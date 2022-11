Het zal maar gebeuren dat je spionagedrones negeert omdat je te druk bent met giechelen over ufo’s

Het landde in de ophefmachine der sociale media met een nauwelijks hoorbare plof. The New York Times meldde onlangs dat een deel van de onverklaarde vliegende verschijnselen nu toch verklaard zou zijn. Een verzameling van een kleine honderdvijftig ufo’s, zoals men ze vroeger noemde, vliegende schotels in de volksmond, of uap’s (Unidentified Aerial Phenomena) zoals ze tegenwoordig bij voorkeur heten, zijn volgens de krant deels niets anders dan Chinese drones. Dat zou staan in een nog te verschijnen verslag, bestemd voor het Amerikaanse Congres.

Het gaat daarbij om gewone vliegende voertuigen die komen spioneren bij Amerikaanse militaire basissen. Ook een deel van de waarnemingen waarbij geen drones betrokken zijn, zouden toe te schrijven zijn aan Chinese activiteiten.

Het internet haalde na die onthulling collectief de schouders op en ging over tot de orde van de dag. En dat is opmerkelijk. Natuurlijk: veel ufo-liefhebbers zitten te wachten op bewijs dat een deel van de uap’s van buitenaardse makelij is. Een optie die overigens nog wel op tafel ligt, voor wie daar op hoopt: naast de inmiddels bevestigde gevallen van drones en ronddwarrelend afval zoals (weer)ballonnen, blijven er ook casussen over om bij weg te dromen.

Bewijs dat we bezocht worden door aliens, hoe onwaarschijnlijk dat op voorhand ook is, zou uiteraard nogal smeuïg zijn. Maar wie net als ik liever met twee benen op aarde blijft staan, vindt in het rapport alsnog voldoende interessants. Het bewijst bijvoorbeeld dat de lacherige houding die bij de Amerikaanse legerleiding jarenlang de standaard was als het ging om onverklaarde fenomenen in het luchtruim niet langer houdbaar is. Het zal je maar gebeuren dat je je belangrijkste geopolitieke vijand geen strobreed in de weg legt wanneer deze met spionagedrones over je legerbasissen vliegt omdat je te druk bent met giechelen over aliens.

Althans: als het rapport inderdaad de conclusies trekt die The New York Times bij monde van zijn bronnen liet optekenen. Want dat rapport zélf is nog altijd spoorloos. Het had 31 oktober al aan het Congres gepresenteerd moeten worden. Deze week antwoordde een woordvoerder van het Amerikaanse Department of Defense op persvragen dat hij niet wist wanneer het rapport precies zou komen en dat hij ook niets kon zeggen over de rol van Chinese drones. In het ufo-wereldje namen de geruchten over een doofpotpoging direct toe.

Ondertussen krijgt het serieuze onderzoek naar het verschijnsel juist steeds meer vorm. Naast het vooralsnog spoorloze rapport vanuit Defensie, is namelijk ook ruimtevaartorganisatie Nasa begonnen met onderzoek naar uap’s. Twee weken geleden kondigde het een lijst met zestien mensen aan die plaatsnemen in een uap-onderzoeksteam. Onder hen prominente astronomen, biologen, oceanografen, ruimtevaartingenieurs, en de bekende oud-astronaut Scott Kelly. Een volgend bewijs dat het verschijnsel in elk geval in de Verenigde Staten definitief uit het verdomhoekje is gekropen.