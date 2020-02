Hielp de infiltrant de terroristen een beetje te veel?

Rechtbanktekening van vijf van de zes Arnhemse verdachten. Beeld ANP

De infiltrant, die vermoedelijk voor de AIVD werkte, bediende zich online onder meer van de schuilnaam Abu Hajar. Maandag bleek tijdens een voorbereidende zitting dat twee rechters zich hebben teruggetrokken uit de Rotterdamse zaak. Zij maken ook deel uit van de rechtbank die een oordeel moet vellen over de Arnhemse jihadistengroep. Er zijn veel vraagtekens bij de rol van dezelfde infiltrant in beide zaken. De rechters willen de schijn vermijden dat informatie uit de ene zaak hun oordeel in de andere zaak zou beïnvloeden.

De Arnhemse groep van zes mannen wordt ervan verdacht een terroristische aanslag te hebben willen plegen waarbij ‘tientallen doden’ hadden moeten vallen. Dat wilden ze doen door bij een festival schietend op het publiek af te lopen en granaten te gooien. Mocht een van hen daarbij gewond raken, dan zou hij een bomvest tot ontploffing brengen. Welk festival doelwit zou worden hadden ze nog niet bepaald.

Hoofdverdachte Hardi N. (36) werd volgens zijn advocaat Serge Weening online benaderd door de omstreden infiltrant die zich voordeed als kenner van de islam. De man ‘plantte heel professioneel het zaadje in mijn hart’ waaruit later de plannen voor een aanslag konden ontstaan, heeft Hardi N. zelf verklaard.

Om te kunnen achterhalen in hoeverre de hoofdverdachte geestelijk is bewerkt door de inlichtingendienst, willen de advocaten van het zestal dat onder anderen deze veronderstelde AIVD-infiltrant als getuige wordt gehoord, net als het hoofd van de inlichtingendienst en de mensen die de infiltrant aanstuurden.

Het Openbaar Ministerie voelt daar niets voor – AIVD-informatie kan volgens de officier van justitie in principe niet in een strafzaak worden getoetst, tenzij er sterke aanwijzingen zijn dat de inlichtingendienst zijn boekje te buiten is gegaan. Volgens de officier wijst niets daarop en verspreiden de advocaten in deze zaak ‘een enorme stofwolk’ die nergens voor nodig is. ‘Het is makkelijk verdwalen in het bos waar de verdediging ons mee naartoe probeert te nemen.’

Donderdag besluit de rechter of de AIVD’ers als getuigen moeten worden gehoord. De informatie die zij verzamelden, bracht de politie er in mei 2018 toe een eigen infiltrant op Hardi N. af te sturen om beter zicht te krijgen op zijn plannen en bewijs te vergaren. Deze ‘Hamza’ deed zich voor als jihadist met kennis van wapens. ‘Wat verwacht je van mij?’, vroeg de infiltrant aan N., volgens het transcript dat de officier van justitie tijdens een eerdere zitting voorlas. ‘Ik heb hulp en begeleiding nodig bij een aanslag die grote schade aanricht’, antwoordde Hardi N. ‘Ik sta te popelen om iets te doen. Dat is mijn droom.’

‘Ik zal jou nooit een plan geven’, zei de politie-infiltrant. ‘Jij moet zelf een plan bedenken. Ik kan wel helpen om gedeeltes uit dat plan te verbeteren.’

Tijdens het tiendaagse proces tegen de Arnhemse groep, dat in april begint, zullen de woorden van infiltrant ‘Hamza’ op een goudschaaltje worden gewogen. De advocaten van de verdachten vinden dat hij een te sturende rol heeft gespeeld en de mannen zo heeft aangezet tot daden die ze anders nooit zouden hebben verricht.

Of het nou kwam door infiltrant ‘Hamza’ of niet, N. ging in 2018 voortvarend aan de slag en verzamelde zes ‘broeders’ om te helpen. Sommige van hen verkeerden al in jihadistische kringen: Waïl el A. en Nadim S. werden in 2015 veroordeeld voor een uitreispoging naar Syrië. Morat M. is het halfbroertje van Abdelkarim el A., een beruchte Syriëganger die in het verleden opriep tot een ‘stevige daad’ tegen de Nederlandse overheid.

De politie-infiltrant zag de plannen van de groep concreter worden en hielp daar een handje bij. Hij leverde 100 kilo onklaar gemaakte kunstmest, bedoeld voor een autobom, en bezorgde de groep vijf onklaar gemaakte pistolen.

Op 27 september 2018 kwamen vier leden van de Arnhemse groep en de politie-infiltrant samen in een vakantiehuisje in Weert dat vol hing met verborgen camera’s. Op de beelden is te zien hoe ze door het huisje slopen, de wapens in de aanslag. ‘Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahu Akbar’, zei een van hen.

Volgens advocaat Weening heeft hoofdverdachte Hardi N. inmiddels bekend. ‘Hij zei: ik neem alle straf die ik verdien, maar ik wil wel een eerlijk proces.’