‘Hier in Libanon hebben mensen grote sympathie voor de Palestijnen, zoals in de hele Arabische wereld’

In de Libanese stad Tripoli zijn veel steunbetuigingen aan Palestina zichtbaar. Beeld AFP

Kun je uitleggen wat er donderdagavond precies is gebeurd?

‘Waarschijnlijk zijn de raketten afgevuurd vanuit een dorpje in Zuid-Libanon, vlakbij een Palestijns vluchtelingenkamp. Alle raketten misten hun doel. De Libanese autoriteiten hebben een verdachte aangehouden.’

‘Daarnaast zijn beelden verspreid van de vermeende raketten. Die zien er zeer amateuristisch uit. Je krijgt de indruk dat iemand de plaatselijke vuurwerkvoorraad heeft gepimpt en afgeschoten. Het wijst er niet op dat hier een professionele groep zoals Hezbollah achter zit.’

‘Dit soort kleine aanvallen vindt bijna standaard plaats als het hommeles is in Israël. Het zou een stuk ernstiger worden wanneer Hezbollah erbij betrokken is. De sjiitische militie Hezbollah heeft in Libanon veel macht binnen de overheid en beschikt over zware wapens.’

Hoe is het sentiment in Libanon nu?

‘Libanon en Israël zijn elkaars aartsvijand. De twee landen zijn formeel met elkaar in oorlog, dat conflict is echt compleet onoplosbaar. Ik kan niet naar Israël toe, de grens zit potdicht. Het is hier zelfs strafbaar om sociale media van Israëliërs te bezoeken. In het zuiden van Libanon moet een VN-vredesmacht voorkomen dat Israël en Libanon elkaar in de haren vliegen.’

‘Libanezen hebben dan ook grote sympathie voor de Palestijnen, zoals de hele Arabische wereld. Maar het ligt ook ingewikkeld. Juist in Libanon verblijven veel Palestijnse vluchtelingen die enorm worden gediscrimineerd. Zij hebben geen staatsburgerschap en worden echt een beetje gemeden.’

Denk je dat de huidige gebeurtenissen tot een confrontatie tussen Libanon en Israël gaan leiden?

‘Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar op dit moment zijn er geen aanwijzingen om zoiets te denken, al is er net wel een Libanese demonstrant doodgeschoten die de grens overstak. Libanon ligt economisch volledig op zijn gat. Er is bijna geen benzine meer en er is hier net bekend gemaakt dat het elektriciteitsnetwerk deels wordt afgesloten omdat de rekeningen aan een Turks bedrijf niet zijn betaald. Ik denk dat Libanon op dit moment genoeg aan zichzelf heeft.’

Hoe wordt er in andere Arabische landen gereageerd?

‘Wat je eigenlijk in de hele Arabische wereld ziet, is dat het gedrag van Israël scherp wordt veroordeeld, maar niet scherper dan normaal. Sommige landen benadrukken dat de Palestijnen hun eigen onafhankelijke staat zouden moeten krijgen. Qatar trekt het nog wat breder, de overheid zegt dat het gedrag van Israël een provocatie is voor de gevoelens van miljoenen moslims.’

‘De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein tekenden vorig jaar een diplomatiek akkoord met Israël. Dat was een bijzondere stap naar betere verhoudingen tussen deze Arabische landen en Israël. Er waren zelfs Israëlische toeristen die naar Dubai gingen.’

‘Wanneer het conflict nu langer doorgaat en verder uit de hand loopt, is het spannend om te zien wat Bahrein en de VAE gaan doen. Komen er dan concrete acties? Gaan ze het akkoord opzeggen?’

Zou je het logisch vinden als dit conflict een impact heeft op die diplomatieke relaties?

‘Dit is eigenlijk de eerste echte crisis sinds het sluiten van de diplomatieke akkoorden met Israël. De akkoorden zijn gesloten uit een soort pragmatische overweging, uit economisch oogpunt is het namelijk heel fijn om werkbare relaties te hebben met Israël.

‘Op regeringsniveau is men dan ook vrij tolerant tegenover Israël, maar onder de bevolking ligt dat moeilijker. Er zijn nu al veel protesten in de Arabische wereld tegen Israël, wat druk legt op overheden. Ik ben benieuwd of de akkoorden dit gaan overleven. Als je als staatshoofd een wit voetje kan halen bij de bevolking door die akkoorden op te zeggen...’

Welke rol speelt het Suikerfeest in dit alles?

‘Het maakt vooral uit voor het gevoel van mensen. Bij Libanese vrienden merkte ik dat ze elkaar wel een prettig Suikerfeest wensen, maar daarbij opmerken dat je dat nu eigenlijk niet kunt zeggen omdat het zo erg is wat er in Gaza gebeurt. Juist nu voelen moslims zich heel sterk verbonden met de gehele islamitische wereld.’