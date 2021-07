Hevige regenval neemt jaarlijks toe, vooral in het westen van Nederland veel natte dagen

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In 2020 werd op drie dagen ten minste 25 millimeter neerslag per dag gemeten. Hoewel dat aantal in de voorgaande jaren iets lager lag, is de trendlijn niet eerder zo hoog geweest en blijft deze opwaarts bewegen. Sinds de jaren ’80 is er op de neerslagstations jaarlijks gemiddeld één hevige plensbui meer gemetendan in het voorafgaande jaar. Cijfers over 2021 zijn nog niet volledig, maar in Hengelo en Dalfsen viel afgelopen weekeinde zelfs ruim 50 millimeter op één dag. Het KNMI verwacht dat het aantal zeer natte dagen de komende jaren toeneemt, onafhankelijk van het klimaatscenario.

De meeste regen viel de afgelopen decennia in het westen van het land. Vooral in delen van de Randstad was het aantal zeer natte dagen hoog, gemiddeld 3 tot 3,5 keer per jaar. In het oosten was het aantal zeer natte dagen het laagst, hoogstens tweemaal jaarlijks. De jaarlijkse neerslaghoeveelheid is in de afgelopen eeuw geleidelijk gestegen, van 710 naar 873 millimeter per jaar. Het algemene beeld is dat daarnaast ook vooral de intensiteit van de buien toeneemt. ‘Er komt meer water naar beneden, soms meer dan 50 millimeter per uur en de riolering kan 20 tot 30 millimeter neerslag per uur verwerken’, zegt Hugo Gastkemper, directeur van Stichting Rioned.