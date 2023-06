Hier is dan de langverwachte VR-bril van Apple – en volgens experts is dit net zo’n spectaculair moment als de lancering van de iPhone

Daar is ‘ie dan, na lang speculeren: de VR-bril van Apple. De Vision Pro haalt de apps uit je telefoon en projecteert ze overal om je heen in de ruimte. De lancering van het toestel gaat gepaard met hoge verwachtingen. De gemiddelde consument zal er voorlopig echter niet snel mee op de bank neerploffen, al was het alleen al vanwege het forse prijskaartje.

Ruimtelijk computeren. Zo ziet Apple de toekomst van virtual reality, of beter gezegd: mixed reality. Een samensmelting van de virtuele én de echte wereld, mogelijk gemaakt door een mollige skibril van een krappe 3.300 euro.

Waar concurrenten als Facebookmoeder Meta met VR-brillen vooral toewerken naar een virtuele wereld waarin je helemaal verdwijnt om te gamen of mensen te ontmoeten, is de Vision Pro van Apple een apparaat dat je computer- of telefoonscherm uitsmeert over je omgeving.

Denk aan een film die zich levensgroot voor je afspeelt terwijl je op de bank zit, waarbij je op de salontafel sms’jes ziet binnenstromen – althans, als je dat wil, want je kunt je omgeving ook helemaal dimmen.

Verwacht nu niet dat we over een paar maanden al massaal met zo’n virtueel duikmasker op aan presentaties werken of appjes lezen. De Vision Pro is pas in het begin van 2024 te koop, en dan nog alléén in de Verenigde Staten.

Grote belangstelling bij de presentatie van de Vision Pro op de Apple Park-campus in Cupertino (Californië). Beeld AFP

‘Vergelijk het met de presentatie van de eerste iPhone’, zegt Jelle Prins, ontwerper van onder meer de app van Uber en de CoronaMelder, naar aanleiding van de presentatie van de Apple Vision Pro. ‘De eerste iPhone was een revolutionair apparaat, maar wat zat er nou eigenlijk op? Een rekenmachine, een camera, notities. Geen GPS, geen acceptabel internet.’ Pas een jaar na de presentatie konden externe partijen hun eigen apps ontwikkelen, de komst van 3G verruimde de mogelijkheden. Prins: ‘Om de potentie van de Vision Pro in te schatten moet je bedenken dat er in de toekomst véél meer toepassingen zullen komen.’

De eerste Vision Pro is te beschouwen als een voorproefje, vooral bedoeld voor ontwikkelaars en fanatiekelingen. Tegen de tijd dat het apparaat ook in Europa op de markt komt, wordt er misschien al wel een (iets) goedkopere tweede versie van de bril uitgebracht.

Indrukwekkend apparaat

Dit alles neemt niet weg dat de Vision Pro een indrukwekkend apparaat is. Techjournalisten die hem hebben gedragen zijn grotendeels lovend. Voor de besturing zijn geen controllers of afstandsbedieningen nodig: de bril registreert waar je naar kijkt. Door je duim en wijsvinger te bewegen kun je klikken, scrollen of zoomen, zonder dat je je handen als een soort zombie hoeft uit te strekken.

Om het contact met je omgeving te behouden heeft Apple een functie ingebouwd waarbij een persoon die de kamer binnenkomt automatisch in je gezichtsveld verschijnt. Bovendien projecteert de Vision Pro de ogen van de drager op de buitenkant van de bril. Daardoor kun je als gebruiker min of meer oogcontact krijgen met mensen in je omgeving. En die mensen weten dan op hun beurt dat ze gezien worden (zie ter illustratie de YouTube-video onder dit verhaal).

Volgens Prins is dit nog maar het topje van de ijsberg. ‘Apple heeft een gigantische hoeveelheid patenten aangevraagd voor sensoren die kunnen bepalen wat je gemoedstoestand is.’ Oogbewegingen, het verwijden van je pupillen, je hartslag, het levert allemaal meetgegevens op die Apple’s apparatuur informatie geven over hoe jij je voelt. Wat jij als gebruiker hoort en ziet kan Apple daar op afstemmen.

Prins: ‘Mijn fobie voor slangen heeft het apparaat binnen no-time in de smiezen. En dus kun je bij een game of film slangen toevoegen, of juist weglaten, afhankelijk van of je flink wil griezelen of juist niet.’ Volgens Prins verklaart dit mogelijk waarom Apple de Vision Pro vooral als een apparaat introduceert dat je in je eentje gebruikt, terwijl Apples concurrent Meta, de moedermaatschappij van Facebook, VR juist ziet als een instrument om met andere mensen een gedeelde ervaring te beleven in een virtuele wereld.

Augmented Reality

Daarbij kiest Apple duidelijk voor een nadruk op AR: Augmented Reality, waarbij er een virtueel laagje wordt toegevoegd aan de echte wereld. Handig als je bijvoorbeeld een kraan wil repareren. Nu zet je een YouTube-video aan en moet je steeds met je vieze vingers pauzeren, doorspoelen, stukje terug – straks verschijnen de instructies direct in je gezichtsveld, je kunt de bril hardop vragen stellen, zoals: ‘Wat is in godsnaam een kraanspindel?’

Apple is niet de eerste en zal niet de laatste zijn die dit soort technologie ontwikkelt. En het blijft gissen of we straks allemaal geblinddoekt naar onze eigen gepersonaliseerde versie van The Jungle Book zitten te kijken – de één met, de ander zonder slang Kaa. Wel heeft Apple een ongelofelijk krachtig apparaat gepresenteerd, dat ontwikkelaars een heleboel mogelijkheden biedt.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Apple bij het grote publiek de interesse weet te wekken voor een nieuwe markt. Oortjes zonder snoer, die raak je toch meteen kwijt, schaterlachte menigeen bij de introductie van de AirPods. Inmiddels zet Apple in die markt elk jaar zo’n 10 miljard euro om.

Maar met een prijskaartje van meer dan 3.300 euro zal de Vision Pro (of de volgende versies daarvan) óf flink in prijs moeten dalen, óf rijkaards een superieure ervaring moeten bieden, wil ook dit product zo’n zelfde succes worden.