Hier waakt de dolfijn: Russen zetten zeedieren in om hun vloot te beschermen en ze zijn niet de enige

De satellietbeelden waarop de kooien te zien zouden zijn met daarin de dolfijnen die de Zwarte Zeevloot bewaken. Beeld Maxar

Op satellietbeelden is volgens het UNSI te zien dat er bij de ingang van de marinehaven twee drijvende kooien voor de dolfijnen in het water liggen. Vermoed wordt dat de dolfijnen worden ingezet om te voorkomen dat de schepen van de Zwarte Zeevloot het doelwit worden van sabotageacties onder water.

Het is bekend dat de Russische marine beschikt over dolfijnen die getraind zijn voor gevechtstaken. De dieren zijn opgeleid om de zee af te speuren op mijnen en eventuele indringers op te sporen en uit te schakelen. Het militaire dolfijnenprogramma dateert uit de Sovjettijd, toen de dieren getraind werden in het Akwamarin-centrum in Kazatsja Boechta, vlakbij Sevastopol.

Zeezoogdieren

De dolfijnenopleiding raakte na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in het slop, nadat het centrum was overgenomen door Oekraïne. Pas in 2012 hervatte Kyiv het trainingsprogramma, maar Oekraïne raakte de marinebasis in Sevastopol twee jaar later kwijt toen Rusland de Krim annexeerde.

De Russische Noordelijke Vloot gebruikt ook zeezoogdieren voor militaire doeleinden, alleen gaat het daar om beloega’s of zeeleeuwen die beter bestand zijn tegen het koude water van de Noordelijke IJszee. Drie jaar geleden stuitten Noorse vissers op een beloega die vermoedelijk uit Moermansk, de thuisbasis van de Russische Noordelijke Vloot was ontsnapt. Dat leidden zij af uit het feit dat het dier een tuig droeg waarop waarschijnlijk een camera kon worden bevestigd.

Ook de Amerikaanse marine heeft een trainingsprogramma voor dolfijnen, en zeeleeuwen bij de marinebasis in San Diego. De dieren werden ingezet in beide Golfoorlogen om Amerikaanse schepen te beschermen tegen mijnen en vijandelijke duikers.