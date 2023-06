‘Het zou me niet verbazen als Turkije zijn veto tegen Zweden voor juli intrekt’

Recep Tayyip Erdogan, al twintig jaar aan de macht in Turkije. Beeld Mert Gökhan Koç / AP

Dag Rob, zaterdag begint Erdogan aan een nieuwe termijn van vijf jaar, nadat hij vorige maand de verkiezingen heeft gewonnen. Verwacht je veel koerswijzigingen?

‘Nee, ik verwacht eigenlijk meer van hetzelfde. Hij is al twintig jaar aan de macht en ik denk dat hij op de oude voet verdergaat.

‘De belangrijkste kwestie is zijn economisch beleid, dat heeft zijn prioriteit. Hij is een kabinet aan het samenstellen en er komen mogelijk wijzigingen op de posten van bijvoorbeeld de minister van Financiën en het hoofd van de Turkse centrale bank.

‘Het is de vraag of hij zijn beleid van een lage rente volhoudt. Hij krijgt veel kritiek van economen. Die vinden het een raar beleid, omdat hij juist de rente zou moeten verhogen om de inflatie te bestrijden. Daar moet snel duidelijkheid over komen. Er wordt gezegd en geschreven dat hij Mehmet Simsek wil benoemen tot minister van Financiën.’

Wie is Mehmet Simsek?

‘Hij was tussen 2015 en 2018 vicepremier onder Erdogan en van 2009 tot 2015 minister van Financiën. Hij staat bekend als een goede econoom, een zwaargewicht met meer conventionele opvattingen. Als hij benoemd wordt zou dat wel een koerswijziging kunnen betekenen op economisch gebied.’

‘Verder spelen er op buitenlands gebied wat dossiers, zoals de relatie met Syrië. Erdogan gaat nu misschien toch met Assad praten. Het Turkse leger zit nog steeds in het noorden van Syrië. En de Syrische vluchtelingen in Turkije vormen een belangrijke kwestie, de vraag is of en wanneer ze kunnen terugkeren naar Syrië. De oppositie maakte daar in de verkiezingscampagne een groot punt van. Dat is ook belangrijk voor de betrekkingen met Europa.

‘Maar dat zijn kwesties die al langer lopen, ik zou dat geen koerswijzigingen in de nieuwe termijn noemen.’

Navo-chef Jens Stoltenberg is aanwezig bij de beëdigingsceremonie van Erdogan. Dat is natuurlijk niet voor niets.

‘Nee, zeker niet. Ik verwacht wel dat er oplossingen gaan komen voor de bezwaren die Turkije heeft wat betreft de toetreding van Zweden tot de Navo. In de Erdogan-gezinde kranten klonk deze week een positieve toon over Zweden en de anti-terrorismewet die daar is aangenomen.’

‘Sowieso werden internationaal de gesprekken over Zweden tot de verkiezingen al even op pauze gezet. Erdogan moest zich presenteren als verdediger van Turkse belangen, bovendien was het voor de Navo afwachten welke regering er na de verkiezingen zou zitten. Nu Erdogan herkozen is, kunnen die gesprekken weer verdergaan. In juli is er een Navo-top in Madrid, het zou me niks verbazen als Turkije voor die tijd het veto tegen Zweden intrekt.’

Is dat veto dan niets anders dan verkiezingsretoriek van Erdogan geweest?

‘Nou, het is vooral een onderhandelingstactiek van Turkije geweest, tegenover Zweden, de Verenigde Staten en de Navo. Turkije hoopt bijvoorbeeld F16’s van de VS te krijgen als wisselgeld. En Turkije vond ook echt dat Zweden te weinig deed tegen de activiteiten van de PKK in Zweden.’

Verwacht je dat Erdogan zich op cultureel gebied nog anders zal opstellen?

‘In de verkiezingscampagne gebruikte Erdogans AK-partij veel negatieve retoriek over lhbti-personen in Turkije. Erdogan had in elke verkiezingstoespraak wel een sarcastische opmerking over deze groep. Vijf jaar geleden had hij het daar haast nooit over, dat is echt iets van de laatste jaren.’

‘Voorafgaand aan de verkiezingen zeiden twee kleine islamitische partijen die de AK-partij steunden dat ze toezeggingen hebben gekregen op dit gebied. Zo zou er gesleuteld worden aan de wet 6284, een heel goede wet die helpt geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestraffen. Maar volgens die twee kleine partijen moedigt die wet ook homoseksualiteit aan. Ik ben benieuwd wat er op dat terrein gebeuren zal, de AK-partij zegt tot dusver alleen met de partijen gesproken te hebben over de wet. Het is de vraag of de vrouwen binnen de AK-partij akkoord gaan met het aanpassen van wet 6284.’