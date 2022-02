Nieuws

Hevige regenval leidt opnieuw tot wateralarm in Limburg, maar schade lijkt mee te vallen

De brandweer in Limburg heeft zondagavond laat groot alarm geslagen over het stijgende water in de rivier de Geul. Op enkele plekken leidt het hoge water tot overlast, maar in de loop van de nacht begon het waterpeil alweer te zakken.