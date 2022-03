Het wordt routine: nieuwe besmettingen in China en ik ga meteen in pre-lockdownmodus

In de Chinese hoofdstad Beijing wordt op straat getest op corona. Beeld Getty

Al dagen zijn er signalen dat het omikronvirus nadert, als ritselende blaadjes die een storm aankondigen. Het begon in verre steden, maar zit nu ook in Beijing. Eerst in de buitenwijken, nu ook in het centrum. Ik voel het net sluiten: op kaarten met besmettingen komen de stippen steeds dichterbij, op straat zie ik tenten verschijnen waar PCR-tests worden afgenomen, aan winkeldeuren wordt mijn gezondheidscode streng gecontroleerd. In mijn kennissenkring hoor ik verhalen: één mag na een familiebezoek Beijing niet meer in, een ander zit in quarantaine.

De storm komt eraan, het lijkt een kwestie van tijd.

De stevigste windstoot tot nog toe kwam vorige week vrijdag. Ik had een vrije dag, reed na een afspraak ontspannen naar huis, sloeg de hoek om en vloekte luidop: langs mijn buurtparkje stond een lange rij. In het China van het jaar 3 n.C. (na Covid) betekent zo’n rij dat er een besmetting is gevonden, en dat de hele omgeving wordt getest in een poging verspreiding van het virus voor te zijn. Meer dan de kans op besmetting neemt vooral de kans op een buurtquarantaine toe.

Het is ondertussen routine: ik ging in pre-lockdownmodus. Eerste taak: informatie inwinnen, in het gecontroleerde Chinese medialandschap altijd een lastig taakje. Ik fietste langs de rij om de ernst in te schatten: 800 meter, vier uur aanschuiven, geen goed teken. Ik opende de buurtchatgroep, waar honderden ongelezen berichten op me wachtten, met veel opgewonden emoji’s. Om in stormtermen te blijven: windkracht 7.

Besmettingen in Pekingeend-restaurant

Wat bleek? Er waren drie besmettingen gevonden in een Pekingeend-restaurant 400 meter verderop, honderden buren hadden ineens een geblokkeerde gezondheidscode, en stuurden paniekerige berichten. De meesten waren in de verste verte niet in dat restaurant geweest, maar konden nu niet naar hun werk of naar school. Wat moesten ze doen? Hoe kwamen ze weer aan een geldige code? De wijkverantwoordelijke stuurde vooral verontschuldigingen: ze wist het ook niet, ze wachtte op orders van hogerhand.

Van ver lijkt het autocratische China een gestroomlijnde machine, maar op het terrein is het vaak chaos. In de buurtchatgroep volgden tegenstrijdige instructies elkaar op: iedereen moest zich in het park laten testen, of nee, alleen zij met geblokkeerde codes, of nee, alleen zij die daadwerkelijk in het restaurant waren geweest, of nee, toch iedereen. Ik deed wat de meeste buren deden: me stilhouden, eten voor twee weken inslaan voor het geval er een buurtlockdown komt, en wachten.

Zelf had ik geluk: mijn code deed het gewoon, ik kon door met mijn leven, al was ik voorzichtig met mijn contacten. Maar de buren met geblokkeerde codes zagen hun leven overhoop gehaald. Kinderen misten tentamens. Zieken misten lang geplande doktersafspraken. Sommigen testten drie dagen op rij negatief, maar bleven geblokkeerd, door fouten in een onfeilbaar systeem. Anderen moesten in quarantaine omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren.

Nu een week later is de orde hersteld: scholen zijn overgegaan op online les, er zijn meer tenten om tests af te nemen, de rij voor het park is korter, de codes zijn gedeblokkeerd. Het virus in het Pekingeend-restaurant heeft elf besmettingen veroorzaakt – de eigenaar riskeert zware straffen omdat hij zijn klanten niet zorgvuldig registreerde – maar mijn eigen wijk is voorlopig besmettingsvrij en open.

De blaadjes lijken gestopt met ritselen. En ik vraag me af: is het virus langs ons heen gewaaid? Of zitten we in het oog van de storm?