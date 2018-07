Hij heeft de looks én de uitstraling van een kampioen: volgend jaar wint Tom wel

Nu nog in de mangel van Sky. Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Oud-Tourwinnaar Bradley Wiggins voorspelde het in 2014 al: ‘Tom Dumoulin is the next big thing in het wielrennen.’ Vier jaar later twijfelt niemand er meer aan: in Tom Dumoulin schuilt een toekomstig Tourwinnaar.

Verwacht geen jongensboekverhaal als het over de wielercarrière van Tom Dumoulin gaat. Was hij ingeloot voor de studie geneeskunde, dan had hij nu niet van de gele leiderstrui gedroomd, maar van een witte doktersjas. Zijn route naar de top verliep spelenderwijs. Van een talentvol tijdrijder stap voor stap naar een volwaardig ronderenner. Geen jongensboek, eerder een ontdekkingsreis.

In 2015 won hij al bijna de Ronde van Spanje, de minste aansprekende van de drie grote ronden. In 2017 schreef hij de Giro d’Italia op zijn naam. Nu, een jaar later, eindigt hij in de Tour de France waarschijnlijk als tweede. Zaterdag moet nog een tijdrit worden verreden, zondag wacht de ceremoniële slotetappe naar Parijs.

Winnaar

De gedroomde winnaar, zo noemen velen hem. Al was het maar omdat hij niet voor Sky rijdt. Het Britse miljoenenensemble won vijf van de zes recente edities van de Tour de France. Waarschijnlijk komt daar zondag met Geraint Thomas nummer zeven bij. Afgelopen najaar deed Tourdirecteur Michel Preudhomme al dringend een beroep op Dumoulin om voor de Tour te kiezen: Viens, Tom, viens! Kom, Tom, kom!

Dumoulin heeft de looks, de uitstraling van een kampioen. De afgelopen week nam het aantal buitenlandse camera-teams bij de teambus van zijn ploeg Sunweb zienderogen toe. Op de tweede rustdag filmde hij zelf met zijn telefoon de meer dan honderd journalisten op de persconferentie. ‘Zo veel heb ik er nog nooit gehad.’ En ook al ervaart hij dergelijke sessies als ‘een toneelstukje’, het gaat Tom goed af: zelden vervalt hij in clichés.

Heeft hij niets te melden, dan zegt hij dat. Is hij boos om een motor die zijn concurrent Primoz Roglic zou hebben geholpen in de afdaling, dan volgt geen politiek correct antwoord, maar hartgrondig gevloek. Voor journalisten die na zijn Giro-zege voor zijn huis aan het posten waren, had hij op social media een boodschap: fuck off! Het BN’er-schap, een ongewenst bijeffect van zijn succes, heeft hij intussen geaccepteerd als noodzakelijk kwaad.

Absolute vedette

Pas op zijn 15de stapte Dumoulin op de fiets. ‘Hij kon niet eens het stuur goed vasthouden, zo groen was hij’, vertelde zijn jeugdtrainer Ad Wijnands vorig jaar. Tegelijkertijd viel hem ook de enorm hoge omwentelingssnelheid op voor een ongetraind iemand als hij.

Zijn potentie werd in 2012 opgemerkt door Argos-Shimano, de voorloper van Sunweb, dat hem weghaalde bij de opleidingsploeg van Rabobank. Sunweb staat bekend om zijn innovatieve karakter. Dumoulin is er de absolute vedette. Het is een van de redenen dat hij vorig jaar zijn contract bij Sunweb tot 2021 verlengde. Bij geen enkele andere ploeg zou hij zo veel inspraak kunnen krijgen.

Dumoulin geldt als een eigenzinnige jongen. En daar horen eigenzinnige keuzen bij. In 2016 verkoos hij de tijdrit op de Olympische Spelen boven de Tour de France als hoofddoel ongebruikelijk in het wielrennen. Dumoulin, zo gaf hij aan, wilde eerder een nieuwe Pieter van den Hoogenband worden dan een nieuwe Joop Zoetemelk. Als jongetje keek hij naar de Olympische Spelen, niet naar de Tour de France.

In het fotoboek van de familie Dumoulin zit een vakantiefoto uit Frankrijk waarin de jonge Tom langs de kant van een Tour de France-etappe staat. Iedereen kijkt vol bewondering naar Miquel Indurain. Tom niet. Die kijkt dromerig naar de wolken aan de hemel.

Dit jaar verraste hij met de keuze om zijn titel te willen verdedigen in de Giro d’Italia. Later besloot hij ook de Tour te rijden. De afgelopen weken leek het alsof Dumoulin de Ronde van Frankrijk heeft ontdekt. De Giro is leuk, de Tour beter. Of in elk geval: prestigieuzer. De gele trui zou de kroon op zijn carrière zijn.

‘Een foutje van de natuur’, noemde teambaas Iwan Spekenbrink hem ooit in NRC. ‘De uitzondering die zonder lessen meteen prachtig viool kan spelen’. Zijn grote voordeel is zijn tijdrit. Hij kan daarmee het terrein dat hij als niet geboren klimmer verliest in één keer goedmaken. Bovendien is hij pas 27 jaar. Chris Froome 33, Geraint Thomas 32. De mooiste jaren liggen nog voor hem. De gedroomde winnaar heeft het geel voor het grijpen.