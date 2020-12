Hiddema keert terug bij Baudets FvD: ‘Thierry chargeert uit balorigheid’

Theo Hiddema eerder dit jaar met Thierry Baudet in Ahoy in Rotterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

‘Ik wil het op eigen kracht doen’, zegt hij in een interview met de Volkskrant. ‘Krijg ik een overweldigende duw, dan moet ik.’ Hiddema stapte 24 november op als Kamerlid nadat een groot deel van de partijtop publiekelijk afstand nam van antisemitische uitspraken die partijleider Baudet zou hebben gedaan. ‘Bij dezen wil ik je laten weten dat ik mijzelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard’, schreef Hiddema in zijn ontslagbrief aan Kamervoorzitter Arib.

Of hij zich daarmee ook losmaakte van Forum voor Democratie bleef onduidelijk, omdat Hiddema zich onbereikbaar hield voor zowel partijgenoten als pers. In het interview vertelt hij dat voor hem het opstappen van Baudet de doorslag gaf. ‘Als Baudet niet meedoet aan de campagne, heb ik er geen lol meer in. Ik stelde me voor dat ik met Joost Eerdmans in zo’n zaaltje kom: de dood in de pot.’

Permanente campagne

Baudet en Hiddema reisden de afgelopen jaren samen in een soort permanente campagne naar alle uithoeken van het land. Ze trokken volle zalen, vaak met publiek dat doorgaans niet naar politieke bijeenkomsten gaat. Op die avonden bleek Hiddema bij de Forum-aanhang geliefd, in de rol van aangever naast de partijleider. Zijn aanwezigheid op de lijst kan aarzelende kiezers overtuigen opnieuw op FvD te stemmen. In 2017 haalde hij 45 duizend stemmen, een kwart van het totaal van FvD en ruim voldoende voor een voorkeurszetel.

De door voormalige partijgenoten geuite beschuldigingen dat Baudet zich op een partijdiner van Forum antisemitisch zou hebben uitgelaten en complottheorieën zou hebben verdedigd, legt Hiddema naast zich neer. ‘Ze kunnen net als ik weten dat Baudet geen antisemiet of racist is. Hij chargeert uit balorigheid.’ Wel belooft Hiddema er alles aan te zullen doen in de toekomst ontsporingen te voorkomen. Hiddema was zelf niet bij het veelbesproken diner aanwezig.

JA! 2021

Baudet kwam later terug op zijn besluit op te stappen als partijleider. Een referendum onder de leden werd door hem met 76 procent van de stemmen gewonnen. Forum voor Democratie maakt donderdagochtend de kieslijst bekend. De partij moet op de rechterflank de concurrentie aan met JA! 2021, waarin de Forum-dissidenten Joost Eerdmans, Annabel Nanninga en Nicky Pouw-Verweij zich hebben verenigd. Ook mede-Forumoprichter Henk Otten doet waarschijnlijk mee aan de verkiezingen. Naam en lijsttrekker zijn nog niet bekend. Een vierde concurrent is Code Oranje, aangevoerd door voormalig PVV-Kamerlid en Haags wethouder Richard de Mos.

Hiddema toont zich kritisch over het onderzoek dat de partij uitvoerde naar racistische appberichten van jeugdleden. ‘Laat er een notaris naar kijken, bekrachtig het. We moeten nu wel zorgen dat zoiets nooit meer de kop opsteekt.’