‘Het ziet er hier in Frankrijk niet goed uit voor Nederlandse vakantiegangers’

Medische staf van het Pasteur Universitair Ziekenhuis danst voor het ziekenhuis als onderdeel van een dagelijks eerbetoon aan zorgmedewerkers. Beeld AFP

Zien jullie uit naar wat je dinsdag te horen krijgt?

‘Ja, voor de meeste Fransen is het een behoorlijk zware periode geweest. De lockdown is streng: één uur per dag naar buiten, maximaal één kilometer van huis. Je moet een formulier hebben met je adres, de reden om naar buiten te gaan en je vertrektijd. Allemaal tamelijk onvrij.

‘Tegelijkertijd went het een beetje. Veel restaurants bieden nu ophaalmaaltijden aan, maar eerlijk gezegd ben ik meer gaan koken. Ik sprak een restauranteigenaar die vertelde dat hij dacht dat restaurants tot de noodzakelijke sector behoorden, maar nu zoveel mensen aan het koken zijn geslagen, weet hij dat niet meer zo zeker.’

Wat gaat er veranderen?

‘Voorlopig niets. Er wordt onthuld wat we vanaf 11 mei mogen. Het ziet ernaar uit dat een deel van de winkels open mag, maar de horeca nog niet. Mogelijk gaat de regering ook vertellen hoe bedrijven open kunnen in ploegendiensten. Iedereen vraagt zich ook af wat de regels voor het openbaar vervoer worden.’

Zullen de maatregelen voorlopig behoorlijk beperkend blijven?

‘De regering doet natuurlijk aan verwachtingsmanagement. De versoepeling − déconfinement, zoals het hier heet − zal beperkt blijven, is de boodschap. Opvallend is wel dat de regering wat het vervoer betreft niet kiest voor een versoepeling per regio, ondanks de grote verschillen: sommige regio’s zijn zwaar getroffen door het coronavirus, andere hebben er bijna niets van gemerkt. Maar men wil geen ‘regionale apartheid’. Hierbij speelt mee dat Frankrijk een centralistisch bestuurd land is. Dus wordt er gekozen voor één tempo.’

Hoe gedragen de politieke partijen zich? Probeert rechts, bijvoorbeeld de rechtse Rassemblement National (voorheen Front National) van Marine Le Pen munt te slaan uit de situatie?

‘Le Pen valt de regering-Marcon wel aan op diens belofte mondkapjes uit te delen aan alle Fransen. Tot nog toe werden die gereserveerd voor de medische en zorgsector, maar binnenkort kun je ze ook kopen bij de apotheken en de tabaks-annex krantenwinkels. Je moet er wel voor betalen, terwijl Macron beloofde dat de Fransen ze gratis zouden krijgen.

‘De oppositiepartijen zijn ook boos dat de regering het parlement dinsdag maar drie uur de tijd wil geven om te beslissen over de maatregelen die zij voorstelt. De linkse leider Jean-Luc Mélenchon heeft geëist dat de parlementariërs veel meer tijd krijgen om de voorstellen kritisch onder de loep te nemen.’

Profiteert Macron ook van de crisisbonus die leiders in andere landen krijgen?

‘In het begin ging zijn populariteit omhoog, maar dat is inmiddels afgelopen. Franse presidenten hebben in vergelijking met andere Europese regeringsleiders veel macht, maar doorgaans hebben ze moeite om echt populair te worden: ze kunnen vooral veel fout doen.’

Kort geleden braken er rellen uit in de banlieues (voorsteden) van Parijs. Beginnen de coronaspanningen daar op te lopen?

‘De aanleiding voor de rellen was een ongeluk met een jongen die zonder helm rondscheurde. Volgens de politie knalde hij op een politieauto, maar volgens omstanders bracht de politie hem opzettelijk ten val door het portier te openen. De ongeregeldheden sloegen ook over naar andere wijken. Dat gebeurt wel vaker in de voorsteden.’

Maar de coronacrisis komt daar wel extra hard aan.

‘Absoluut. Iedereen moet binnenblijven, maar veel mensen hebben daar nauwelijks een balkon. Vaak verdienen ze ook hun geld als bezorger of in beroepen waarbij je niet thuis kunt werken, dan komt het veel harder aan. Er is ook veel irritatie over dat de politie in de banlieues veel meer controleert dan in andere wijken. Dat geeft de regering zelfs toe, waarschijnlijk om Marine Le Pen de wind uit de zeilen te nemen.’

Oké, nu de vraag die de Nederlanders bezighoudt: kunnen ze deze zomer op vakantie in Frankrijk?

‘Wat dat betreft moet ik jullie teleurstellen. Vermoedelijk zal de regering bekendmaken dat Frankrijk in de eerste plaats voor de Fransen wordt. De Franse Wetenschappelijke Raad heeft geadviseerd om buitenlanders voorlopig te weren, zodat de Fransen zelf op vakantie kunnen en er geen coronavirus wordt geïmporteerd. Frankrijk is het drukst bezochte land ter wereld. Het ziet er eerlijk gezegd niet goed uit voor Nederlandse vakantiegangers.’