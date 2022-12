Het zindert in Rabat: Marokko is bevangen door de beruchte WK-koorts

De 11-jarige Yahya naast de kashba van Rabat, in het rode shirt van Achraf Hakimi. Beeld Cesar Dezfuli

Om te zien wat het spelletje genaamd voetbal met een land kan doen, hoef je deze dagen maar het vliegtuig te pakken naar Rabat. De inzittenden van vlucht FR6697 applaudisseren na de landing twee keer: eerst omdat hun piloot het toestel veilig aan de grond heeft gezet, daarna – nu met gejoel en gejuich – omdat hij de inzittenden via de intercom feliciteert met ‘hun’ historische WK-zege op Spanje.

‘Leve Marokko!’, wordt het vliegtuig verder opgejut door een jonge jongen in het rode shirt van het nationale voetbalelftal. Achterop draagt hij de naam van Nordin Amrabat, voormalig ster van het nationale elftal en broer van Sofyan, de middenvelder uit Huizen die na de wedstrijd tegen Spanje zijn tranen voor de camera’s de vrije loop liet. De rest van de passagiers laat zich gewillig meevoeren en klapt en juicht door. Alsof ook zij hun emoties niet langer kunnen bedwingen, nu ze de Marokkaanse grond onder zich voelen.

Marokko is bevangen door de beruchte WK-koorts en de thermometer slaat donkerrood uit. Met de kwartfinale in Qatar hebben de Leeuwen van de Atlas nu al hun beste prestatie ooit op een WK voetbal bereikt. Maar de honger is verre van gestild. Zaterdag om 4 uur staat Portugal op het menu. Een tegenstander die de Marokkanen menen te kunnen hebben, zeker nadat ze dinsdag de grote Iberische broer van de Portugezen verslonden.

De koning feest mee

Nooit eerder reikte een Arabisch land tot de kwartfinale, en op een Arabisch toernooi nog wel. En dus broeit het in Rabat, de levendige en moderne hoofdstad van het Noord-Afrikaanse koninkrijk.

Overal dringt het WK zich op: van de tv’s in de ontelbare theehuizen die nog maar één ding lijken uit te zenden tot de billboards die met het nationale elftal ook elektronica en telefoonabonnementen aanprijzen. Op de brede trappen naar de kashba, het acht eeuwen oude fort, houdt Yayha (11) een bal hoog. Dat doet hij in het rode shirt van Achraf Hakimi, de in Madrid geboren vedette die Spanje met een gewaagde penalty naar huis schoot.

Telefoonmaatschappijen gebruiken beelden van het WK voetbal om hun roamingtarieven te promoten op billboards in Rabat. Beeld Cesar Dezfuli

Hetzelfde shirt droeg koning Mohammed VI, die (vanuit een auto) meedeelde in de massale straatfeesten in Rabat, na die laatste strafschop. ‘Het ging hier tot 2 uur ’s nachts door’, zegt Jalane Abdelhalim (50), die de koning met eigen ogen zag langskomen. Abdelhalim, een handige zakenman met grijs haar dat glimt van de gel, runt net buiten het oude centrum een drukkerij. Met de WK-deelname van zijn land besloot hij voetbalshirts te gaan bedrukken – een gouden zet, blijkt nu.

Gemiddeld honderd shirts verkoopt hij iedere dag, bedrukt met de namen van sterspelers als Achraf Hakimi en Hakim Ziyech of die van de kopers zelf. ‘Honderd procent officieel zijn ze niet’, maar daar kun je voor 250 dirham (23 euro) niet over klagen. Aan een rek hangen de bestellingen voor vandaag klaar om opgehaald te worden. Vooral sinds de pot tegen Spanje gaat het hard. ‘Aan kindershirts kan ik nauwelijks meer komen.’

Jalane Abdelhalim, de eigenaar van een drukkerij in het centrum van Rabat. Beeld Cesar Dezfuli

Shirts met succesinflatie

De meeste voetbalnamen die hij op shirts drukt, zijn die van spelers die elders zijn geboren, vaak in West-Europa. Verre van een bezwaar is dat een bron van trots. ‘Nederland wilde Ziyech graag. Spanje wilde Hakimi. Vroeger kozen zulke spelers minder snel voor Marokko. Dat ze dat nu wel doen, zegt veel over de vooruitgang die ons voetbal heeft geboekt’, zegt Abdelhalim.

Volgens de zakenman vertegenwoordigen de spelers zelfs meer dan zijn land alleen. ‘Sinds de uitschakeling van Qatar en Saoedi-Arabië doen ze het ook voor de Arabische wereld. En vergeet Afrika niet.’

Het gaat hard met verkoop van shirts van het Marokkaanse nationale team. Beeld Cesar Dezfuli

In de medina, het labyrintische oude centrum vol roepende verkopers en ronkende brommers, gaat het al even hard met de (niet-officiële) merchandise. Sjaals, mutsen, petten en fezzen, in de medina zelf genaaide vlaggen en, ook hier, shirts vinden moeiteloos hun weg naar de klant. Het enige waar de verkopers over kunnen klagen, is de succesinflatie: door de grote vraag hebben hun toeleveranciers hun prijzen flink omhoog gegooid. Stijgingen die zij weer moeten doorberekenen aan hun clientèle.

Soukaina Houdaibi (21) merkt het als ze het witte uitshirt probeert te scoren voor haar neefje. Licht ongemakkelijk kijkt ze toe terwijl haar moeder probeert af te dingen, een ander spel waarin de Marokkanen wereldkampioen zouden kunnen worden. Dit keer leidt het alleen tot niets: de besnorde verkoper, uiterlijk woedend door de lage geboden prijs, smijt het shirt terug op de stapel. En dus trekt Houdaibi door naar het volgende kraampje.

Beker is al in Marokko

Dan heeft medinabewoner Abdurrahim Traifli (46) het beter aangepakt. De eigenaar van een telefoonwinkel haalde zijn pronkstuk al weken geleden in huis: een gipsen replica van de WK-beker. Pontificaal staat zij op de toonbank, de beschermende folie er nog omheen. ‘Anders komen er krassen op.’

Abdurrahim Traifli, eigenaar van een telefoonwinkel in de medina van Rabat. Beeld Cesar Dezfuli

Traifli, een man met vrolijke ogen die om de zin in de lach schiet, heeft zijn stem nog niet volledig terug na het feest eerder deze week. Ongeregeldheden heeft hij niet gezien. ‘We zijn nu tous unis’, allen verenigd, vouwt hij zijn handen in elkaar. Gevraagd naar de rellen in Nederland en België legt Traifli toch de breuklijnen bloot die onder het sportpatriottisme schuilgaan. ‘Ja, maar dat zijn vooral Marokkanen uit de Rif. Die zijn agressiever, helaas.’

De kwartfinale tegen Portugal zal hij weer hier in zijn zaak kijken. Met vrienden, zoete muntthee en koekjes. ‘Dat is een stuk goedkoper dan naar Qatar gaan.’ Marokko kan dit WK winnen, hij weet het zeker. En zijn gipsen beker? ‘Die krijgt dan een mooi plekje in huis.’