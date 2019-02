Hevige stankoverlast na vrijkomen versnellingsbakolie in Midden-Nederland

Het gaat om de stof Petrolad, een versnellingsbakolie. De stof is vanaf 400 meter van de tankwagen niet meer meetbaar, maar de penetrante geur verspreidt zich wel verder. De stank is inmiddels tot in Zwolle te ruiken. Mensen klagen over een gas- en rubberachtige geur.

De veiligheidsregio’s in Zuid-Holland Zuid en Utrecht hebben zaterdagochtend wel een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Volgens een woordvoerder kan de stank misselijkheid veroorzaken en eventueel tot overgeven leiden.

#alblasserdam #Stankoverlast het nl-alert is bedoeld voor het gearceerde gebied. Door de techniek achter nl-alert kan het bericht ook buiten dit gebied ontvangen worden. Heeft u overlast? Sluit dan ramen en deuren en zet ventilatie uit. pic.twitter.com/KAyVECrm4g Veiligheidsregio ZHZ

De eerste meldingen kwamen volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zaterdagochtend rond zeven uur binnen. Een tankwagen op het bedrijventerrein in Alblasserdam van het transportbedrijf Den Ouden met in totaal 19 ton versnellingsbakolie was oververhit geraakt.

Deze olie moet continu worden verwarmd omdat hij anders te dik wordt. Maar door een nog onbekende oorzaak liep dat mis. ‘De tankwagen werd te heet, waardoor de stof door de veiligheidsventielen naar buiten kwam’, aldus de woordvoerder.

De brandweer is inmiddels bezig de isolatie van de tank aan de Edisonweg af te pellen om hem af te laten koelen. Omdat de isolatie dik is, kan dat nog uren gaan duren. Verder zetten de brandweerlieden een ‘waterscherm’ in: door water door de stank te spuiten, hopen ze de stank te verminderen. Bij cultureel centrum De Landvast wordt een opvanglocatie geopend voor mensen die vanwege de overlast niet thuis kunnen blijven.

Op Twitter wordt zaterdag geklaagd over de stankgolf. ‘Werd wakker van de stank en de misselijkheid’, aldus een twitteraar. En: ‘Wat een verschrikkelijk chemische lucht.’

In #Giethoorn ook last van de #Stankoverlast wat een verschrikkelijk chemische lucht. Karl

Of de stof van dichtbij wél een gevaar vormt voor de gezondheid, kan de veiligheidsregio Utrecht niet zeggen. Vanwege het incident met de tankauto zijn de jeugdwedstrijden van voetbalvereniging Alblasserdam afgelast.