‘Het zou toch te gek voor woorden zijn als je diezelfde hoofden straks weer ziet bij de verkiezingen’

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vrijdag op het Binnenhof. Beeld ANP

Marco Scheeringa (50), Wolvega

Zweeft tussen VVD en PVV

‘Ik vind het echt geen goede zaak dat het kabinet nu is gevallen. We hebben ontzettende grote problemen op dit moment, laat ze dáár hun tijd insteken. De toeslagenaffaire is ernstig en zoiets mag eigenlijk niet gebeuren, maar soms gebeuren die dingen toch. We zitten midden in een pandemie, dan laat je als kabinet de boel niet klappen. We hebben juist nu een stabiele regering nodig. En los daarvan: krijgen de gedupeerden hun geld sneller omdat het kabinet is gevallen? Nee. Ik denk wel dat bepaalde hoofdrolspelers, en dan noem ik vooral Wiebes, echt eens goed in de spiegel moeten kijken. Ben ik wel geschikt voor de politiek? Wiebes heeft in Groningen ook al enorm lopen blunderen. Ook daar zitten mensen op hun geld te wachten. Wiebes zou de rit moeten uitzingen, maar dan echt moeten opstappen. In maart wil ik hem niet terugzien. Op Rutte zou ik nog steeds kunnen stemmen. Hij neemt beslissingen op basis van wat hij krijgt aangedragen. En natuurlijk kan hij dan niet altijd alles overzien.’

Minister Eric Wiebes is inmiddels opgestapt, volg het laatste nieuws in ons liveblog.

Helen Mills (37), Leeuwarden

Zweeft tussen Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie

‘Heel goed dat het kabinet verantwoordelijkheid heeft genomen, ze konden niet aanblijven. Als je dit soort fouten maakt, moet je ook de consequenties aanvaarden. Het ging niet om kleine bedragen, maar om grote bedragen, en dat jarenlang. Ik werk zelf als gastouder met kinderen en zie ouders vaak worstelen met de kinderopvangtoeslag. Laatst ook weer. Een alleenstaande moeder die iets verkeerd had doorgegeven en was vergeten dat de vader ook nog wat had toegestopt. Ze was zich van geen kwaad bewust, maar moest ineens duizenden euro’s terugstorten. Dit soort dingen gebeurt vaker. Het systeem is ingewikkeld, en daarom gaat het ook vaak mis. Door de toeslagenaffaire was er een stuk betrouwbaarheid weg die je wel verwacht van de overheid. De val van het kabinet was onvermijdelijk. Ik denk ook: als ze nu niet waren opgestapt, wat moet er gebeuren dat ze wél verdwijnen? Voor mijn zweven maakt deze affaire niet uit, ik overweeg sowieso niet één van de verantwoordelijke partijen.’

Noura el Ayachi (42), Schoonhoven

Zweeft tussen VVD en D66

‘Dat het kabinet nu valt, is vooral van symbolische waarde. Van mij had het niet zo gehoeven. Ik zie vooral vingerwijzen naar ministers en het parlement. Welke rol hadden de Raad van State en de Belastingdienst? Hebben zij hun werk wel goed genoeg gedaan? De Raad van State had zijn koers kunnen aanpassen. De Belastingdienst had volledige dossiers kunnen aanleveren. Natuurlijk had de informatievoorziening vanuit het kabinet beter gemoeten. Maar het is niet de enige factor. Ik hoop en verwacht wel dat het kabinet voldoende macht krijgt om tijdens deze pandemie ‘mentaal missionair’ te blijven. Ondanks de demissionaire status. We zitten in een nog ernstiger crisis dan in het voorjaar. De verlenging van de lockdown is te begrijpen, maar voor ondernemers zoals ik superzuur. Het kan niet zo zijn dat het kabinet straks geen beslissingen kan nemen. Op mijn zweven heeft dit allemaal geen invloed. Ik overweeg nog steeds VVD en D66.’

Bata Milojevic (56), Rotterdam

Zweeft tussen SP en Splinter (Femke Merel van Kooten)

‘Ik vind de val van het kabinet alleen maar goed als de verantwoordelijke politici ook nooit meer terugkeren in de politiek. Anders heeft het geen zin. En nee, ze krijgen geen tweede kans. Het zou toch te gek zijn als je diezelfde hoofden straks bij de verkiezingen weer ziet. Zo’n show moeten we niet willen. Dit is echt een zeer ernstige zaak. Wat die mensen overkomen is, valt niet goed te praten. Er schijnen zelfs gedupeerden te zijn die zelfmoord hebben gepleegd. Rutte is een enorme strateeg. Hij loopt maar tijd te rekken, schakelt weer een commissie in en manoeuvreert zich overal uit. Er is een politieke cultuur ontstaan waarbij iedereen het beleid dient te steunen. Als je uit de pas loopt, ben je niet loyaal. Maar we hebben meer critici nodig, die continu vraagtekens plaatsen bij wat er in de politiek gebeurt. Juist voor het landsbelang. Nu word je te snel weggezet als ‘gek’ of ‘wappie’ als je vragen stelt. Onze beschaving hebben we te danken aan onze kritische houding. Door deze gebeurtenis zweef ik nog duidelijker naar de oppositiepartijen. We moeten echt een andere weg inslaan als land.’