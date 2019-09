Hezbollah en Israël voeren psychologische oorlog met nepbloed en misleidende rook

In het Libanese dorp Maroun al-Ras, bij de grens met Israël, woedt vuur na strijd tussen Hezbollah en Israël op 1 september. Beeld Mahmoud Zayyat / AFP

Israël toonde zondag beelden van bebloede soldaten op een brancard die in allerijl naar een helikopter werden gebracht. De medische evacuatie bleek in scène gezet. Geen soldaat had ook maar ‘een schrammetje’ opgelopen, zei premier Benjamin Netanyahu uren later.

Het kennelijke doel was bereikt: Hezbollah-leider Hassan Nasrallah kraaide victorie over de ‘moedige’ aanval door zijn strijders. De Israëli’s redeneerden dat Nasrallah na het zien van de trots stemmende beelden zou afzien van verdere raketbeschietingen – in de veronderstelling dat Hezbollah niet uit is op een grootschalig conflict. In de zomer van 2006 voerden Israël en Hezbollah de zogeheten ‘Tweede Libanese Oorlog’ die meer dan 1.500 slachtoffers kostte, voornamelijk Libanese burgers. Nasrallah bond inderdaad in: zijn organisatie zou zich, naar zijn zeggen, voortaan toeleggen op het neerhalen van Israëlische drones boven Libanees grondgebied.

PsyOps

Hezbollah toonde een eigen staaltje van desinformatie. Op de aan Hezbollah gelieerde tv-zender Al-Manar was maandag te zien hoe een antitankraket werd afgevuurd op een Israëlische pantserwagen. Een enorme rookpluim onttrok het voertuig aan het zicht. ‘We hebben het doel zeker geraakt’, zei Nasrallah. Een video die van Israëlische zijde werd vrijgegeven, toonde evenwel een snel rijdend legervoertuig met rook op de achtergrond. De raket bleek het voertuig met vijf inzittenden op een haar na gemist te hebben. Een voltreffer zou volgens de Israëlische krant Haaretz onvermijdelijk tot een oorlog hebben geleid. De krant wist te melden dat Israëlische gevechtsvliegtuigen al in de lucht waren om, na een of meer dode of gewonde militairen, doelen in Libanon te bestoken.

In de psychologische oorlog (PsyOps, in militair jargon) paste ook de Israëlische publicatie van satellietfoto’s van een potentieel doelwit. Het betrof een complex in de Libanese Bekaa-vallei waar, volgens Israëlische inlichtingen-en veiligheidsdiensten, Iran en Hebollah precisiewapens willen vervaardigen. Sjeik Nasrallah ontkende het bestaan van een ‘productiefaciliteit’, maar de Israëlische waarschuwing was onloochenbaar. ‘Nasrallah weet heel goed waarom hij in een bunker zit’, voegde Netanyahu er ten overvloede aan toe.