Hiddema: Baudet heeft een ‘een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid’

Theo Hiddema wil toch geen lijstduwer zijn voor Forum voor Democratie: ‘Voer mij af van de lijst.’ Beeld Brunopress - Foto Marcel Antonisse/ Antonisse Media

Hiddema, bij de vorige verkiezingen nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie, reageert daarmee op het feit dat FvD het verzet tegen de coronamaatregelen tot speerpunt maakt van de campagne. ‘We gaan naar een nieuw normaal’, twitterde Baudet zondag. ‘Voor altijd. Het “vaccin” is een hoepeltje waar ze ons doorheen laten springen. Ook daarna blijft 1.5m, mondkapjes, etc.’ Volgens Baudet veroorzaakt corona geen oversterfte. Fractielid Wybren van Haga diende vanwege het coronabeleid onlangs een motie van wantrouwen in tegen het kabinet.

Hiddema stapte eind november op als Kamerlid, nadat FvD-jongeren antisemitische en racistische appjes bleken te hebben verstuurd. Een maand later meldde hij in een interview met de Volkskrant toch verkiesbaar te zijn, als lijstduwer. Wel nam hij afstand van de corona-opvattingen van de partij.

‘Ik heb herhaaldelijk tegen Thierry gezegd dat we niet steeds dieper in dat coronagebeuren moeten wegzakken’, zegt Hiddema. ‘Daar voel ik me heel onbehaaglijk bij. Houdt dat aan en blijf ik dan toch op de lijst, dan misleid ik de mensen.’

Was er een moment dat doorslaggevend was om alsnog de partij te verlaten?

‘Zondag is er een partijbijeenkomst in Volendam. Thierry wilde me als spreker. Hij stond bij me voor het raam: ga je mee? Nee, ik wil dat niet, heb ik gezegd. Ik kan me daar nu niet onbevangen in storten.

‘Ik zag op sociale media hoe het met de opvattingen over corona alleen maar erger wordt. Er komen steeds meer complottheorieën aan te pas. Ik heb zo vaak gewaarschuwd: pas hier mee op. Er zat niks anders op dan van de lijst te gaan. De emmer liep over.’

Heeft u geprobeerd Baudet tot andere inzichten te brengen?

‘Natuurlijk heb ik dat gedaan. Hij heeft dat aangehoord, maar is niet gaan schuiven. Ik denk dat hij op dit gebied aan het doordraaien is. Hij meent wat hij zegt.’

‘Wat er bij komt: ik heb vrienden in de medische wereld. Die kijken me aan: wat is dat voor vreemde club, wat doe jij daar? Dat wordt steeds moeilijker uit te leggen. Je zult pas achteraf kunnen vaststellen wat wijs beleid tegen het virus is geweest. Daar moet je nu geen speerpunt van maken.’

Na het interview in de Volkskrant werd u onoprechtheid verweten: hoe kan iemand wiens vader lid van de NSB was, zeggen dat de liefde voor het Joodse volk hem met de paplepel is ingegoten? Speelden dergelijke verwijten ook een rol bij uw besluit?

‘Het is een combinatie van die twee. Ik zag aankomen dat ik de komende tijd steeds zou moeten aantonen hoe fatsoenlijk ik wel niet ben: ik deug, ik deug, ik deug. Al die partijtjes op rechts die een Forum-achtig programma hebben, zouden met dergelijke verwijten komen. Ik voelde er niets voor mezelf telkens te moeten profileren als deugdzaam mens. Mijn vader ging bij de NSB vanwege het landbouwbeleid en zegde zijn lidmaatschap nog in de oorlog op. Antisemitische gevoelens speelden geen rol voor hem.’

Het succes van de tournees van Forum door het land is goeddeels gebaseerd op de chemie tussen Baudet en u. U bent een potentiële stemmentrekker. Kon u niet met de vuist op tafel slaan: klaar met die complottheorieën.’

‘Ik ambieer helemaal niet die rol van centrale figuur in het gebeuren, die is me alleen door alle gedoe toebedeeld. Daar komt bij: de arbeidsvreugde was tot onder het nulpunt gedaald.’