Hevige rellen overschaduwen Indiabezoek Trump

Een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe burgerschapswet in New Delhi, India. Beeld Danish Siddiqui / Reuters

In de noordoostelijke wijk Bhajanpur in Delhi gingen honderden hindoes gewapend met bijlen en ijzeren staven en luidkeels hindoegoden aanroepend tegenstanders te lijf, vooral moslims. Over en weer werd met stenen gegooid. De politie vuurde traangasgranaten af om beide groepen te scheiden.

Op internet circuleren anonieme filmpjes waarop te zien is hoe mannen, kennelijk moslims, door hindoe-knokploegen worden opgejaagd en mishandeld. Ook worden er marktkramen, winkels en auto’s in brand gestoken. Maandag gingen voor- en tegenstanders van het beleid van Modi elkaar ook al te lijf. Ook toen schoot de politie met traangas. Moslims en hindoes geven elkaar de schuld van het geweld.

Burgerschapswet

De rellen draaien om de nieuwe burgerschapswet van de regering-Modi, die bedoeld is om illegale immigranten die in hun thuisland religieus vervolgd worden een versnelde mogelijkheid tot naturalisatie te bieden. Moslims zijn hiervan uitgezonderd. Om die reden zien moslims de wet als discriminerend. Ook zou de wet strijdig zijn met de seculiere grondwet van India. De vrees bestaat dat zij een opstap vormt voor een religieuze burgerschapstest.

Trump was intussen vol lof over India. Hij prees de ontvangst als onvergetelijk en als een uitbarsting van liefde. Maandag tijdens een massabijeenkomst in een cricketstadion in Modi’s thuisstad Ahmedabad, Gujarat, waar 100.000 Indiërs voorzien van petjes met het opschrift ‘Namaste Trump’ (Hello Trump) hem toejuichten, grapte Trump dat ze waarschijnlijk voor Modi kwamen. ‘Ze houden van je in India en dat is een goede zaak.’

Geweld in New Delhi. Beeld Danish Siddiqui / Reuters

Trump looft ‘eensgezindheid’

Modi noch Trump repte in het openbaar tot dusver over de rellen, die afgelopen weekend begonnen en waarbij maandag ook een politieagent omkwam. Trump prees maandag in Gujarat India nog als een tolerante natie. ‘India is een land dat vol trots vrijheid, individuele rechten, de rechtsstaat en de waardigheid van ieder mens omarmt’, verklaarde Trump. ‘Uw eensgezindheid is een inspiratie voor de wereld.’

Trumps bezoek kwam na het feestelijk voorprogramma maandag in Ahmedabad dinsdag in Delhi in de onderhandelingsfase. Het voorgenomen bilaterale handelsakkoord is nog niet rond. Wel zei Trump optimistisch te zijn over een succesvolle afloop. De VS en India zijn afgelopen jaar verwikkeld geraakt in een tarievenoorlog, maar willen meer samenwerken tegenover hun gezamenlijke rivaal China.

India en de Verenigde Staten deden tijdens het bezoek alvast goede zaken. Volgens Trump zal India voor 3 miljard dollar aan Amerikaans wapentuig kopen, waaronder 24 Seahawk- en zes Apache-aanvalshelikopters. India wil zijn strijdmacht moderniseren om de groeiende militaire kloof met China te dichten.

Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

This is Chandbagh, Delhi. I could not watch this pic.twitter.com/iVMMErr0yj — Rana Ayyub (@RanaAyyub) 25 februari 2020