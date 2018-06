Hevige gevechten in Gaza tussen Israël en Palestijnen, tientallen raketten afgevuurd

Een explosie in Gaza Stad na een Israëlische raketaanval, maandag. Foto AFP

Voor zover bekend zijn er aan beide zijden van de grens tussen de Gazastrook en Israël geen doden of gewonden gevallen. Enkele raketten werden door het Israëlische luchtafweergeschut Iron Dome onderschept. Eén raket kwam neer in de buurt van een kinderspeelplaats.

Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor de beschietingen, al opereren ook tal van andere gewapende groepen in Gaza. ‘Hamas leidt de Gazastrook en zijn inwoners naar verslechtering van de situatie en escalatie’, aldus een verklaring van het leger. Als Hamas doorgaat met acties tegen het Israëlische ‘thuisfront’, zal het leger ‘zonodig zijn activiteiten opvoeren’.

Israël beschouwt ook de vliegers met brandbaar materiaal, die vanuit Gaza worden opgelaten en neerdalen aan de andere kant van de grens, als een aanval door Hamas. De afgelopen weken veroorzaakten vliegers en met helium gevulde ballonnen honderden branden op Israëlisch grondgebied. Meer dan 2800 hectare natuurgebied en landbouwgrond ging in vlammen op. Binnen de regering-Netanyahu en het leger is een discussie gaande of scherpschutters de veelal jonge Palestijnse vliegeraars zouden moeten doden.

De situatie in het grensgebied is al maanden onrustig. Week in, week uit worden in de Gazastrook demonstraties gehouden, met steun van Hamas. Het Israëlische leger doodde ongeveer 120 Palestijnen, en verwondde er duizenden. Sommige Palestijnen proberen het grenshek te vernielen en te ‘infiltreren’, zoals Israël het noemt. Anderen gooien met stenen en probeerden met brandende autobanden betogers te onttrekken aan het zicht van scherpschutters.

Palestijnen hebben een nieuw wapen: vliegers met molotovcocktails De vliegers, die in Gaza worden opgelaten, hebben de afgelopen weken honderden branden op het aangrenzende Israëlische grondgebied veroorzaakt. De Gazaanse tactiek van de verschroeide aarde is een betrekkelijk nieuw fenomeen.

Oorlog dreigt

VN-chef Antonio Guterres waarschuwde begin deze week dat opnieuw een oorlog in en om Gaza dreigt. Hij riep Israël en Hamas op zich te houden aan de wapenstilstand die werd gesloten na de oorlog van 2014. Die kostte meer dan 2100 Palestijnen het leven.

In een uitgelekt verslag voor de VN-Veiligheidsraad beticht Guterres beide partijen van onverantwoordelijk gedrag in de afgelopen maanden. Hij hekelt met name ‘het doden van kinderen, journalisten en medisch personeel’ door het Israëlische leger. Ook Hamas, dat al eerder – zij het op kleinere schaal – raketten afvuurde, heeft bijgedragen aan de huidige ‘gevaarlijke en fragiele situatie’, aldus Guterres.

Volgens de VN verslechtert de humanitaire situatie in Gaza snel. De VN-hulporganisatie UNRWA kampt met een acuut tekort van 250 miljoen dollar, met name doordat de VS hun bijdrage hebben verminderd. Niet eerder in het bijna 70-jarig bestaan van de organisatie was de financiële situatie zo slecht, aldus VN-gezant Nikolay Mladenov. Een groot deel van de twee miljoen Gazanen is afhankelijk van UNRWA voor onder meer onderwijs, schoon water, huisvesting en medische voorzieningen.