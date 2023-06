Hevige zomerbuien leiden tot watervervuiling en massale vissterfte

Langdurige droogte zorgt voor extreem lage waterstand van de Waal. Massale vissterfte in de nevengeulen is het geval. Beeld Marcel van den Bergh

In zeker zes waterschappen zijn grote aantallen dode vissen in het water aangetroffen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier spreekt zelfs van ‘vele honderden’ vissen die het loodje hebben gelegd op ‘zo’n vijftien locaties in ons werkgebied’. Waterschap Hollandse Delta kampt op acht plaatsen met ‘behoorlijke’ vissterfte. Soms komen de vissen letterlijk naar adem happend aan de oppervlakte. Het zuurstofgehalte in het water is sterk gedaald omdat er veel vervuild water is bijgekomen.

Dat komt voornamelijk door zogeheten overstort uit riolen. Bij hevige regenval raakt het riool vol, en wordt ongezuiverd rioolwater geloosd in meren, beken en rivieren. Anders zou het rioolwater via het toilet en de afvoer bij huizen naar binnen stromen. Maar dat vervuilde rioolwater bevat maar weinig zuurstof, en is daarom slecht voor de visstand.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Een ander probleem is vuil dat zich tijdens de wekenlange droogte heeft opgehoopt op de straten. De regen voert de mest, honden- en vogelpoep mee naar het oppervlaktewater, waar dat de groei van bacteriën stimuleert. Die bacteriën halen het zuurstofgehalte in het water nog verder naar beneden.

De waterschappen zijn al dagen bezig met het opruimen van de vissen en het wegpompen van vervuild water. Soms komen de vissen pas bovendrijven een paar dagen nadat ze zijn overleden.

In Maasdijk werden de problemen verergerd door een vuilprop die was ontstaan voor een rioolgemaal van hoogheemraadschap Delfland. Zo’n vuilprop ontstaat als mensen zaken door het toilet spoelen die daar niet horen, zoals schoonmaakdoekjes, billendoekjes en vet. De prop is weggehaald en het hoogheemraadschap heeft een pomp geplaatst die het vervuilde water afzuigt om ruimte te maken voor vers water. Een woordvoerder laat weten dat de waterkwaliteit inmiddels is verbeterd, ‘maar er zijn wel veel vissen doodgegaan’.

De waterschappen roepen inwoners op om vooral niet zelf happende of aan de oppervlakte drijvende vissen uit het water te halen, maar het te melden bij het waterschap. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legt uit dat sommige drijvende vissen niet eens dood zijn, maar in een soort passieve stand verkeren zodat ze zo min mogelijk zuurstof nodig hebben.

De zware regenval heeft maar weinig gedaan tegen de droogte in Nederland. Veel waterschappen nemen daarom maatregelen. Zo is het op een aantal plekken verboden om nog water te onttrekken aan beken, rivieren, meren en vijvers. Elders gaan de stuwen omhoog om meer water vast te houden. Ook op de grote rivieren zakt het water. De sluis in Doesburg is al gesloten voor schepen langer dan 55 meter.