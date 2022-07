Het zoveelste noodplan: asielzoekersopvang op zee

Het schip de Volendam in de Merwehaven, waar al enkele maanden Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Staatssecretaris Van der Burg wil nu ook asielzoekers opvangen op cruiseschepen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Uit welke windrichting precies weet niemand, maar de uitbreiding van de asielopvang komt per schip naar Nederland. Bij elkaar moeten drie cruiseschepen onderdak bieden aan 3.000 asielzoekers, kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdagavond aan. De schepen zouden al onderweg zijn. Onduidelijk is welke bedrijven worden ingeschakeld en waar ze vandaan komen.

Eén cruiseschip meert in augustus aan in Velsen (Noord-Holland), twee hebben nog geen bestemming. Als dat zo blijft, overweegt Van der Burg om de asielzoekers op zee op te vangen. Met loodsboten moeten de asielzoekers dan heen en weer pendelen tussen schip en kust. Dat is noodzakelijk, legde Van Der Burg woensdagavond tijdens een persconferentie uit, want zonder verbinding met het vasteland is er juridisch gezien sprake van opsluiting, en dat mag niet.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland noemen het plan ‘merkwaardig’ en ‘een absurd idee’. Toch is het scenario van het inzetten van cruiseschepen niet onwaarschijnlijk; de acht Nederlandse gemeenten met zeehavens werden al eerder gepolst door de staatssecretaris, maar alleen Velsen reageerde tot dusver welwillend.

‘Nieuwe dieptepunten’

Tijdelijke opvang op zee is het zoveelste noodverband waartoe staatssecretaris Van der Burg zich gedwongen ziet om de nijpende situatie bij aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, vooralsnog het enige in Nederland, het hoofd te bieden. Tientallen tot honderden asielzoekers slapen geregeld buiten. Betrokken hulporganisaties spreken de afgelopen weken herhaaldelijk van ‘nieuwe dieptepunten’ in de Nederlandse asielopvang en ‘onmenselijke’ omstandigheden. Veiligheidsregio Groningen, waar Ter Apel onder valt, onderzoekt zelfs de juridische mogelijkheden van een tijdelijke sluiting van de toegang tot het aanmeldcentrum in Ter Apel. Desondanks bieden andere gemeenten slechts mondjesmaat noodopvang aan.

Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, waardeert de ‘inzet en creativiteit’ die schuilgaan achter het plan van de staatssecretaris. ‘Maar dit is wrang. Als alle gemeenten die locaties hebben die ook beschikbaar zouden stellen, waren deze noodgrepen helemaal niet nodig.’

Een oplossing voor de structurele problemen in Ter Apel is de opvang op de cruiseschepen bovendien niet, zegt Schuiling; met het verplaatsen van asielzoekers naar schepen zijn de wachtlijsten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet verdwenen.

‘Waar gaat dit schip naartoe?’

Daarnaast is het nog maar de vraag of asielzoekers die zich melden in Ter Apel zullen afreizen naar de cruiseschepen. ‘Als je op een drijvende opvangboot zit, kan ik me voorstellen dat je denkt: maar waar gaat dit schip straks naartoe varen terwijl mijn asielprocedure nog niet is begonnen?’, zegt Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, die in zijn gemeente ook twee boten voor vluchtelingen heeft liggen.

Een flink aantal asielzoekers dat in de buitenlucht in Ter Apel overnacht, doet dat namelijk uit angst dat opvang elders leidt tot vertraging van hun asielaanvraag, beaamt Schuiling. ‘En dat is ook een beetje zo, omdat de IND veel minder aanvragen kan afhandelen dan zou moeten’, zegt Schuiling. Eenzelfde probleem dreigt voor de cruiseschepen; een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat de cruiseschepen voorlopig alleen bedoeld zijn voor opvang, niet om asielaanvragen op te starten.

De boten in Arnhem, waarop 186 asielzoekers in noodopvang verblijven, zijn in omvang niet te vergelijken met de cruiseschepen die onderweg zijn naar Nederland. Toch staat Marcouch niet afwijzend tegen opvang op een cruiseschip. De noodopvang in zijn stad voldoet. Maar asielzoekers opvangen op zee is geen optie, zegt hij. ‘Mensen willen weten waar ze aan toe zijn.’ Marcouch vreest onder meer incidenten aan boord wanneer mensen niet makkelijk de wal op kunnen en een duidelijk toekomstperspectief ontbreekt. ‘Dat zie je al gebeuren in Ter Apel’, zegt Marcouch.

‘Een opgave, geen corvee’

De Arnhemse burgemeester hekelt de Haagse politiek, die de vluchtelingenopvang al decennia vanuit ‘onwil’ zou benaderen. ‘Het Rijk heeft een opgave, geen onverwacht corvee. De overheid lijkt wel die puberzoon van mij die ik indringend vraag om zijn kamer op te ruimen, maar niet wil. Dat ik dan hier en daar moet dreigen met onheil, waarop hij zich naar zijn kamer sleept en halverwege nog stopt om te kijken of ik het misschien alweer vergeten ben. Wanneer hij eindelijk aan de slag gaat, doet hij het vervolgens niet goed. Die houding past een beschaafd land niet.’

Staatssecretaris Van der Burg, op zijn beurt, ‘had meer verwacht van gemeenten’, zei hij zaterdag in Trouw. Hem rest één noodgreep, die hij al maanden probeert te voorkomen: het vanuit Den Haag met dwang aanwijzen van gemeenten voor opvang. Het past niet bij het liberale wereldbeeld van Van Der Burg. Opvangdwang is ‘een nederlaag’ en een ‘laatste redmiddel’, stelde hij eerder. Schoorvoetend kondigde hij in april alsnog een wetsvoorstel aan, dat na de zomer door de Tweede Kamer wordt behandeld.

‘De Kamer moet de staatssecretaris die bevoegdheid geven’, vindt Koen Schuiling, ook VVD’er. Maar een Kamermeerderheid is verre van zeker; VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans keerde zich deze week al tegen de plannen van zijn partijgenoot. Als gemeenten niet vrijwillig asielzoekers willen opnemen, kunnen zij niet worden gedwongen, stelt hij. Daarmee staat zelfs Van der Burgs laatste noodgreep binnen zijn eigen partij ter discussie.