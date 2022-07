Het zomerkamp helpt in Italië vooral ouders de drie maanden lange schoolvakantie door te komen

Een leider van een centro estivo vermaakt de kinderen in het Romeinse park Villa Doria Pamphili. Beeld Nicola Zolin

Tussen de pijnbomen slingert een lint van twintig kinderen de heuvel op. De jongste is pas 3 jaar, de oudste 9, maar tot haar vreugde ziet leider Marika Cazzaniga van onder haar strohoed dat geen van hen zich beklaagt over de warmte (38 graden) of afstand (zeker een kilometer, met hoogtemeters).

De kleine Elias heeft zelfs besloten een zware tak mee omhoog te torsen, naast hem sleept Teo een blok hout en twee stenen uit de bosjes mee. De kinderen brengen hun zomerdagen door in Villa Doria Pamphili. Ooit was dat een 16de-eeuws landgoed van een adellijke familie, nu is het een gigantisch park vol klimbomen en met dennennaalden bezaaide kronkelpaadjes, dicht bij het centrum van Rome.

Daar leidt Cazzaniga (46), van huis uit kleuterjuf in het Vrijeschoolonderwijs, een van de vele centri estivi in Italië. De zomeropvang, waar ouders kinderen ’s ochtends brengen en ’s avonds ophalen, is essentieel om het land van half juni tot half september draaiende te houden, want de schoolvakantie duurt hier drie maanden.

Terwijl de kinderen juichen als de laatste schoolbel half juni klinkt, zitten veel ouders vanaf dat moment juist met de handen in het haar. De meesten kunnen wel een paar weken vrij nemen, zeker als het halve land in augustus op het zomerslot gaat. Maar dan blijven er nog altijd ruim twee maanden over.

Wie geen behulpzame oppasgrootouders in de buurt heeft, is verder overgeleverd aan de – betaalde – kinderopvang van het centro estivo. Ze bestaan in alle denkbare soorten en maten: sport, theater, paarden, dans. Met zwembad en luid uit boxen schallende muziek, of juist midden in de natuur.

Aan animo geen gebrek

Oprichter Marina Di Marco (48) heeft het allemaal gezien. Ze werkt al sinds haar twintigste in de sector van de zomerkampen, vertelt ze op een kilometer afstand van het park, in de kelder van de plaatselijke kerk (waar het kamp verder los van staat). Hier leidt zij een tweede groep, die de dagen doorbrengt in het ruime speelcomplex van de parochie.

Een jaar of zes geleden besloot ze, samen met haar echtgenoot, om een eigen opvang te beginnen in hun Romeinse wijk Monteverde. Aan animo geen gebrek, nu de typische zomerbesteding van vroeger – moeder neemt de kinderen mee naar zee, vader forenst tussen kust en kantoor – zowel financieel als maatschappelijk niet meer haalbaar is.

Kinderen spelen tijdens hun zomerdagkamp in het Romeinse park Villa Doria Pamphili. Beeld Nicola Zolin

Ook de toename van alleenstaande ouders vergroot de vraag naar zomerse opvang. ‘Je kunt een centro estivo openen waar je maar wil’, zegt Di Marco, wier organisatie zo’n zestig kinderen opvangt. De beperkende factor is niet zozeer de vraag, maar het personeel.

Hun zomeropvang is daarbij extra gewild omdat ze kinderen vanaf achttien maanden aannemen. Daarmee onderscheidt het centro estivo zich van de meeste andere zomerkampen, die pas beginnen vanaf de kleuterleeftijd. Het is veel praktischer voor ouders met meerdere kinderen, legt Di Marco uit, omdat ze hen anders naar twee plekken moeten brengen en halen.

Een flinke kostenpost

En ja, knikt de leider, ze heeft het wel over ouders, maar in praktijk zijn het vrijwel altijd de moeders die de opvang voor hun kinderen regelen. ‘In Italië is de moeder nog steeds de spil van het gezin.’ Haar eigen dochters uit een eerder huwelijk zijn inmiddels pubers, maar ook zij weet nog goed hoe moeilijk het soms was om een lange zomer te vullen.

Vaders praten bij het wegbrengen of ophalen vaak namens hun echtgenotes, merkt ook kampleider Cazzaniga. ‘Dan zeggen ze: ik moet dit doorgeven van mijn vrouw.’ Toch ziet ze de betrokkenheid langzaamaan wel toenemen. En als de kleine Nikolai even later opgehaald moet worden na een val op zijn elleboog en een flinke huilpartij, is het inderdaad zijn vader die binnen een half uur vanuit werk bezorgd het park in snelt.

Het overbruggen van de zomervakantie vergt niet alleen organisatie, maar ook geld. Gemiddeld kost een week centro estivo volgens de Italiaanse consumentenorganisatie 168 euro. De prijzen van Di Marco en Ciurlia zijn met 100 euro per week (plus een meerprijs voor inbegrepen lunch) nog relatief vriendelijk, maar toch een flinke kostenpost. Zeker met meer dan één kind.

Beeld Nicola Zolin

Desondanks stuurt eenderde van de Italiaanse ouders hun kinderen minimaal een week naar een zomeropvang. De meeste zijn private stichtingen, zoals ook de opvang van Di Marco. Daarnaast zijn er openbare centra die minder duur zijn, georganiseerd door gemeenten of regiobesturen.

Toch is dat voor velen geen optie, legt Di Marco uit, omdat je moet aantonen dat je een laag inkomen hebt. Het probleem is dat veel ouders, die bijvoorbeeld in een winkel of restaurant werken, wel weinig verdienen, maar omdat ze zwartwerken geen contract kunnen overleggen ter bewijs.

Leerverlies door de lange zomer

Periodiek laait in Italië de discussie op over de drie maanden durende zomervakantie, die behoort tot de langste van Europa. De lengte heeft niet alleen te maken met de hitte, waardoor de veelal verouderde schoolgebouwen ’s zomers praktisch onbegaanbaar zijn, maar stamt net als in veel andere landen uit de tijd waarin kinderen tijdens de oogstmaanden moesten helpen op het land.

Inmiddels veroorzaakt de vakantie vooral een opvangprobleem en wijzen onderwijsexperts bovendien op het kennisverlies tijdens de lange zomer, dat vooral in arme gezinnen groot is. Ook daarom zou Marina Di Marco voorstander zijn van een vakantie van zes weken zoals in Nederland, knikt ze.

Maar zelfs na lange schoolsluitingen door de pandemie, stuitte het inkorten van de zomervakantie op te veel weerstand uit de onderwijssector om door te gaan. Wel bestaan er sinds vorig jaar speciale zomerscholen, door het ministerie van Onderwijs gefinancierd om het leerverlies in te halen, maar de meeste daarvan duren hooguit een paar weken.

De kinderen in de centro estivo klimmen in een boom in Villa Doria Pamphili in Rome. Beeld Nicola Zolin

Hun opvang is geen school, benadrukt Di Marco, maar kinderen leren wel degelijk iets. Ze zijn creatief bezig of spelen in de natuur, maar de benadering is op hun centro estivo totaal anders dan op de gemiddelde Italiaanse school, zegt Cazzaniga in het park. Ze heeft haar groep, samen met twee collega’s, naar een veldje boven op de heuvel geleid en geparkeerd op kleden in de schaduw.

Niet geschikt voor helikopterouders

Lara en Alia klimmen een stuk verderop in een boom, broertjes Elias en Julian rennen wild achter elkaar aan, de kleine Isabel heeft een speelgoedpijl en -boog opgevist uit de grote kar met speelgoed. ‘Je mag die kant op schieten, waar niemand is’, wijst Cazzaniga kalm.

Hun centro estivo is niet geschikt voor zogeheten helikopterouders, die hun kind voor elk schrammetje willen behoeden. Cazzaniga laat de kinderen tegen die beschermende tendens in juist zo vrij mogelijk, volgens het wereldwijd bekende Montessori-principe ‘help mij het zelf te doen’.

Bedenkster Maria Montessori kwam weliswaar uit Italië, maar haar leer kreeg nooit veel navolging in het reguliere schoolsysteem. De meeste openbare scholen zijn nogal traditioneel, zegt Cazzaniga, met strak volgeplande lesprogramma’s, weinig keuzeruimte en een duidelijke hiërarchie.

Daar kwam de laatste twee jaar bij dat kinderen vanaf 6 jaar altijd een mondkapje moesten dragen en er strenge regels waren over het uitwisselen van speelgoed en samenspelen in groepjes. Hier, op het zomerkamp in het park, lijken die tijden definitief voorbij.

De kinderen vliegen Cazzaniga geregeld om de hals, krijgen aaien over de bol en troostende knuffels na de vele onvermijdelijke struikelpartijen over boomwortels. ‘Ik heb je zo gemist’, vertrouwt Micol (9), die vorige week met haar familie de stad uit was, haar juf toe als ze even naast elkaar lopen.

Alleen in augustus gaat het centro estivo twee weken dicht, om daarna opnieuw te openen voor het staartje van de vakantie. Cazzaniga vindt het niet erg om de zomer door te werken. ‘Buiten werken met kinderen is mijn passie’, zegt ze tussen het bewonderen van blokkentorens en het afvegen van kinderneuzen door. ‘En het is hard nodig.’