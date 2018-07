Het wordt drukker op de weg: het bestelbusje is niet meer te stuiten

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag in Jaarmonitor Wegvoertuigen 2017. Uit dat overzicht blijkt dat het aantal voertuigen op de weg in Nederland vorig jaar licht (met 2 procent) groeide, tot 12,5 miljoen in totaal. Ongeveer twee derde zijn personenauto’s. Daarvan reden er op 1 januari van dit jaar 8,3 miljoen rond, 1,8 procent meer dan een jaar eerder. Vorig jaar werden 427 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is bijna een tiende meer dan in 2016.

FORS MEER BUSJES

Ook het aantal bedrijfswagens steeg vorig jaar. Dat kwam vooral omdat er door de opgebloeide bedrijvigheid 74 duizend nieuwe bestelbusjes werden verkocht (plus 5 procent). Begin dit jaar werden de wegen zodoende bevolkt door meer dan 883 duizend bestelauto’s. Het is voor het derde jaar op rij dat het aantal bestelbusjes toeneemt. Ook het aantal vrachtwagens steeg vorig jaar, naar 140 duizend in totaal. Dat zijn er net zoveel als rond de eeuwwisseling, maar zo’n tienduizend minder dan op het hoogtepunt net voor de crisis, in 2008.

AANTAL BUSSEN STIJGT WEER

Zelfs het aantal bussen groeit na jaren van krimp weer, meldt het CBS verder. Begin dit jaar waren het er tienduizend, een procent meer dan een jaar eerder. Het aantal elektrische bussen steeg sterk, met twee derde, naar 321 stuks. Het elektrische aandeel in het totale aantal bussen is dus zeer bescheiden. Datzelfde beeld is te zien bij de auto’s. Het aantal elektrische auto’s verviervoudigde vanaf 2012, tot bijna 272 duizend. Dat is nog maar 3 procent van het totale wagenpark. Maar vijf jaar geleden was het minder dan 1 procent.

BROMMER OP TWEE NA AUTO

Nederland telde begin dit jaar 660 duizend motoren, een fractie meer dan een jaar eerder. Het aantal brommers steeg relatief sterk, met 3 procent, tot ruim 1,2 miljoen. Daarmee is de brommer na de auto het meest voorkomende voertuig in Nederland. Onder jongeren is de brommer minder populair, onder meer door nieuwe rijbewijsregels. Maar ouderen blijven hun snorfietsen, bromfietsen en brommobielen blijkbaar trouw.

AANTAL AUTOBEZITTERS IN STAD DAALT

Getuige de vandaag gepresenteerde Jaarmonitor Wegvoertuigen 2017 groeit en bloeit het wegvervoer, maar niet overal, en niet bij iedereen. Zo had in 2015 in ‘zeer stedelijke gebieden’ nog maar iets meer dan de helft van de huishoudens (53 procent) een auto. Buiten de stad hadden toen ruim vier op de vijf huishoudens minimaal één auto. Recentere cijfers heeft het CBS niet.

Onlangs bleek nog uit ander CBS-onderzoek dat 43 procent van de huishoudens in steden geen motorvoertuig – (bestel)auto, bromfiets of motor - heeft, al was het maar omdat dokter en supermarkt dichtbij zijn. Buiten de stad is dat maar 15 procent.

Die kloof tussen stad en platteland gaat normaal gesproken verder oplopen. In de populaire steden worden snel meer woningen bijgebouwd, maar steeds vaker zit daar geen parkeerplaats of –vergunning meer bij.

Ook nemen diverse steden – waaronder Amsterdam – maatregelen voor een beter milieu, onder meer door auto’s te weren of te ontmoedigen.

Zodoende ontstaat een steeds interessantere markt voor deelauto’s. Volgens de website www.autodelen.info telde Nederland in maart vorig jaar bijna 31 duizend deelauto’s. Dat waren er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. De groei was het sterkst in de vier grote steden, maar ook in steden als Rijswijk, Wageningen en Haarlem rukt de deelauto op.

Foto Volkskrant infographics