, dat zich vooral zal bezighouden met grote strafzaken als Marengo, het liquidatieproces Eris en de zaak tegen de verdachten van de moord op De Vries.

‘Er gaat heel veel werk zitten in zulke grote strafzaken. Op een zittingsdag, en dat zijn er veel, zijn 300 tot 350 mensen bezig met risicovolle transporten, beveiliging van betrokkenen – voor sommigen 24/7 – en de bewaking van het gerechtsgebouw en de omgeving. Het overgrote deel van dat werk wordt nu gedaan door de Bewakingseenheid, door politiemensen die eigenlijk hard nodig zijn in de wijken.’

Stel dat er nog vijf megaprocessen met een kroongetuige bij komen, is dat haalbaar voor de politie?

‘Dat kan alleen in overleg, en misschien zouden we daar eerst een forse discussie over hebben. Zo’n proces tegen zware criminelen, inclusief het hoger beroep, kan namelijk zeker tien jaar duren. Wat haalbaar is, hangt ook af van de afspraken die je met zo’n kroongetuige maakt, en in ieder geval zijn partner en kinderen. En misschien ook anderen, zoals broers en zussen. Kun je ze misschien onderbrengen in het buitenland, onder een andere naam?’

Zijn we niet moreel verplicht bedreigde mensen zo te beveiligen dat ze optimaal verder kunnen leven? In Nederland, met persoonsbeveiliging?

‘Dat is het uitgangspunt en daar sta ik volledig achter. Maar onze mogelijkheden zijn niet onbeperkt. Zijn mensen bereid vrijheden op te geven en structureel inzicht te geven in hun agenda? Wat kan hun werkgever doen om te helpen? En wat is praktisch haalbaar? In Amerika kun je misschien makkelijk zeggen: ga naar de andere kant van het land, daar ben je redelijk anoniem. Maar als je van Rotterdam naar Maastricht gaat, is de kans veel kleiner dat je anoniem blijft.’

De politie heeft het heel druk met dit werk, beklemtoont Woelders. Om dat te illustreren, noemt hij bij wijze van uitzondering cijfers. Hij schat dat zo’n vierhonderd mensen worden beveiligd door de overheid, waarvan er minstens tachtig in de twee hoogste categorieën zitten: betrokkenen bij grote rechtszaken en politici als Geert Wilders.

Om één persoon op het hoogste niveau te beveiligen, dag in, dag uit, zijn in het uiterste geval 34 fulltime politiemensen per week nodig. Een handjevol beveiligers in iemands buurt, medewerkers die bijvoorbeeld dreigingsinformatie verzamelen en beoordelen, op voorverkenning gaan naar locaties, de omgeving in de gaten houden, mogelijke routes analyseren en uitzoeken waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is.

Is het een optie bedreigde mensen bij elkaar te zetten op één locatie?

‘Dat gebeurt soms al, omdat statische beveiliging veel minder politiecapaciteit kost en je niet steeds bewegende personen hoeft te beveiligen. Maar als je op zaterdag niet eens meer naar de sportschool of naar familie mag, is dat heel onplezierig. Helaas moeten we dat soort opties bekijken, want onbeperkte groei van persoonsbegeleiding en -beveiliging is onhaalbaar.

‘Een probleem is dat het vaak lastig blijkt om beveiliging af te bouwen. Is het voorstelbaar dat een criminele organisatie wraak neemt op een officier van justitie, een jaar na de rechtszaak? Dat zou kunnen. Uiteindelijk is het een politiek-bestuurlijk besluit: wil je dat risico nemen? Honderd procent veiligheid is een illusie.’

Peter R. de Vries wilde geen fulltimepersoonsbeveiliging, maar alternatieven waren bespreekbaar. In zo’n geval is het vaak alles of niets bij jullie, lijkt het. Gaan jullie meer maatwerk bieden?

‘Dat is het streven, ja. Alles of niets is overdreven, maar als de dreiging groot is en de waarschijnlijkheid redelijk groot, heb je als Te Beveiligen Persoon inderdaad niet veel keuze. Dan kun je niet zeggen: ‘Ik wil gewoon door het publiek lopen, zonder zichtbare beveiligers in mijn omgeving.’ Politiemensen moeten nog wel in staat zijn om in te grijpen, het moet voor hen veilig genoeg zijn.’

Heeft u extra bevoegdheden nodig?

‘Wat ons betreft is het tijd serieus te gaan kijken naar het inzetten van gelaatsherkenning. Daar doen we niets mee, daar zijn politieke afspraken over. Maar als wij weten uit welke hoek iemand wordt bedreigd, kan dit helpen om in een vroegtijdig stadium verdachte personen te signaleren.’

Er zijn grote personeelstekorten, ook in deze sector. Gaat het wel lukken mensen hiervoor te werven en op te leiden?

‘We hopen dat veel politiemensen die dit nu als neventaak doen, bij de Bewakingseenheid, doorstromen naar het nieuwe team. Al zullen we die dan ook weer moeten vervangen. Het zal jaren duren voordat we zover zijn. Maar het moet, dus we zetten er vol gas op.’