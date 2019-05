Hiddema’s verblijfskostenvergoeding gaat naar kattenopvang: ‘de menselijke soort kan me nu even het dak op’

Theo Hiddema met de fractiekat Bram. Beeld Twitter

Het probleem is volgens het Forum voor Democratie-Kamerlid dat hij de zogenoemde ‘verblijfkostenvergoedingen’ formeel gezien rechtmatig heeft ontvangen. Hij staat officieel nu eenmaal in Maastricht ingeschreven. De Kamer maakt op basis van dat officiële adres automatisch en zonder controle 24.278 euro per jaar ‘verblijfkosten’ over voor politici die verder dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen. Het idee achter de regeling: Kamerleden die van ver komen, maken meer kosten voor logies en verblijf in Den Haag.

Volgens de Tweede Kamer is er dan ook ‘niks onrechtmatigs’ aan de vergoedingen voor Hiddema. Toch is het Kamerlid zelf nu ook tot de conclusie gekomen dat hij sinds 2017 te veel heeft ontvangen, omdat hij in de praktijk niet in Maastricht, maar in Amsterdam woont en dus minder kosten maakt. Een Kamerlid uit Amsterdam heeft recht op ‘slechts’ circa 17 duizend euro per jaar.

De complicatie, aldus Hiddema: ‘Ik sta met een zakje geld en ze willen het niet hebben. Er moet een wettelijke grond zijn om het geld te kunnen terugstorten en die is er niet. Zo is het mij ingepeperd.’

Een woordvoerder van Kamervoorzitter Khadija Arib benadrukt dat een Kamerlid zelf verantwoordelijk is om zich op het juiste adres te registreren; volgens de wet is dat de plek waar iemand het merendeel van de tijd verblijft. De Kamer controleert dat niet. Zo krijgt PVV-Kamerlid Dion Graus al jaren de maximale verblijfkostenvergoeding, omdat hij officieel bij zijn moeder in Heerlen staat ingeschreven. Dat hij daar volgens buurtbewoners zelden of nooit is, doet er formeel niet toe.

Poezenboot

Als Hiddema zelf toch meent dat hij te veel heeft ontvangen, ‘dan staat het hem uiteraard vrij om een deel terug te betalen’, aldus Aribs woordvoerder. Het FvD-Kamerlid is door die opmerking weer geërgerd, omdat hij deze week iets anders te horen kreeg.

Hoe nu verder? Hiddema gaat zich in Amsterdam inschrijven, zodat hij in de toekomst de lagere vergoeding krijgt. En zoals het er nu voorstaat, gaat het sinds 2017 te veel ontvangen geld naar ‘een nobel doel’. Hiddema: ‘De menselijke soort kan me nu even het dak op, dan geef ik het wel aan de poezenboot (dierenopvang in Amsterdam, red.). Ik heb een intense liefde voor het kattenbeest. Mijn kat Bram kijkt nu bewonderend naar me op.’