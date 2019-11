Hevige beschietingen Israël en Gaza na dood ‘aartsterrorist’ Abu al-Ata

Palestijnse militanten bewaken het huis van Islamitische Jihad-leider Abu al-Ata, na het bombardement. Beeld Reuters

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde Abu al-Ata ‘een tikkende tijdbom’ en een ‘aartsterrorist’. Abu-al Ata, die evenals zijn vrouw om het leven kwam bij een nachtelijk bombardement, wordt door de Israëliërs verantwoordelijk gehouden voor talrijke raketaanvallen in de afgelopen maanden. Hij zou er vooral op uit zijn een broos staakt-het-vuren tussen Israël en de Hamas-machthebbers in Gaza te ondermijnen.

Zowel de extremistische Hamas-beweging als Israël verklaarde dinsdag niet uit te zijn op een escalatie van het geweld. Maar Hamas-aanhangers riepen tijdens de begrafenis van Abu al-Ata om wraak. Waarnemers in Gaza vroegen zich ook af of Hamas in staat is de kleinere, maar veelal op eigen houtje opererende Islamitische Jihad in toom te houden. Deze groepering zwoor wraak voor de moord op haar leider.

Luchtalarm

Volgens het Israëlische leger werden dinsdag meer dan 160 raketten vanuit Gaza afgevuurd op het zuiden en midden van Israël. Tot in Tel Aviv, zo’n 90 kilometer ten noorden van Gaza-stad, ging het luchtalarm af. Israëlisch luchtdoelgeschut wist een groot aantal raketten te onderscheppen. Op videobeelden is evenwel ook te zien dat in de kuststad Ashdod een raket insloeg op een druk kruispunt en een voertuig ternauwernood miste. Aan Israëlische zijde zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Bij de Israëlische bombardementen in de Gazastrook kwamen ten minste vijf mensen om het leven.

De Israëlische regering wilde geen commentaar geven op berichten dat de luchtmacht tevergeefs geprobeerd had een leider van Islamitische Staat in de Syrische hoofdstad Damascus uit te schakelen. Volgens Syrische staatsmedia werden diens zoon en kleindochter wel gedood bij het bombarderen van een woning in de nacht van maandag op dinsdag.

De uitbraak van geweld rondom Gaza is de ernstigste sinds mei. Bij beschietingen over en weer kwamen toen in de dichtbevolkte Palestijnse kustenclave zeker 25 personen om het leven en vielen in Israël vier dodelijke slachtoffers.