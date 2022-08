Hier gaan al die honderden klimaatmiljarden van Joe Biden naartoe

Een installateur van zonnepanelen is bezig in Alamo, Californië. Beeld San Francisco Chronicle via Gett

Elektrische auto’s

Het kopen van elektrische auto’s moet ook voor de gemiddelde Amerikaan betaalbaar worden. Daarom geeft de regering forse belastingkorting op elektrische- en waterstofauto’s. Wie een nieuwe auto koopt, krijgt 7.500 dollar korting. Bij aankoop van een tweedehands stekkerauto is dat 4.500 dollar.

Schone energie

60 miljard dollar (59 miljard euro) gaat, in de vorm van belastingvoordeel, naar bedrijven die betrokken zijn bij de productie van schone energie. De helft van dat geld is bestemd voor de ontwikkeling en fabricage van zonnepanelen, windturbines, batterijen en de winning van mineralen die daarvoor nodig zijn. De regering-Biden steekt 10 miljard in het bouwen van fabrieken voor schone technologie. Particulieren kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen, windturbines en warmtepompen bij hun huizen.

Aan de andere kant trekt Biden geld uit om bedrijven te dwingen hun uitstoot te verminderen: er komt een limiet op de uitstoot van methaan door bedrijven in de olie- en gasindustrie. Als die uitstoot daarboven komt, kunnen zij boetes krijgen krijgen die oplopen van 900 tot 1.500 dollar per ton methaan.

Compensatie zwaar getroffen gebieden

De regering-Biden steekt ook 60 miljard dollar in zogeheten ‘environmental justice’. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar achterstandswijken die onevenredig zwaar worden getroffen door de klimaatverandering. 4 miljard gaat naar noodhulp aan het zuidwesten van de Verenigde Staten, waar de Coloradorivier door ongekende droogte is getroffen. De elektriciteitsproductie voor 40 miljoen mensen loopt hierdoor direct gevaar.

Bijna de helft van deze 60 miljard (27 miljard) steekt de regering in een ‘groene bank’ voor investeringen in schone energieprojecten.

Fossiele brandstoffen

Om zijn wet erdoor te krijgen, heeft Joe Biden concessies moeten doen op het gebied van fossiele brandstoffen. De overheid zal meer openbare grond en water veilen voor olieboringen. Zo kan er meer worden geboord in de Golf van Mexico en Cook Inlet in Alaska. Ook komen er belastingkredieten voor olie- en gascentrales die hun CO 2 ondergronds opslaan. De concessies moesten de dwarsliggende senator Joe Manchin over de streep trekken. Manchin vertegenwoordigt West-Virginia, een staat die meer dan andere staten afhankelijk is van olie en gas. Hij heeft bovendien zelf belangen in de kolenindustrie.